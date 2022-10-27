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Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов - РИА Новости, 27.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221027/piar-1827375223.html
Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов
Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов - РИА Новости, 27.10.2022
Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов
МОСКВА. 27 окт - РИА Новости. Автор-исполнитель Юрий Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов и отдать предпочтение тем, кто "реально работает на... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T22:13
2022-10-27T22:13
шоубиз
юрий лоза
россия
украина
алла пугачева
культура
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МОСКВА. 27 окт - РИА Новости. Автор-исполнитель Юрий Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов и отдать предпочтение тем, кто "реально работает на страну".По его словам, после отъезда из России Аллы Пугачевой он получил много звонков с просьбой о комментарии. "Ну поймите, если вы не будете ее пиарить, в принципе и темы для разговора не будет. Давайте будем все-таки пиарить тех людей, которые реально работают на страну, которые реально помогают стране осуществлять какие-то большие задачи", - отметил Лоза.Он также отметил, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине. "В своих соцсетях я веду определенную пропаганду. Я рассказываю людям, что происходит вокруг, как это все устроено. И мои, скажем, четверть миллионов подписчиков, они как-то реагируют на то, что я говорю", - подчеркнул Лоза."Я поддерживаю то, что происходит сейчас у нас вокруг, но я понимаю, что это была необходимость, но объяснить это своим коллегам я не в состоянии. Они вообще как-то не хотят на это реагировать, если они уже сформировали свое мнение, то они взрослые люди и считают, что имеют на это право", - заключил он.
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юрий лоза, россия, украина, алла пугачева, культура
Шоубиз, Юрий Лоза, Россия, Украина, Алла Пугачева, Культура
22:13 27.10.2022
 
Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов

Музыкант Юрий Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Музыкант и композитор Юрий Лоза . Архивное фото
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МОСКВА. 27 окт - РИА Новости. Автор-исполнитель Юрий Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов и отдать предпочтение тем, кто "реально работает на страну".
"Девяносто девять процентов моих коллег считают, что они никому ничего не должны, что должны только им. Я с ними общаюсь постоянно. Это как-то общее мнение… Мы должны ограничить наши СМИ в популяризации этих высказываний деятелей культуры", - сказал Лоза на конференции "Мобилизация культуры, или Культура отмены".
По его словам, после отъезда из России Аллы Пугачевой он получил много звонков с просьбой о комментарии. "Ну поймите, если вы не будете ее пиарить, в принципе и темы для разговора не будет. Давайте будем все-таки пиарить тех людей, которые реально работают на страну, которые реально помогают стране осуществлять какие-то большие задачи", - отметил Лоза.
Он также отметил, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине. "В своих соцсетях я веду определенную пропаганду. Я рассказываю людям, что происходит вокруг, как это все устроено. И мои, скажем, четверть миллионов подписчиков, они как-то реагируют на то, что я говорю", - подчеркнул Лоза.
"Я поддерживаю то, что происходит сейчас у нас вокруг, но я понимаю, что это была необходимость, но объяснить это своим коллегам я не в состоянии. Они вообще как-то не хотят на это реагировать, если они уже сформировали свое мнение, то они взрослые люди и считают, что имеют на это право", - заключил он.
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ШоубизЮрий ЛозаРоссияУкраинаАлла ПугачеваКультура
 
 
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