https://ria.ru/20231103/pugacheva-1907170410.html

В РПЦ призвали Пугачеву извиниться за высказывания о соотечественниках

В РПЦ призвали Пугачеву извиниться за высказывания о соотечественниках - РИА Новости, 03.11.2023

В РПЦ призвали Пугачеву извиниться за высказывания о соотечественниках

Певица Алла Пугачева, как и другие возвращающиеся в страну россияне, должны принести извинения, если они допустили неоднозначные высказывания в адрес... РИА Новости, 03.11.2023

2023-11-03T13:37

2023-11-03T13:37

2023-11-03T15:07

шоубиз

алла пугачева

общество

россия

вахтанг кипшидзе

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Певица Алла Пугачева, как и другие возвращающиеся в страну россияне, должны принести извинения, если они допустили неоднозначные высказывания в адрес соотечественников, считает зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Пугачева вернулась в Россию, муж Максим Галкин*, признанный в РФ иноагентом, ее не сопровождает. "Россия была и остается открыта для тех соотечественников, которые по разным причинам покинули страну в контексте проведения СВО. Но те из них, кто сопроводили свой уход оскорблениями своего народа или если они допустили неоднозначные высказывания, как мне представляется, должны принести извинения. Это касается в том числе Аллы Борисовны", - сказал Кипшидзе РИА Новости. Ранее настоятель храма Георгия Победоносца в подмосковном Нахабино, известный блогер и публицист, священник Павел Островский, комментируя приезд Пугачевой в Россию, назвал оскорбительным ее высказывание про холопов и рабов, а также призвал возвращающихся в Россию граждан, которые "оскорбляли народ", попросить прощение, ведь "христиане всегда с радостью прощают".Артистка уехала осенью прошлого года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20231103/pugacheva-1907166070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алла пугачева, общество, россия, вахтанг кипшидзе