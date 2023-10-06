https://ria.ru/20231006/brezhneva-1900907601.html
Вера Брежнева сообщила о разводе
Вера Брежнева сообщила о разводе - РИА Новости, 06.10.2023
Вера Брежнева сообщила о разводе
Певица Вера Брежнева разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором намекнула на развод с композитором и продюсером Константином Меладзе. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:38
2023-10-06T12:38
2023-10-06T12:46
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Певица Вера Брежнева разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором намекнула на развод с композитором и продюсером Константином Меладзе. Исполнительница посвятила публикацию по случаю выхода своего нового мини-альбома. "Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос.. все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке", – написала Брежнева. Другие подробности о своей личной жизни знаменитость не раскрыла. Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно поженились в 2015 году в Италии. Ради экс-солистки "ВИА Гры" знаменитый композитор оставил прежнюю семью, из-за чего эффектную блондинку часто называли разлучницей. Долгие годы Брежнева и Меладзе считались одной из самых крепких звездных пар, пока примерно в 2019-м году не появились слухи о разладе в их семье. Супруги опровергали эту информацию, периодически размещая романтические посты в соцсетях. После начала спецоперации певица и композитор покинули Россию. Вскоре в СМИ снова появилась информация об их разводе. Однако Брежнева и Меладзе не дали комментариев по этому поводу. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, вера брежнева, развод, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Вера Брежнева, развод, Знаменитости
Вера Брежнева сообщила о разводе
Певица Вера Брежнева рассказала, что пережила развод
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Певица Вера Брежнева разместила на своей странице в Instagram* пост, в котором намекнула на развод с композитором и продюсером Константином Меладзе.
Исполнительница посвятила публикацию по случаю выхода своего нового мини-альбома.
«
"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос.. все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке", – написала Брежнева.
Другие подробности о своей личной жизни знаменитость не раскрыла.
Вера Брежнева и Константин Меладзе тайно поженились в 2015 году в Италии.
Ради экс-солистки "ВИА Гры" знаменитый композитор оставил прежнюю семью, из-за чего эффектную блондинку часто называли разлучницей.
Долгие годы Брежнева и Меладзе считались одной из самых крепких звездных пар, пока примерно в 2019-м году не появились слухи о разладе в их семье. Супруги опровергали эту информацию, периодически размещая романтические посты в соцсетях.
После начала спецоперации певица и композитор покинули Россию. Вскоре в СМИ снова появилась информация об их разводе. Однако Брежнева и Меладзе не дали комментариев по этому поводу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Стало известно, где живет сбежавшая из России Вера Брежнева