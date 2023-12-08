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"Обидно за нее": Охлобыстин поддержал Аллу Пугачеву - РИА Новости, 08.12.2023
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Шоубиз
 
18:01 08.12.2023 (обновлено: 18:34 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/pugacheva-1914653568.html
"Обидно за нее": Охлобыстин поддержал Аллу Пугачеву
"Обидно за нее": Охлобыстин поддержал Аллу Пугачеву - РИА Новости, 08.12.2023
"Обидно за нее": Охлобыстин поддержал Аллу Пугачеву
Актер и режиссер Иван Охлобыстин в интервью изданию "Аргументы и Факты" высказался об отъезде из России певицы Аллы Пугачевой. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:01
2023-12-08T18:34
шоубиз
максим галкин
алла пугачева
иван охлобыстин
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Актер и режиссер Иван Охлобыстин в интервью изданию "Аргументы и Факты" высказался об отъезде из России певицы Аллы Пугачевой. "Вот Пугачеву жалко, за нее обидно", — сообщил Охлобыстин.Охлобыстин также прокомментировал брак примадонны с иноагентом Максимом Галкиным*."Галкин* и Пугачева — это отдельная отвратительная история, — считает Охлобыстин. — Даже касаться их не хочу. Она женщина, и мне довольно сложно оценивать ее поступки. Чрезвычайно печально, что так произошло".Режиссер считает, что талант Галкина* переоценен. Он сравнил юмориста с другими уехавшими после начала СВО из России артистами. "Ну Слепаков*, Белый, Галкин* — это просто неприлично… — считает актер. — Мне совершенно нечего им сказать. Слепаков*, Белый и Галкин* ничего не дали нашей культуре".Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми покинули Россию в прошлом году. Комик публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов. Позже стало известно, что в разгар военных действий между Израилем и ХАМАС Галкин*, обещавший помогать стране бороться с террористами, уехал на гастроли в Европу, а затем и вовсе покинул новую родину. Артист вместе с семьей переехал из Израиля на Кипр.На Пугачеву после отъезда из России обрушился шквал критики в соцсетях, на что певица заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами". Общественность призвала звезду извиниться за свои слова. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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максим галкин, алла пугачева, иван охлобыстин, россия, израиль, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Максим Галкин, Алла Пугачева, Иван Охлобыстин, Россия, Израиль, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
"Обидно за нее": Охлобыстин поддержал Аллу Пугачеву

Режиссер Иван Охлобыстин пожалел об отъезде певицы Аллы Пугачевой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале "ЖАРА"
Певица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачёва и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале "ЖАРА". Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Актер и режиссер Иван Охлобыстин в интервью изданию "Аргументы и Факты" высказался об отъезде из России певицы Аллы Пугачевой.
«
"Вот Пугачеву жалко, за нее обидно", — сообщил Охлобыстин.
Охлобыстин также прокомментировал брак примадонны с иноагентом Максимом Галкиным*.
«
"Галкин* и Пугачева — это отдельная отвратительная история, — считает Охлобыстин. — Даже касаться их не хочу. Она женщина, и мне довольно сложно оценивать ее поступки. Чрезвычайно печально, что так произошло".
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Режиссер считает, что талант Галкина* переоценен. Он сравнил юмориста с другими уехавшими после начала СВО из России артистами.
«
"Ну Слепаков*, Белый, Галкин* — это просто неприлично… — считает актер. — Мне совершенно нечего им сказать. Слепаков*, Белый и Галкин* ничего не дали нашей культуре".
Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми покинули Россию в прошлом году. Комик публично осудил спецоперацию и вместе с семьей перебрался в Израиль.
В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов.
Позже стало известно, что в разгар военных действий между Израилем и ХАМАС Галкин*, обещавший помогать стране бороться с террористами, уехал на гастроли в Европу, а затем и вовсе покинул новую родину. Артист вместе с семьей переехал из Израиля на Кипр.
На Пугачеву после отъезда из России обрушился шквал критики в соцсетях, на что певица заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами". Общественность призвала звезду извиниться за свои слова.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Григорий Лепс и Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Григорий Лепс заступился за уехавшую за границу Аллу Пугачеву
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ШоубизМаксим ГалкинАлла ПугачеваИван ОхлобыстинРоссияИзраильЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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