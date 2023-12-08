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В Музее Андрея Рублева открылась выставка редких икон - РИА Новости, 08.12.2023
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12:59 08.12.2023 (обновлено: 14:05 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/ikony-1914556641.html
В Музее Андрея Рублева открылась выставка редких икон
В Музее Андрея Рублева открылась выставка редких икон - РИА Новости, 08.12.2023
В Музее Андрея Рублева открылась выставка редких икон
Выставка "Иконописные редкости", на которой представлены более 70 произведений редкой иконографии конца XVII – начала XX века, открылась в Музее имени Андрея... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:59
2023-12-08T14:05
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Выставка "Иконописные редкости", на которой представлены более 70 произведений редкой иконографии конца XVII – начала XX века, открылась в Музее имени Андрея Рублева, сообщили в его пресс-службе."На выставке представлены более 70 произведений из собрания Игоря Александровича Сысолятина, дополненные пятью иконами из собрания нашего музея... Наша выставка не вполне обычна, и представлены на ней действительно те произведения, которые выходят за рамки обыденного стандартного репертуара русской иконописи. Наша задача состояла в том, чтобы показать произведения редкой иконографии на редкие сюжеты. Или, если тематика произведений традиционна, представить те из них, в которых есть необычные детали. На выставке представлены иконы конца XVII – начала XX века. Он расширяют наше представление о русском религиозном искусстве этого времени", - приводит пресс-служба слова куратора выставки, ученого секретаря музея Марии Яковлевой.В экспозицию вошли иконы с редко встречающимися вариантами изображений Святой Троицы, Иисуса Христа, Богоматери и событий Евангельской истории, а также необычные образы широко почитаемых и малоизвестных святых. Источником необычных композиций часто служили произведения классической западноевропейской живописи, известные в России благодаря гравюрам, офортам и литографиям."Большой интерес представляют иконы святых, почитание которых носило локальный характер, таких как преподобный Никандр Псковский. География создания этих произведений чрезвычайно широка – от Оружейной палаты до отдаленного Севера и Сибири. Большую группу составляют старообрядческие иконы, происходящие как из широко известных, так и малознакомых художественных центров (Палех, Мстёра, Выг, Романов-Борисоглебск, Гуслицы, Сызрань, Невьянск, Калуга, старообрядческие поселения Верхневолжья, Румынии и Литвы)", - сообщила пресс-служба.В экспозицию выставки также вошли малоизвестные богородичные иконы: Псково-Печерская, Озерянская, Сучавская (Процветшая) и другие.
https://ria.ru/20231208/tserkovnyy-1909649809.html
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россия, север, палех, иисус христос, религия
Религия, Россия, Север, Палех, Иисус Христос, Религия
В Музее Андрея Рублева открылась выставка редких икон

Выставка редких икон из частной коллекции открылась в Музее Андрея Рублева

© Изображение предоставлено пресс- службой Музея им. Андрея РублеваБогоматерь "Небо и храм Божества". Собрание И.А. Сысолятина
Богоматерь Небо и храм Божества. Собрание И.А. Сысолятина
© Изображение предоставлено пресс- службой Музея им. Андрея Рублева
Богоматерь "Небо и храм Божества". Собрание И.А. Сысолятина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Выставка "Иконописные редкости", на которой представлены более 70 произведений редкой иконографии конца XVII – начала XX века, открылась в Музее имени Андрея Рублева, сообщили в его пресс-службе.
"На выставке представлены более 70 произведений из собрания Игоря Александровича Сысолятина, дополненные пятью иконами из собрания нашего музея... Наша выставка не вполне обычна, и представлены на ней действительно те произведения, которые выходят за рамки обыденного стандартного репертуара русской иконописи. Наша задача состояла в том, чтобы показать произведения редкой иконографии на редкие сюжеты. Или, если тематика произведений традиционна, представить те из них, в которых есть необычные детали. На выставке представлены иконы конца XVII – начала XX века. Он расширяют наше представление о русском религиозном искусстве этого времени", - приводит пресс-служба слова куратора выставки, ученого секретаря музея Марии Яковлевой.
© Изображение предоставлено пресс- службой Музея им. Андрея РублеваИсцеление расслабленного. Середина – вторая половина XVIII века. Подмосковье Дерево, темпера. 31,5 × 26,2 см ЦМиАР КП 1309
Исцеление расслабленного.
Исцеление расслабленного. Середина – вторая половина XVIII века. Подмосковье Дерево, темпера. 31,5 × 26,2 см ЦМиАР КП 1309
© Изображение предоставлено пресс- службой Музея им. Андрея Рублева
1 из 3
© Изображение предоставлено пресс- службой Музея им. Андрея РублеваПреподобный Никандр Псковский. Третья четверть XIX века. Северо-Западная Россия (Псков?) Дерево, темпера. 31 × 26,2 см Собрание И.А. Сысолятина
Преподобный Никандр Псковский. Собрание И.А. Сысолятина
Преподобный Никандр Псковский. Третья четверть XIX века. Северо-Западная Россия (Псков?) Дерево, темпера. 31 × 26,2 см Собрание И.А. Сысолятина
© Изображение предоставлено пресс- службой Музея им. Андрея Рублева
2 из 3
© Изображение предоставлено пресс- службой Музея им. Андрея РублеваПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 1820 год. Тимофей Семенович Ростовцев, Красноярск Дерево, холст, масло. 62,5 × 38,7 см Собрание И.А. Сысолятина
Преображение Господне. Собрание И.А. Сысолятина
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 1820 год. Тимофей Семенович Ростовцев, Красноярск Дерево, холст, масло. 62,5 × 38,7 см Собрание И.А. Сысолятина
© Изображение предоставлено пресс- службой Музея им. Андрея Рублева
3 из 3
Исцеление расслабленного. Середина – вторая половина XVIII века. Подмосковье Дерево, темпера. 31,5 × 26,2 см ЦМиАР КП 1309
© Изображение предоставлено пресс- службой Музея им. Андрея Рублева
1 из 3
Преподобный Никандр Псковский. Третья четверть XIX века. Северо-Западная Россия (Псков?) Дерево, темпера. 31 × 26,2 см Собрание И.А. Сысолятина
© Изображение предоставлено пресс- службой Музея им. Андрея Рублева
2 из 3
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 1820 год. Тимофей Семенович Ростовцев, Красноярск Дерево, холст, масло. 62,5 × 38,7 см Собрание И.А. Сысолятина
© Изображение предоставлено пресс- службой Музея им. Андрея Рублева
3 из 3
В экспозицию вошли иконы с редко встречающимися вариантами изображений Святой Троицы, Иисуса Христа, Богоматери и событий Евангельской истории, а также необычные образы широко почитаемых и малоизвестных святых. Источником необычных композиций часто служили произведения классической западноевропейской живописи, известные в России благодаря гравюрам, офортам и литографиям.
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"Большой интерес представляют иконы святых, почитание которых носило локальный характер, таких как преподобный Никандр Псковский. География создания этих произведений чрезвычайно широка – от Оружейной палаты до отдаленного Севера и Сибири. Большую группу составляют старообрядческие иконы, происходящие как из широко известных, так и малознакомых художественных центров (Палех, Мстёра, Выг, Романов-Борисоглебск, Гуслицы, Сызрань, Невьянск, Калуга, старообрядческие поселения Верхневолжья, Румынии и Литвы)", - сообщила пресс-служба.
В экспозицию выставки также вошли малоизвестные богородичные иконы: Псково-Печерская, Озерянская, Сучавская (Процветшая) и другие.
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