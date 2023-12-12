Спортсменки из Ленобласти заняли 2 место на фестивале дворового баскетбола
© Фото : пресс-служба правительство Ленинградской областиКоманда баскетболисток из города Тосно заняла второе место в финале Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола
Команда баскетболисток из города Тосно заняла второе место в финале Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола
С.- ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости. Команда баскетболисток из города Тосно заняла второе место в финале Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола (ВФДДБ) 3х3, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Финал Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола 3х3 для участников 13-14 лет состоялся в Новосибирске в рамках проекта "Детский спорт", уточнили в пресс-службе обладминистрации. В состязаниях приняли участие 26 команд девочек и 27 команд мальчиков из 30 регионов России, включая и спортсменов из отдаленных территорий.
Ленинградскую область на соревнованиях представляли юношеская команда "Импульс" из Всеволожска и команда девочек из Тосна. По результатам матчей всеволожский "Импульс" вошел в 17 сильнейших команд страны, а "Тосно" заняло второе место.
"Очень рад за наших девчонок, они большие молодцы: во всероссийском финале наши спортсменки заняли второе место из 26 команд, уступив победу команде из Орловской области. Это серьезное достижение, которое говорит о качественной подготовке, но и новая цель — стать первыми", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В областной администрации напомнили, что дисциплина "баскетбол 3х3" с 2020 года была официально признана Олимпийским видом спорта.