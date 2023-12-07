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Министерство туризма Индонезии предложило отменить визы для россиян
Министерство туризма Индонезии предложило отменить визы для россиян - РИА Новости, 07.12.2023
Министерство туризма Индонезии предложило отменить визы для россиян
Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что его ведомство предложило ввести безвизовый режим для 20 стран, включая Россию, сейчас... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:14
2023-12-07T14:14
2023-12-07T14:45
туризм
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что его ведомство предложило ввести безвизовый режим для 20 стран, включая Россию, сейчас предложение передано для одобрения президентом страны, передает индонезийское агентство ANTARA."Министерство туризма и креативной экономики предложило ввести безвизовый режим с 20 странами с наибольшим количеством иностранных туристов", - приводит издание слова министра.Уточняется, что в число предложенных для безвизового режима стран входят Россия, Австралия, Китай, Индия, Южная Корея, США, Англия, Франция, Германия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Нидерланды, Япония, Новая Зеландия, Италия и Испания.Уно добавил, что отмена виз с перечисленными странами увеличит количество туристов, что привлечет инвестиции, а также откроет возможности для развития цифровой экономики. Сейчас предложение о безвизовом режиме было представлено президенту страны Джоко Видодо."В следующем месяце (проект - ред.), как ожидается, будет окончательно доработан, после чего мы получим указания от президента, и это станет нашей новой иммиграционной политикой", - добавил глава минтуризма.
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индонезия, новости - туризм
Туризм, Индонезия, Новости - Туризм
Министерство туризма Индонезии предложило отменить визы для россиян
Минтуризма Индонезии предложило ввести безвиз для 20 стран, включая Россию