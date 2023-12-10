https://ria.ru/20231210/mayya-1914659496.html

"Горы трупов и несметные богатства". Какую загадку оставили миру майя

"Горы трупов и несметные богатства". Какую загадку оставили миру майя - РИА Новости, 10.12.2023

"Горы трупов и несметные богатства". Какую загадку оставили миру майя

Уже много столетий таинственный провал в земле на краю города Чичен-Ица манит и пугает. Некогда здесь совершали жертвоприношения легендарные майя. Что... РИА Новости, 10.12.2023

2023-12-10T08:00

2023-12-10T08:00

2023-12-10T08:02

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мехико (штат)

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Уже много столетий таинственный провал в земле на краю города Чичен-Ица манит и пугает. Некогда здесь совершали жертвоприношения легендарные майя. Что скрывается на дне — в материале РИА Новости."Невесты Чака"Пожалуй, нет в истории более загадочного народа, чем майя. Зародившись на полуострове Юкатан почти пять тысяч лет назад, эта цивилизация в кратчайшие сроки достигла небывалых высот в математике, астрономии и архитектуре.Однако при расшифрованной письменности и множестве дошедших до наших дней памятников у ученых все еще есть вопросы к загадочной культуре Мезоамерики. Больше всего белых пятен в Чичен-Ице — крупнейшем политическом и культурном центре майя. Город основали в середине V века, а к моменту испанского завоевания он оказался заброшенным.Судя по постройкам, верховодили там жрецы. В центре — гигантская ступенчатая пирамида Эль-Кастильо, известная также как храм бога Кукулькана. Чуть поодаль — небольшая обсерватория, чтобы наблюдать за ходом звезд и небесных светил. К северу от пирамиды — девять площадок для игры в мяч. Но не ради забавы. Это был настоящий ритуал. Причем довольно кровавый. Правила известны по сохранившимся изображениям из хроники испанского монаха XVI века Торибио де Бенавенте. Состязались две команды из двух-трех человек. Каждая располагалась на своей половине поля, игроки перекидывали мяч между собой до выхода за пределы площадки или падения на землю. Так зарабатывали очки. У кого больше, тот и победил.Проигравшего ждала смерть. На стадионах Чичен-Ица в свое время нашли каменные плиты — цомпантли — с изображениями обезглавленных игроков.Самой большой загадкой остается ритуальный сенот — карстовая воронка в нескольких сотнях метров от основных построек. Этот водоем не только дал городу имя (на майяском языке "Чичен-Ица" означает "Рот колдунов воды"), но и наделил его противоречивой славой.В испанской хронике, датируемой 1579 годом, есть рассказ местного аборигена — потомка великих майя."Что касается этого колодца, — утверждал он, — то правители и знатные люди всех этих провинций имели обычай <...> бросать в него женщин, из числа принадлежавших им. Они приказывали этим женщинам вымаливать у богов удачный и счастливый год для своего господина. Женщин бросали несвязанными, и они падали в воду с большим шумом".В другой летописи уточняется, что жертвы были исключительно знатного происхождения — и непременно невинные. А приносили их в дар могущественному богу дождя Чаку: несчастные девушки становились его невестами."Все шли процессией вместе с девицей <…> и, привязав ее к длинной веревке, опускали <…> вниз в глубины колодца, окуная много раз, до тех пор, пока не умерщвляли, — для того, чтобы она была хорошим посредником с их <…> богами", — говорится в документе.Но есть интересный момент. В хрониках также сказано, что в колодец, кроме жертв, щедро бросали золото, серебро и иные драгоценности — чтобы задобрить грозных богов.Легенды не врутРаз так, священный сенот в Чичен-Ице должен просто кишеть сокровищами. Проверить это в начале XX столетия решил американский дипломат и археолог-любитель Эдвард Герберт Томпсон.В 1904-м он приехал в Чичен-Ицу. Купил у местного землевладельца за гроши сразу весь участок с древними руинами и принялся за работу. Сначала осмотрел остатки каменного святилища на краю колодца. Затем сделал тщательные замеры самого омута: последний, как оказалось, имел почти 60 метров в диаметре, 20-метровую высоту от края до поверхности воды и почти десятиметровую глубину.Оставалось понять, как извлечь "бесчисленные дары богомольцев майя" со дна этой гигантской воронки. Предприимчивый Томпсон быстро нашел решение: доставил из США землечерпалку и два водолазных костюма.Шли недели, но аппарат поднимал на поверхность лишь груды ила, глиняные черепки да куски полусгнившего дерева. Археолог уже начал сомневаться в успехе. К тому же близился сезон дождей — мощные ливни грозили все испортить.Но в один из дней удача наконец улыбнулась. В ковше землечерпалки вместе с грязью и ветками оказались два желтых комочка душистой смолы дерева копал. Томпсон подержал их немного в руках, разломил и бросил в костер — воздух мгновенно наполнился ароматом.Такую смолу майя использовали в обрядах как благовоние. Значит, не все потеряно. В следующих заборах грунта попадались драгоценные находки: золотые и медные диски с изящной гравировкой, нефритовые украшения, бронзовые колокольчики, глиняные чаши, искусно изготовленные топоры.И, самое главное, человеческие кости, а среди них — женские черепа. Уезжая в Штаты, Томпсон взял все находки с собой и показал знакомым из Музея Пибоди при Гарвардском университете. Удивлению ученых не было предела. С одной стороны, оказалось, что легенды не врут: на дне сенота действительно есть сокровища. С другой, версия с "невестами Чака" лопнула, как мыльный пузырь.Ошибочное открытиеДело в том, что Томпсон поторопился, назвав все черепа женскими."Всего из колодца извлекли останки сорока двух индивидов. Кости прекрасно сохранились. И хотя, согласно легенде, все они должны принадлежать принесенным в жертву девицам, это отнюдь не так: 13 черепов принадлежит взрослым мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет, восемь — женщинам в возрасте от 18 до 54 лет и 21 — детям от одного года до 12 лет", — говорилось в отчете антрополога Эрнеста Хутона из Музея Пибоди.Три из восьми женщин еще при жизни имели травмы головы — видимо, от тяжелых ударов по черепу. У одной был сломан нос. Аналогичные увечья обнаружили и на мужских скелетах.Этот факт, заключает Хутон, говорит в пользу того, что жертвы не происходили из высшего сословия — скорее всего, были рабами. Косвенное подтверждение есть в описании ритуалов майя, которое оставил испанский миссионер Роман-и-Саморра."После смерти правителя, — свидетельствует священник, — когда наступал день похорон, собирались все сановники и вожди, которые приносили с собой драгоценности и другие дары, а также приводили не менее одного раба мужского или женского пола, предназначенных для принесения в жертву".Эдвард Томпсон ошибся — но лишь наполовину. В сеноте топили не только девушек, однако обилие артефактов пробудило интерес ученых: не осталось ли еще что-то на дне колодца. В 1961-м в Чичен-Ицу отправились специалисты из Национального института антропологии и истории в Мехико. В их распоряжении было оборудование куда более профессиональное, чем землечерпалка.Сенот открыл перед ними своеобразную кладовую культур: там были изделия не только самих майя, но и других народов, живших далеко от региона. Каким же образом они туда попали? Ответ нашелся в книге епископа Юкатана Диего де Ланда Кальдерона."Занятием, к которому майя имели величайшую склонность, была торговля", — пишет он. По обширной сети мощеных дорог и на лодках морем отправлялись караваны купцов в Центральную Мексику, в империю ацтеков, и на юг — в Коста-Рику и Панаму. Везли соль, ткани и мед. В обмен получали какао, нефрит, изделия из золота и меди. Собственного производства металлов у майя не было. Поэтому все вещи из этого материала — привозные.Полуоткрытие Томпсона с годами себя не исчерпало — до сих пор к ритуальному колодцу снаряжают экспедиции. А ученые уверены, что на дне "Колодца жертв" таится еще множество секретов.

https://ria.ru/20231206/rus-1913944101.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сша, мехико (штат), аналитика - религия и мировоззрение