https://ria.ru/20231208/pugacheva-1914653568.html

"Обидно за нее": Охлобыстин поддержал Аллу Пугачеву

"Обидно за нее": Охлобыстин поддержал Аллу Пугачеву - РИА Новости, 08.12.2023

"Обидно за нее": Охлобыстин поддержал Аллу Пугачеву

Актер и режиссер Иван Охлобыстин в интервью изданию "Аргументы и Факты" высказался об отъезде из России певицы Аллы Пугачевой. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:01

2023-12-08T18:01

2023-12-08T18:34

шоубиз

максим галкин

алла пугачева

иван охлобыстин

россия

израиль

знаменитости

новости шоу-бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869611968_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_151f835188a074dbe7690aa88eed38fa.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Актер и режиссер Иван Охлобыстин в интервью изданию "Аргументы и Факты" высказался об отъезде из России певицы Аллы Пугачевой. "Вот Пугачеву жалко, за нее обидно", — сообщил Охлобыстин.Охлобыстин также прокомментировал брак примадонны с иноагентом Максимом Галкиным*."Галкин* и Пугачева — это отдельная отвратительная история, — считает Охлобыстин. — Даже касаться их не хочу. Она женщина, и мне довольно сложно оценивать ее поступки. Чрезвычайно печально, что так произошло".Режиссер считает, что талант Галкина* переоценен. Он сравнил юмориста с другими уехавшими после начала СВО из России артистами. "Ну Слепаков*, Белый, Галкин* — это просто неприлично… — считает актер. — Мне совершенно нечего им сказать. Слепаков*, Белый и Галкин* ничего не дали нашей культуре".Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми покинули Россию в прошлом году. Комик публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. Позже стало известно, что в разгар военных действий между Израилем и ХАМАС Галкин*, обещавший помогать стране бороться с террористами, уехал на гастроли в Европу, а затем и вовсе покинул новую родину. Артист вместе с семьей переехал из Израиля на Кипр.На Пугачеву после отъезда из России обрушился шквал критики в соцсетях, на что певица заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами". Общественность призвала звезду извиниться за свои слова. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230711/leps-1883473708.html

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

максим галкин, алла пугачева, иван охлобыстин, россия, израиль, знаменитости, новости шоу-бизнеса