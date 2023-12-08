https://ria.ru/20231208/infektsiya-1914702730.html

Источник: в Волгодонске 12 детей госпитализировали с кишечной инфекцией

Источник: в Волгодонске 12 детей госпитализировали с кишечной инфекцией - РИА Новости, 08.12.2023

Источник: в Волгодонске 12 детей госпитализировали с кишечной инфекцией

Двенадцать учеников одной из школ Волгодонска Ростовской области госпитализированы с признаками кишечной инфекции, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:57

2023-12-08T18:57

2023-12-08T18:57

ростовская область

волгодонск

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Двенадцать учеников одной из школ Волгодонска Ростовской области госпитализированы с признаками кишечной инфекции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По данным Роспотребнадзора по области, специалисты проводят эпидемиологическое расследование по случаям регистрации острой кишечной инфекции у учащихся одной из школ Волгодонска: отобраны пробы продуктов питания и воды, персонал пищеблока обследован на бактериальные и вирусные возбудители кишечных инфекций. "На данный момент госпитализировано 12 учеников", - уточнил РИА Новости источник. По предварительным данным СУСК по области, дети почувствовали недомогание после посещения школьной столовой. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. "Прокуратура держит на контроле ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту госпитализации учеников одной из школ города Волгодонска", - отмечает надзорное ведомство Ростовской области.

https://ria.ru/20231129/otravleniya-1912575210.html

ростовская область

волгодонск

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ростовская область, волгодонск, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество