https://ria.ru/20231208/kor-1914553810.html

Власти рассказали о причинах вспышки кори в башкирском Белорецке

Власти рассказали о причинах вспышки кори в башкирском Белорецке - РИА Новости, 08.12.2023

Власти рассказали о причинах вспышки кори в башкирском Белорецке

в своём Telegram-канале. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T11:50

2023-12-08T11:50

2023-12-08T11:50

здоровье - общество

белорецк

белорецкий район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 8 дек - РИА Новости. Вспышка кори в башкирском городе Белорецке началась с многодетной семьи, где родители не привили своих детей по религиозным убеждениям, сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта в своём Telegram-канале. Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в Белорецке зарегистрирована вспышка кори среди людей из религиозной общины. На территории муниципального района отложили плановую госпитализацию людей без сведений о прохождении вакцинации учреждения. Невакцинированных от кори детей временно не принимают сады и школы, а взрослых без сведений о прохождении вакцинации временно отстранили от работы. "На сегодняшний день выявлен 21 заболевший, почти все - несовершеннолетние, в том числе трое малышей первого года жизни. Первым заболевшим в районе был мальчик-подросток из многодетной семьи. Заразился он, вероятно, на мероприятии за пределами Башкирии. Вскоре заболели и все дети из этой семьи, десять человек. Они были не привиты против кори по убеждениям родителей", - написал Иванюта.По его словам, дети получают лечение в инфекционном отделении Белорецкой больницы, их состояние удовлетворительное, готовятся к выписке. "Чтобы не допустить рост заболеваемости, на дистанционное обучение переведены с первого по восьмой классы школы №3, где учатся заболевшие дети, а также школы №13 (там на дистант переведены три начальных класса). Педагоги ведут обучение онлайн. В детской музыкальной школе провели дезинфекцию, решено отправить на дистант детей, бывших в контакте с заболевшими", - сообщил районный мэр. Детские сады работают в штатном режиме, добавил Иванюта.

https://ria.ru/20231208/gospitalizatsiya-1914546880.html

белорецк

белорецкий район

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здоровье - общество, белорецк, белорецкий район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)