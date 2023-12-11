https://ria.ru/20231211/perechen-1915013035.html

Расширен перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями

Расширен перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями - РИА Новости, 11.12.2023

Расширен перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями

Правительство РФ расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями до 111 наименований, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:29

2023-12-11T10:29

2023-12-11T10:43

общество

россия

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями до 111 наименований, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с редкими и тяжелыми заболеваниями. Они закупаются за счет средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача."Правительство ежегодно расширяет перечень этих специализированных продуктов. С начала следующего года в него будут входить 111 наименований", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Перечень ежегодно формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает правительство."Такое питание по назначению врача ребята должны получать регулярно. Оно им необходимо, чтобы чувствовать себя лучше, расти и развиваться. Поэтому надо строго следить за его наличием в достаточном количестве во всех регионах страны", – подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20231127/lechenie-1912041417.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин