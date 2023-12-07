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Министерство туризма Индонезии предложило отменить визы для россиян - РИА Новости, 07.12.2023
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Туризм
 
14:14 07.12.2023 (обновлено: 14:45 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/vizy-1914358551.html
Министерство туризма Индонезии предложило отменить визы для россиян
Министерство туризма Индонезии предложило отменить визы для россиян - РИА Новости, 07.12.2023
Министерство туризма Индонезии предложило отменить визы для россиян
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что его ведомство предложило ввести безвизовый режим для 20 стран, включая Россию, сейчас... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:14
2023-12-07T14:45
туризм
индонезия
новости - туризм
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что его ведомство предложило ввести безвизовый режим для 20 стран, включая Россию, сейчас предложение передано для одобрения президентом страны, передает индонезийское агентство ANTARA."Министерство туризма и креативной экономики предложило ввести безвизовый режим с 20 странами с наибольшим количеством иностранных туристов", - приводит издание слова министра.Уточняется, что в число предложенных для безвизового режима стран входят Россия, Австралия, Китай, Индия, Южная Корея, США, Англия, Франция, Германия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Нидерланды, Япония, Новая Зеландия, Италия и Испания.Уно добавил, что отмена виз с перечисленными странами увеличит количество туристов, что привлечет инвестиции, а также откроет возможности для развития цифровой экономики. Сейчас предложение о безвизовом режиме было представлено президенту страны Джоко Видодо."В следующем месяце (проект - ред.), как ожидается, будет окончательно доработан, после чего мы получим указания от президента, и это станет нашей новой иммиграционной политикой", - добавил глава минтуризма.
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индонезия, новости - туризм
Туризм, Индонезия, Новости - Туризм
Министерство туризма Индонезии предложило отменить визы для россиян

Минтуризма Индонезии предложило ввести безвиз для 20 стран, включая Россию

© iStock.com / DKartПляж Нуса-Дуа на Бали
Пляж Нуса-Дуа на Бали - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© iStock.com / DKart
Пляж Нуса-Дуа на Бали . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что его ведомство предложило ввести безвизовый режим для 20 стран, включая Россию, сейчас предложение передано для одобрения президентом страны, передает индонезийское агентство ANTARA.
"Министерство туризма и креативной экономики предложило ввести безвизовый режим с 20 странами с наибольшим количеством иностранных туристов", - приводит издание слова министра.
Уточняется, что в число предложенных для безвизового режима стран входят Россия, Австралия, Китай, Индия, Южная Корея, США, Англия, Франция, Германия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Нидерланды, Япония, Новая Зеландия, Италия и Испания.
Уно добавил, что отмена виз с перечисленными странами увеличит количество туристов, что привлечет инвестиции, а также откроет возможности для развития цифровой экономики. Сейчас предложение о безвизовом режиме было представлено президенту страны Джоко Видодо.
"В следующем месяце (проект - ред.), как ожидается, будет окончательно доработан, после чего мы получим указания от президента, и это станет нашей новой иммиграционной политикой", - добавил глава минтуризма.
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