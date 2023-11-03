В РПЦ призвали Пугачеву извиниться за высказывания о соотечественниках
Кипшидзе: Пугачева должна извиниться за неоднозначные слова о соотечественниках
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Певица Алла Пугачева, как и другие возвращающиеся в страну россияне, должны принести извинения, если они допустили неоднозначные высказывания в адрес соотечественников, считает зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Пугачева вернулась в Россию, муж Максим Галкин*, признанный в РФ иноагентом, ее не сопровождает.
"Россия была и остается открыта для тех соотечественников, которые по разным причинам покинули страну в контексте проведения СВО. Но те из них, кто сопроводили свой уход оскорблениями своего народа или если они допустили неоднозначные высказывания, как мне представляется, должны принести извинения. Это касается в том числе Аллы Борисовны", - сказал Кипшидзе РИА Новости. Ранее настоятель храма Георгия Победоносца в подмосковном Нахабино, известный блогер и публицист, священник Павел Островский, комментируя приезд Пугачевой в Россию, назвал оскорбительным ее высказывание про холопов и рабов, а также призвал возвращающихся в Россию граждан, которые "оскорбляли народ", попросить прощение, ведь "христиане всегда с радостью прощают".
Артистка уехала осенью прошлого года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента