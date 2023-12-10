"Горы трупов и несметные богатства". Какую загадку оставили миру майя
Ученые изучают священный колодец майя в Чичен-Ице
© AP Photo / Israel LealЛюди возле пирамиды Кукулькана в Чичен-Ица, Мексика
© AP Photo / Israel Leal
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Уже много столетий таинственный провал в земле на краю города Чичен-Ица манит и пугает. Некогда здесь совершали жертвоприношения легендарные майя. Что скрывается на дне — в материале РИА Новости.
"Невесты Чака"
Пожалуй, нет в истории более загадочного народа, чем майя. Зародившись на полуострове Юкатан почти пять тысяч лет назад, эта цивилизация в кратчайшие сроки достигла небывалых высот в математике, астрономии и архитектуре.
Однако при расшифрованной письменности и множестве дошедших до наших дней памятников у ученых все еще есть вопросы к загадочной культуре Мезоамерики. Больше всего белых пятен в Чичен-Ице — крупнейшем политическом и культурном центре майя. Город основали в середине V века, а к моменту испанского завоевания он оказался заброшенным.
Судя по постройкам, верховодили там жрецы. В центре — гигантская ступенчатая пирамида Эль-Кастильо, известная также как храм бога Кукулькана. Чуть поодаль — небольшая обсерватория, чтобы наблюдать за ходом звезд и небесных светил. К северу от пирамиды — девять площадок для игры в мяч. Но не ради забавы. Это был настоящий ритуал. Причем довольно кровавый.
Правила известны по сохранившимся изображениям из хроники испанского монаха XVI века Торибио де Бенавенте. Состязались две команды из двух-трех человек. Каждая располагалась на своей половине поля, игроки перекидывали мяч между собой до выхода за пределы площадки или падения на землю. Так зарабатывали очки. У кого больше, тот и победил.
© iStock.com / MedvedkovВид на древний город Чичен-Ица
© iStock.com / Medvedkov
Вид на древний город Чичен-Ица
Проигравшего ждала смерть. На стадионах Чичен-Ица в свое время нашли каменные плиты — цомпантли — с изображениями обезглавленных игроков.
Самой большой загадкой остается ритуальный сенот — карстовая воронка в нескольких сотнях метров от основных построек. Этот водоем не только дал городу имя (на майяском языке "Чичен-Ица" означает "Рот колдунов воды"), но и наделил его противоречивой славой.
В испанской хронике, датируемой 1579 годом, есть рассказ местного аборигена — потомка великих майя.
"Что касается этого колодца, — утверждал он, — то правители и знатные люди всех этих провинций имели обычай <...> бросать в него женщин, из числа принадлежавших им. Они приказывали этим женщинам вымаливать у богов удачный и счастливый год для своего господина. Женщин бросали несвязанными, и они падали в воду с большим шумом".
В другой летописи уточняется, что жертвы были исключительно знатного происхождения — и непременно невинные. А приносили их в дар могущественному богу дождя Чаку: несчастные девушки становились его невестами.
© iStock.com / GfedСвященный сенот в Чичен-Ица
© iStock.com / Gfed
Священный сенот в Чичен-Ица
"Все шли процессией вместе с девицей <…> и, привязав ее к длинной веревке, опускали <…> вниз в глубины колодца, окуная много раз, до тех пор, пока не умерщвляли, — для того, чтобы она была хорошим посредником с их <…> богами", — говорится в документе.
Но есть интересный момент. В хрониках также сказано, что в колодец, кроме жертв, щедро бросали золото, серебро и иные драгоценности — чтобы задобрить грозных богов.
Легенды не врут
Раз так, священный сенот в Чичен-Ице должен просто кишеть сокровищами. Проверить это в начале XX столетия решил американский дипломат и археолог-любитель Эдвард Герберт Томпсон.
В 1904-м он приехал в Чичен-Ицу. Купил у местного землевладельца за гроши сразу весь участок с древними руинами и принялся за работу. Сначала осмотрел остатки каменного святилища на краю колодца. Затем сделал тщательные замеры самого омута: последний, как оказалось, имел почти 60 метров в диаметре, 20-метровую высоту от края до поверхности воды и почти десятиметровую глубину.
Оставалось понять, как извлечь "бесчисленные дары богомольцев майя" со дна этой гигантской воронки. Предприимчивый Томпсон быстро нашел решение: доставил из США землечерпалку и два водолазных костюма.
© Фото : public domainУчастники исследовательсткого проекта в Чичен-Ице на Юкатане: Э. Х. Томпсон, Монро Амсден, Эрл Х. Моррис, Энн Моррис, С. Дж. Морли. 21 мая 1924
Участники исследовательсткого проекта в Чичен-Ице на Юкатане: Э. Х. Томпсон, Монро Амсден, Эрл Х. Моррис, Энн Моррис, С. Дж. Морли. 21 мая 1924
Шли недели, но аппарат поднимал на поверхность лишь груды ила, глиняные черепки да куски полусгнившего дерева. Археолог уже начал сомневаться в успехе. К тому же близился сезон дождей — мощные ливни грозили все испортить.
Но в один из дней удача наконец улыбнулась. В ковше землечерпалки вместе с грязью и ветками оказались два желтых комочка душистой смолы дерева копал. Томпсон подержал их немного в руках, разломил и бросил в костер — воздух мгновенно наполнился ароматом.
Такую смолу майя использовали в обрядах как благовоние. Значит, не все потеряно. В следующих заборах грунта попадались драгоценные находки: золотые и медные диски с изящной гравировкой, нефритовые украшения, бронзовые колокольчики, глиняные чаши, искусно изготовленные топоры.
И, самое главное, человеческие кости, а среди них — женские черепа. Уезжая в Штаты, Томпсон взял все находки с собой и показал знакомым из Музея Пибоди при Гарвардском университете. Удивлению ученых не было предела. С одной стороны, оказалось, что легенды не врут: на дне сенота действительно есть сокровища. С другой, версия с "невестами Чака" лопнула, как мыльный пузырь.
Ошибочное открытие
Дело в том, что Томпсон поторопился, назвав все черепа женскими.
"Всего из колодца извлекли останки сорока двух индивидов. Кости прекрасно сохранились. И хотя, согласно легенде, все они должны принадлежать принесенным в жертву девицам, это отнюдь не так: 13 черепов принадлежит взрослым мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет, восемь — женщинам в возрасте от 18 до 54 лет и 21 — детям от одного года до 12 лет", — говорилось в отчете антрополога Эрнеста Хутона из Музея Пибоди.
Три из восьми женщин еще при жизни имели травмы головы — видимо, от тяжелых ударов по черепу. У одной был сломан нос. Аналогичные увечья обнаружили и на мужских скелетах.
Этот факт, заключает Хутон, говорит в пользу того, что жертвы не происходили из высшего сословия — скорее всего, были рабами. Косвенное подтверждение есть в описании ритуалов майя, которое оставил испанский миссионер Роман-и-Саморра.
"После смерти правителя, — свидетельствует священник, — когда наступал день похорон, собирались все сановники и вожди, которые приносили с собой драгоценности и другие дары, а также приводили не менее одного раба мужского или женского пола, предназначенных для принесения в жертву".
Эдвард Томпсон ошибся — но лишь наполовину. В сеноте топили не только девушек, однако обилие артефактов пробудило интерес ученых: не осталось ли еще что-то на дне колодца. В 1961-м в Чичен-Ицу отправились специалисты из Национального института антропологии и истории в Мехико. В их распоряжении было оборудование куда более профессиональное, чем землечерпалка.
Город цивилизации майя Чичен-Ица
Сенот открыл перед ними своеобразную кладовую культур: там были изделия не только самих майя, но и других народов, живших далеко от региона. Каким же образом они туда попали? Ответ нашелся в книге епископа Юкатана Диего де Ланда Кальдерона.
"Занятием, к которому майя имели величайшую склонность, была торговля", — пишет он. По обширной сети мощеных дорог и на лодках морем отправлялись караваны купцов в Центральную Мексику, в империю ацтеков, и на юг — в Коста-Рику и Панаму. Везли соль, ткани и мед. В обмен получали какао, нефрит, изделия из золота и меди. Собственного производства металлов у майя не было. Поэтому все вещи из этого материала — привозные.
Полуоткрытие Томпсона с годами себя не исчерпало — до сих пор к ритуальному колодцу снаряжают экспедиции. А ученые уверены, что на дне "Колодца жертв" таится еще множество секретов.