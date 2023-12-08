Власти рассказали о причинах вспышки кори в башкирском Белорецке
Иванюта: вспышка кори в Белорецке началась с непривитой многодетной семьи
Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
УФА, 8 дек - РИА Новости. Вспышка кори в башкирском городе Белорецке началась с многодетной семьи, где родители не привили своих детей по религиозным убеждениям, сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта в своём Telegram-канале.
Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в Белорецке зарегистрирована вспышка кори среди людей из религиозной общины. На территории муниципального района отложили плановую госпитализацию людей без сведений о прохождении вакцинации учреждения. Невакцинированных от кори детей временно не принимают сады и школы, а взрослых без сведений о прохождении вакцинации временно отстранили от работы.
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"На сегодняшний день выявлен 21 заболевший, почти все - несовершеннолетние, в том числе трое малышей первого года жизни. Первым заболевшим в районе был мальчик-подросток из многодетной семьи. Заразился он, вероятно, на мероприятии за пределами Башкирии. Вскоре заболели и все дети из этой семьи, десять человек. Они были не привиты против кори по убеждениям родителей", - написал Иванюта.
По его словам, дети получают лечение в инфекционном отделении Белорецкой больницы, их состояние удовлетворительное, готовятся к выписке.
"Чтобы не допустить рост заболеваемости, на дистанционное обучение переведены с первого по восьмой классы школы №3, где учатся заболевшие дети, а также школы №13 (там на дистант переведены три начальных класса). Педагоги ведут обучение онлайн. В детской музыкальной школе провели дезинфекцию, решено отправить на дистант детей, бывших в контакте с заболевшими", - сообщил районный мэр.
Детские сады работают в штатном режиме, добавил Иванюта.