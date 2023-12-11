https://ria.ru/20231211/putin-1915154852.html
Саудовский принц прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд
Саудовский принц прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд - РИА Новости, 11.12.2023
Саудовский принц прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд
Недавний визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и переговоры с руководством этой страны является доказательством того, что между нашими... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:25
2023-12-11T18:25
2023-12-11T18:25
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ЭР-РИЯД, 11 дек – РИА Новости. Недавний визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и переговоры с руководством этой страны является доказательством того, что между нашими странами сформированы прочные взаимоотношения, сообщил РИА Новости в воскресенье председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал."Недавно состоявшийся визит президента России Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия – это свидетельство того, что между нашими странами сложились глубинные, доверительные отношения. Совместное заявление наследного принца и председателя совета министров Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и президента России Владимира Путина по результатам встречи опять же свидетельствуют о том, что наши отношения востребованы и будут развиваться", - сообщил саудовский принц Турки Аль-Фейсал.Он также отметил, что позиции РФ совпадают с позицией Саудовской Аравии, в том числе, в части решения ряда международных проблем."В частности, у нас общие подходы к вопросу об урегулировании ситуации в секторе Газа, о немедленном прекращении бомбардировок Израилем палестинских территорий, признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - сообщил принц во время заседания экспертной площадки "Хакимовский клуб" с участием российских дипломатов, депутатов ГД, членов Совета Федерации, религиозных деятелей в Центре исследований и исламоведения имени Короля Фейсала в Эр-Рияде.По его словам, во время эскалации насилия на палестинских территориях Саудовская Аравия возглавила усилия арабо-мусульманской дипломатии по прекращению конфликта."Важно, что эти усилия поддержаны Российской Федерацией и президентом Путиным", - заключил саудовский принц.
https://ria.ru/20231207/putin-1914245705.html
https://ria.ru/20231209/putin-1914800424.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саудовская аравия, эр-рияд (город), владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, религия
Религия, Россия, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Религия
Саудовский принц прокомментировал визит Путина в Эр-Рияд
Саудовский принц: Визит Путина в Эр-Рияд говорит о большом потенциале РФ и КСА
ЭР-РИЯД, 11 дек – РИА Новости. Недавний визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и переговоры с руководством этой страны является доказательством того, что между нашими странами сформированы прочные взаимоотношения, сообщил РИА Новости в воскресенье председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал.
"Недавно состоявшийся визит президента России Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия – это свидетельство того, что между нашими странами сложились глубинные, доверительные отношения. Совместное заявление наследного принца и председателя совета министров Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и президента России Владимира Путина по результатам встречи опять же свидетельствуют о том, что наши отношения востребованы и будут развиваться", - сообщил саудовский принц Турки Аль-Фейсал.
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Он также отметил, что позиции РФ совпадают с позицией Саудовской Аравии, в том числе, в части решения ряда международных проблем.
"В частности, у нас общие подходы к вопросу об урегулировании ситуации в секторе Газа, о немедленном прекращении бомбардировок Израилем
палестинских территорий, признании Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме", - сообщил принц во время заседания экспертной площадки "Хакимовский клуб" с участием российских дипломатов, депутатов ГД
, членов Совета Федерации
, религиозных деятелей в Центре исследований и исламоведения имени Короля Фейсала в Эр-Рияде.
По его словам, во время эскалации насилия на палестинских территориях Саудовская Аравия возглавила усилия арабо-мусульманской дипломатии по прекращению конфликта.
"Важно, что эти усилия поддержаны Российской Федерацией и президентом Путиным", - заключил саудовский принц.
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