https://ria.ru/20221027/piar-1827375223.html

Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов

Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов - РИА Новости, 27.10.2022

Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов

МОСКВА. 27 окт - РИА Новости. Автор-исполнитель Юрий Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов и отдать предпочтение тем, кто "реально работает на... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T22:13

2022-10-27T22:13

2022-10-27T22:13

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МОСКВА. 27 окт - РИА Новости. Автор-исполнитель Юрий Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов и отдать предпочтение тем, кто "реально работает на страну".По его словам, после отъезда из России Аллы Пугачевой он получил много звонков с просьбой о комментарии. "Ну поймите, если вы не будете ее пиарить, в принципе и темы для разговора не будет. Давайте будем все-таки пиарить тех людей, которые реально работают на страну, которые реально помогают стране осуществлять какие-то большие задачи", - отметил Лоза.Он также отметил, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине. "В своих соцсетях я веду определенную пропаганду. Я рассказываю людям, что происходит вокруг, как это все устроено. И мои, скажем, четверть миллионов подписчиков, они как-то реагируют на то, что я говорю", - подчеркнул Лоза."Я поддерживаю то, что происходит сейчас у нас вокруг, но я понимаю, что это была необходимость, но объяснить это своим коллегам я не в состоянии. Они вообще как-то не хотят на это реагировать, если они уже сформировали свое мнение, то они взрослые люди и считают, что имеют на это право", - заключил он.

https://ria.ru/20221020/chicherina-1825369143.html

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юрий лоза, россия, украина, алла пугачева, культура