https://ria.ru/20231210/rf-1914905438.html

Росздравнадзор рассказал о ситуации с ценами на сосудосуживающие спреи

Росздравнадзор рассказал о ситуации с ценами на сосудосуживающие спреи - РИА Новости, 10.12.2023

Росздравнадзор рассказал о ситуации с ценами на сосудосуживающие спреи

На российском рынке много сосудосуживающих спреев, ряд из них включен в перечень жизненно важных, значимого роста цен на них не отмечается, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T12:07

2023-12-10T12:07

2023-12-10T12:21

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910898085_0:229:3077:1960_1920x0_80_0_0_d44312c9369833969c01344922564c8d.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. На российском рынке много сосудосуживающих спреев, ряд из них включен в перечень жизненно важных, значимого роста цен на них не отмечается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора."На рынке присутствует огромное количество сосудосуживающих препаратов в форме спреев и капель с разными действующими веществами, такими как ксилометазолин, оксиметазолин и другими", - говорится в сообщении.Большая доля из этих препаратов от отечественных производителей. Ряд препаратов, например, с международным непатентованным наименованием ксилометазолин, включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому цены на них зарегистрированы и регулируются государством, пояснили в пресс-службе."Такие препараты производятся огромными партиям, повсеместно доступны, никакого значимого роста цен на них не отмечается", - подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что если конкретная аптека нарушает правила, необоснованно повышая цены на препараты из перечня жизненно важных, это может иметь предусмотренные законом негативные последствия. При этом цены по отдельным препаратам, не входящим в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, могут иметь определенные колебания, которые не оказывают влияния на рынок в целом в связи со своей 100-процентной взаимозаменяемостью с любыми другими препаратами группы, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231210/vaktsina-1914906505.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)