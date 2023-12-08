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Эксперты оценили спрос на поездки в Индонезию при отмене виз для россиян
Эксперты оценили спрос на поездки в Индонезию при отмене виз для россиян - РИА Новости, 08.12.2023
Эксперты оценили спрос на поездки в Индонезию при отмене виз для россиян
Отмена виз в Индонезию не приведет к взрывному росту спроса со стороны российских туристов, пока не будет прямых перелетов, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:07
2023-12-08T14:07
2023-12-08T14:07
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Отмена виз в Индонезию не приведет к взрывному росту спроса со стороны российских туристов, пока не будет прямых перелетов, сообщает АТОР. Туроператоры оценивают инициативу позитивно, но считают, что этот шаг вряд ли приведет к росту числа российских гостей. Дело в том, что визовый режим – важный, но не главный сдерживающий фактор для увеличения турпотока. Хотя, если россияне смогут приезжать в Индонезию без необходимости получения разрешения на въезд, им больше не придется тратить на это деньги и терять время в аэропорту. В Шри-Ланке это позволило привлечь больше гостей.И все же самое эффективное средство для привлечения туристов из России – снижение цен на авиабилеты и открытие прямых перелетов. Эксперты отмечают, что последнее поможет существенно увеличить поток путешественников из РФ – на 15-20 процентов. Спрос на Индонезию неплохой, хотя авиабилеты дорогие, зато отели – по доступной цене, пояснили участники рынка. Информации о том, когда именно будут запущены прямые рейсы из Москвы в Денпасар, пока нет.Ранее Минтуризма Индонезии предложило ввести безвиз для 20 стран, включая Россию. Сейчас эта инициатива передана на рассмотрение президента страны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Эксперты оценили спрос на поездки в Индонезию при отмене виз для россиян
АТОР: отмена виз в Индонезию для россиян не поднимет спрос на направление