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Источник: в Волгодонске 12 детей госпитализировали с кишечной инфекцией
Источник: в Волгодонске 12 детей госпитализировали с кишечной инфекцией - РИА Новости, 08.12.2023
Источник: в Волгодонске 12 детей госпитализировали с кишечной инфекцией
Двенадцать учеников одной из школ Волгодонска Ростовской области госпитализированы с признаками кишечной инфекции, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:57
2023-12-08T18:57
2023-12-08T18:57
ростовская область
волгодонск
происшествия
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здоровье - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Двенадцать учеников одной из школ Волгодонска Ростовской области госпитализированы с признаками кишечной инфекции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По данным Роспотребнадзора по области, специалисты проводят эпидемиологическое расследование по случаям регистрации острой кишечной инфекции у учащихся одной из школ Волгодонска: отобраны пробы продуктов питания и воды, персонал пищеблока обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций. "На данный момент госпитализировано 12 учеников", - уточнил РИА Новости источник. По предварительным данным СУСК по области, дети почувствовали недомогание после посещения школьной столовой. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. "Прокуратура держит на контроле ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту госпитализации учеников одной из школ города Волгодонска", - отмечает надзорное ведомство Ростовской области.
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ростовская область, волгодонск, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Ростовская область, Волгодонск, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Источник: в Волгодонске 12 детей госпитализировали с кишечной инфекцией
В Волгодонске 12 учеников школы госпитализировали с кишечной инфекцией
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Двенадцать учеников одной из школ Волгодонска Ростовской области госпитализированы с признаками кишечной инфекции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По данным Роспотребнадзора
по области, специалисты проводят эпидемиологическое расследование по случаям регистрации острой кишечной инфекции у учащихся одной из школ Волгодонска: отобраны пробы продуктов питания и воды, персонал пищеблока обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций.
"На данный момент госпитализировано 12 учеников", - уточнил РИА Новости источник.
По предварительным данным СУСК по области, дети почувствовали недомогание после посещения школьной столовой. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
"Прокуратура держит на контроле ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту госпитализации учеников одной из школ города Волгодонска", - отмечает надзорное ведомство Ростовской области.
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