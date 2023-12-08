https://ria.ru/20231208/indoneziya-1914606135.html

Эксперты оценили спрос на поездки в Индонезию при отмене виз для россиян

Эксперты оценили спрос на поездки в Индонезию при отмене виз для россиян - РИА Новости, 08.12.2023

Эксперты оценили спрос на поездки в Индонезию при отмене виз для россиян

Отмена виз в Индонезию не приведет к взрывному росту спроса со стороны российских туристов, пока не будет прямых перелетов, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:07

2023-12-08T14:07

2023-12-08T14:07

туризм

новости - туризм

индонезия

шри-ланка

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

виза

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838162835_0:0:2650:1491_1920x0_80_0_0_e7c33780553a7777eeed80300b1ce9ae.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Отмена виз в Индонезию не приведет к взрывному росту спроса со стороны российских туристов, пока не будет прямых перелетов, сообщает АТОР. Туроператоры оценивают инициативу позитивно, но считают, что этот шаг вряд ли приведет к росту числа российских гостей. Дело в том, что визовый режим – важный, но не главный сдерживающий фактор для увеличения турпотока. Хотя, если россияне смогут приезжать в Индонезию без необходимости получения разрешения на въезд, им больше не придется тратить на это деньги и терять время в аэропорту. В Шри-Ланке это позволило привлечь больше гостей.И все же самое эффективное средство для привлечения туристов из России – снижение цен на авиабилеты и открытие прямых перелетов. Эксперты отмечают, что последнее поможет существенно увеличить поток путешественников из РФ – на 15-20 процентов. Спрос на Индонезию неплохой, хотя авиабилеты дорогие, зато отели – по доступной цене, пояснили участники рынка. Информации о том, когда именно будут запущены прямые рейсы из Москвы в Денпасар, пока нет.Ранее Минтуризма Индонезии предложило ввести безвиз для 20 стран, включая Россию. Сейчас эта инициатива передана на рассмотрение президента страны.

https://ria.ru/20231207/vizy-1914358551.html

индонезия

шри-ланка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, индонезия, шри-ланка, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), виза, туризм, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море