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Расширен перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями - РИА Новости, 11.12.2023
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10:29 11.12.2023 (обновлено: 10:43 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/perechen-1915013035.html
Расширен перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями
Расширен перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями - РИА Новости, 11.12.2023
Расширен перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями
Правительство РФ расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями до 111 наименований, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:29
2023-12-11T10:43
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями до 111 наименований, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с редкими и тяжелыми заболеваниями. Они закупаются за счет средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача."Правительство ежегодно расширяет перечень этих специализированных продуктов. С начала следующего года в него будут входить 111 наименований", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Перечень ежегодно формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает правительство."Такое питание по назначению врача ребята должны получать регулярно. Оно им необходимо, чтобы чувствовать себя лучше, расти и развиваться. Поэтому надо строго следить за его наличием в достаточном количестве во всех регионах страны", – подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20231127/lechenie-1912041417.html
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Расширен перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями

Власти расширили перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями до 111 наименований, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Продукты лечебного питания – это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с редкими и тяжелыми заболеваниями. Они закупаются за счет средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
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"Правительство ежегодно расширяет перечень этих специализированных продуктов. С начала следующего года в него будут входить 111 наименований", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Перечень ежегодно формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает правительство.
"Такое питание по назначению врача ребята должны получать регулярно. Оно им необходимо, чтобы чувствовать себя лучше, расти и развиваться. Поэтому надо строго следить за его наличием в достаточном количестве во всех регионах страны", – подчеркнул Мишустин.
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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