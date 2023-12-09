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В России обновили парк автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 09.12.2023
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17:16 09.12.2023 (обновлено: 18:24 09.12.2023)
https://ria.ru/20231209/avtomobili-1914828755.html
В России обновили парк автомобилей скорой помощи
В России обновили парк автомобилей скорой помощи - РИА Новости, 09.12.2023
В России обновили парк автомобилей скорой помощи
Парк автомобилей скорой помощи обновлён практически по всей России, машин старше 10 лет нет, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-09T17:16
2023-12-09T18:24
россия
здоровье - общество
михаил мурашко
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НОВОСИБИРСК, 9 дек - РИА Новости. Парк автомобилей скорой помощи обновлён практически по всей России, машин старше 10 лет нет, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Практически во всей стране сегодня парк автомобилей обновлён. Машин старше 10 лет практически нет ни в одном субъекте, и это позволяет нам в том числе быть мобильными при экстренных ситуациях", - сказал он. Министр пояснил, что в целом автотранспорт для нужд медицины поставляется в регионы в рамках программы модернизации первичного звена. "Как субъект сам привлекает дополнительные средства, так и средства федерального бюджета. Всё это идёт в синергии. В конечном итоге это дополнительная мобильность медицинского персонала для оказания помощи в сложных ситуациях, доставки пациентов в сложных ситуациях, доставки анализов и так далее. Всё это ещё и дополняется блоком модернизации скорой помощи, поставки современных машин скорой помощи", - рассказал Мурашко. Он также рассказал, что ключевой вопрос современной медицины - кадры. "Система поддержки медицинского персонала складывается не только из финансовой составляющей. Это и социальные выплаты, и формирование тарифов на следующий год. Объем финансирования программы ОМС увеличивается в целом по стране. Хочу отметить, что привлечение персонала здесь это уже реализуемая программа "Земский доктор", "Земский фельдшер", плюс заинтересованность молодых людей, молодых специалистов, врачей в работе в современных условиях в современных медицинских учреждениях. В конечном счёте это все выражается в укомплектованности персонала. Мы видим, что везде, где открываются новые поликлиники, молодые врачи идут с удовольствием устраиваться на работу", - сказал он.
https://ria.ru/20231130/meditsina-1913006077.html
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россия, здоровье - общество, михаил мурашко
Россия, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
В России обновили парк автомобилей скорой помощи

Мурашко: парк автомобилей скорой помощи обновили практически во всей стране

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкНовые кареты скорой помощи
Новые кареты скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Новые кареты скорой помощи. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 9 дек - РИА Новости. Парк автомобилей скорой помощи обновлён практически по всей России, машин старше 10 лет нет, сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"Практически во всей стране сегодня парк автомобилей обновлён. Машин старше 10 лет практически нет ни в одном субъекте, и это позволяет нам в том числе быть мобильными при экстренных ситуациях", - сказал он.
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Министр пояснил, что в целом автотранспорт для нужд медицины поставляется в регионы в рамках программы модернизации первичного звена.
"Как субъект сам привлекает дополнительные средства, так и средства федерального бюджета. Всё это идёт в синергии. В конечном итоге это дополнительная мобильность медицинского персонала для оказания помощи в сложных ситуациях, доставки пациентов в сложных ситуациях, доставки анализов и так далее. Всё это ещё и дополняется блоком модернизации скорой помощи, поставки современных машин скорой помощи", - рассказал Мурашко.
Он также рассказал, что ключевой вопрос современной медицины - кадры.
"Система поддержки медицинского персонала складывается не только из финансовой составляющей. Это и социальные выплаты, и формирование тарифов на следующий год. Объем финансирования программы ОМС увеличивается в целом по стране. Хочу отметить, что привлечение персонала здесь это уже реализуемая программа "Земский доктор", "Земский фельдшер", плюс заинтересованность молодых людей, молодых специалистов, врачей в работе в современных условиях в современных медицинских учреждениях. В конечном счёте это все выражается в укомплектованности персонала. Мы видим, что везде, где открываются новые поликлиники, молодые врачи идут с удовольствием устраиваться на работу", - сказал он.
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