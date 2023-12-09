https://ria.ru/20231209/avtomobili-1914828755.html

В России обновили парк автомобилей скорой помощи

В России обновили парк автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 09.12.2023

В России обновили парк автомобилей скорой помощи

Парк автомобилей скорой помощи обновлён практически по всей России, машин старше 10 лет нет, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T17:16

2023-12-09T17:16

2023-12-09T18:24

россия

здоровье - общество

михаил мурашко

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НОВОСИБИРСК, 9 дек - РИА Новости. Парк автомобилей скорой помощи обновлён практически по всей России, машин старше 10 лет нет, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Практически во всей стране сегодня парк автомобилей обновлён. Машин старше 10 лет практически нет ни в одном субъекте, и это позволяет нам в том числе быть мобильными при экстренных ситуациях", - сказал он. Министр пояснил, что в целом автотранспорт для нужд медицины поставляется в регионы в рамках программы модернизации первичного звена. "Как субъект сам привлекает дополнительные средства, так и средства федерального бюджета. Всё это идёт в синергии. В конечном итоге это дополнительная мобильность медицинского персонала для оказания помощи в сложных ситуациях, доставки пациентов в сложных ситуациях, доставки анализов и так далее. Всё это ещё и дополняется блоком модернизации скорой помощи, поставки современных машин скорой помощи", - рассказал Мурашко. Он также рассказал, что ключевой вопрос современной медицины - кадры. "Система поддержки медицинского персонала складывается не только из финансовой составляющей. Это и социальные выплаты, и формирование тарифов на следующий год. Объем финансирования программы ОМС увеличивается в целом по стране. Хочу отметить, что привлечение персонала здесь это уже реализуемая программа "Земский доктор", "Земский фельдшер", плюс заинтересованность молодых людей, молодых специалистов, врачей в работе в современных условиях в современных медицинских учреждениях. В конечном счёте это все выражается в укомплектованности персонала. Мы видим, что везде, где открываются новые поликлиники, молодые врачи идут с удовольствием устраиваться на работу", - сказал он.

https://ria.ru/20231130/meditsina-1913006077.html

https://ria.ru/20231205/nauka-1913739837.html

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россия, здоровье - общество, михаил мурашко