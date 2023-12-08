https://ria.ru/20231208/nauka-1914394188.html

Ученые выявили проблемы в общении врачей с пациентами

Ученые выявили проблемы в общении врачей с пациентами - РИА Новости, 08.12.2023

Ученые выявили проблемы в общении врачей с пациентами

Проблемные места в сфере коммуникации врачей и пациентов изучили специалисты СибГМУ. Как сообщили в пресс-службе вуза, им удалось определить около 20 наиболее... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T07:00

2023-12-08T07:00

2023-12-08T07:00

наука

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

общество

сибирский государственный медицинский университет

здоровье - общество

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Проблемные места в сфере коммуникации врачей и пациентов изучили специалисты СибГМУ. Как сообщили в пресс-службе вуза, им удалось определить около 20 наиболее важных направлений взаимодействия, которые могут впоследствии стать основой специального учебного курса.По словам экспертов, коммуникативные навыки важны для врача ровно так же, как и владение профессиональными врачебными манипуляциями и клиническое мышление. Они значимы для сбора информации, диалога и понимания точки зрения пациента, обмена мнением, а также достижения согласия по лечению.Специалисты Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) провели исследование с целью определить комплекс дисциплин и тем для подготовки, ориентированной на общение с пациентами. Также они проанализировали их востребованность со стороны как самих студентов, так и преподавателей."Мы определили около 20 тем, среди которых темы, касающиеся речевого этикета в коммуникации врача, его коммуникативных задач, правил и приемов бесконфликтного взаимодействия. В перспективе они могут составить содержание специальной дисциплины данной подготовки и соответствующего учебного обеспечения", – рассказал проректор по учебной работе СибГМУ Александр Окороков.Самыми востребованными у студентов и преподавателей темами стали "Речевой этикет и вежливость в профессиональном общении с пациентом" (82,75% преподавателей и 89,4% студентов), а также "Общие правила и приемы бесконфликтной коммуникации с пациентом" (81% и 88,8%). Далее шли темы "Сила слова врача. Основные коммуникационные задачи врача" (78,2% и 87,2%), "Коммуникативные стратегии и тактики в коммуникации "врач – пациент"" (70,7% и 84,8%), "Невербальное коммуникативное поведение врача" (70,1% и 73,4%), "Вербализация психологической поддержки пациента" (69% и 80,8%).Окороков добавил, что в исследовании не только обобщены результаты лингвистических исследований медицинской коммуникации и уточнена суть лингво-профессиональной подготовки медиков, но и выявлены существующие модели, методы обучения медиков пациентоориентированной коммуникации, проанализированы пособия для медиков.В результате специалисты университета обосновали, что подготовка в области речевой коммуникации, ориентированной на общение с пациентами, должна выступать значимым компонентом вузовской подготовки, базироваться на принципах антропологического подхода, идеологии пациентоориентированности в медицине, а также предусматривать тщательный отбор тематики подготовки с учетом результатов актуальных научных достижений.На данном этапе коллективу предстоит исследование отражения пациентоориентированности в речевых аспектах профессиональной деятельности современного педагога высшего медицинского и фармацевтического образования.Исследование проведено в рамках стратегического проекта "Трансформация медицинского и фармацевтического образования" программы развития Сибирского государственного медицинского университета на 2021-2030 годы ("Приоритет–2030").

https://na.ria.ru/20211225/sibgmu-1765324016.html

https://ria.ru/20211223/sibgmu-1764924563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, навигатор абитуриента, общество, сибирский государственный медицинский университет, здоровье - общество