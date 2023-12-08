"Обидно за нее": Охлобыстин поддержал Аллу Пугачеву
Режиссер Иван Охлобыстин пожалел об отъезде певицы Аллы Пугачевой
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале "ЖАРА"
Певица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале "ЖАРА". Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Актер и режиссер Иван Охлобыстин в интервью изданию "Аргументы и Факты" высказался об отъезде из России певицы Аллы Пугачевой.
«
"Вот Пугачеву жалко, за нее обидно", — сообщил Охлобыстин.
Охлобыстин также прокомментировал брак примадонны с иноагентом Максимом Галкиным*.
«
"Галкин* и Пугачева — это отдельная отвратительная история, — считает Охлобыстин. — Даже касаться их не хочу. Она женщина, и мне довольно сложно оценивать ее поступки. Чрезвычайно печально, что так произошло".
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Режиссер считает, что талант Галкина* переоценен. Он сравнил юмориста с другими уехавшими после начала СВО из России артистами.
«
"Ну Слепаков*, Белый, Галкин* — это просто неприлично… — считает актер. — Мне совершенно нечего им сказать. Слепаков*, Белый и Галкин* ничего не дали нашей культуре".
В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов.
На Пугачеву после отъезда из России обрушился шквал критики в соцсетях, на что певица заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами". Общественность призвала звезду извиниться за свои слова.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.