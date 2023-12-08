https://ria.ru/20231208/ikony-1914556641.html

В Музее Андрея Рублева открылась выставка редких икон

В Музее Андрея Рублева открылась выставка редких икон - РИА Новости, 08.12.2023

В Музее Андрея Рублева открылась выставка редких икон

Выставка "Иконописные редкости", на которой представлены более 70 произведений редкой иконографии конца XVII – начала XX века, открылась в Музее имени Андрея... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:59

2023-12-08T12:59

2023-12-08T14:05

религия

россия

север

палех

иисус христос

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914601448_0:746:2048:1898_1920x0_80_0_0_947f8b90c04edf15863b1c37c2452ba4.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Выставка "Иконописные редкости", на которой представлены более 70 произведений редкой иконографии конца XVII – начала XX века, открылась в Музее имени Андрея Рублева, сообщили в его пресс-службе."На выставке представлены более 70 произведений из собрания Игоря Александровича Сысолятина, дополненные пятью иконами из собрания нашего музея... Наша выставка не вполне обычна, и представлены на ней действительно те произведения, которые выходят за рамки обыденного стандартного репертуара русской иконописи. Наша задача состояла в том, чтобы показать произведения редкой иконографии на редкие сюжеты. Или, если тематика произведений традиционна, представить те из них, в которых есть необычные детали. На выставке представлены иконы конца XVII – начала XX века. Он расширяют наше представление о русском религиозном искусстве этого времени", - приводит пресс-служба слова куратора выставки, ученого секретаря музея Марии Яковлевой.В экспозицию вошли иконы с редко встречающимися вариантами изображений Святой Троицы, Иисуса Христа, Богоматери и событий Евангельской истории, а также необычные образы широко почитаемых и малоизвестных святых. Источником необычных композиций часто служили произведения классической западноевропейской живописи, известные в России благодаря гравюрам, офортам и литографиям."Большой интерес представляют иконы святых, почитание которых носило локальный характер, таких как преподобный Никандр Псковский. География создания этих произведений чрезвычайно широка – от Оружейной палаты до отдаленного Севера и Сибири. Большую группу составляют старообрядческие иконы, происходящие как из широко известных, так и малознакомых художественных центров (Палех, Мстёра, Выг, Романов-Борисоглебск, Гуслицы, Сызрань, Невьянск, Калуга, старообрядческие поселения Верхневолжья, Румынии и Литвы)", - сообщила пресс-служба.В экспозицию выставки также вошли малоизвестные богородичные иконы: Псково-Печерская, Озерянская, Сучавская (Процветшая) и другие.

https://ria.ru/20231208/tserkovnyy-1909649809.html

https://ria.ru/20231208/patriarkh-1914552974.html

россия

север

палех

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, север, палех, иисус христос, религия