Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов
Музыкант Юрий Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов
Музыкант и композитор Юрий Лоза . Архивное фото
МОСКВА. 27 окт - РИА Новости. Автор-исполнитель Юрий Лоза призвал не пиарить уехавших из России артистов и отдать предпочтение тем, кто "реально работает на страну".
"Девяносто девять процентов моих коллег считают, что они никому ничего не должны, что должны только им. Я с ними общаюсь постоянно. Это как-то общее мнение… Мы должны ограничить наши СМИ в популяризации этих высказываний деятелей культуры", - сказал Лоза на конференции "Мобилизация культуры, или Культура отмены".
По его словам, после отъезда из России Аллы Пугачевой он получил много звонков с просьбой о комментарии. "Ну поймите, если вы не будете ее пиарить, в принципе и темы для разговора не будет. Давайте будем все-таки пиарить тех людей, которые реально работают на страну, которые реально помогают стране осуществлять какие-то большие задачи", - отметил Лоза.
Он также отметил, что поддерживает российскую спецоперацию на Украине. "В своих соцсетях я веду определенную пропаганду. Я рассказываю людям, что происходит вокруг, как это все устроено. И мои, скажем, четверть миллионов подписчиков, они как-то реагируют на то, что я говорю", - подчеркнул Лоза.
"Я поддерживаю то, что происходит сейчас у нас вокруг, но я понимаю, что это была необходимость, но объяснить это своим коллегам я не в состоянии. Они вообще как-то не хотят на это реагировать, если они уже сформировали свое мнение, то они взрослые люди и считают, что имеют на это право", - заключил он.
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