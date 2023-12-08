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В Москве проходит форум российских буддистов - РИА Новости, 08.12.2023
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Религия
 
13:30 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/buddisty-1914561353.html
В Москве проходит форум российских буддистов
В Москве проходит форум российских буддистов - РИА Новости, 08.12.2023
В Москве проходит форум российских буддистов
Представители более 40 столичных буддийских организаций собрались в пятницу на круглом столе в Москве, рассказал РИА Новости вице-президент Фонда содействия... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:30
2023-12-08T13:30
религия
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россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Представители более 40 столичных буддийских организаций собрались в пятницу на круглом столе в Москве, рассказал РИА Новости вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию Олег Вавилов."Цель мероприятия – увидеть и познакомиться друг с другом, потому что многие буддийские организации работают самодостаточно и мало между собой общаются. Нужно выстраивать внутриконфессиональные связи", - сказал Вавилов.Он напомнил, что по итогам конференции планируется принять резолюцию."В итоговом документе мы хотели бы видеть прежде всего мнение буддистов об их положении в обществе, их отношение к событиям в мире и стране. Возможно, они выскажут предложения по образовательным и социальным вопросам. На встрече будут представители государственных органов, правительства Москвы, образовательных организаций", - заключил собеседник агентства.Как сказано в анонсе к мероприятию, это первая встреча руководителей более 40 московских буддийских организаций и сообществ. Также на круглом столе ожидают представителей традиционных буддийских регионов России и Санкт-Петербурга и гостей из этнических диаспор Индии, Китая, Вьетнама, Непала, Мьянмы "и других стран, где главенствующей религией является буддизм".Организаторами Круглого стола стали Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям и другие буддийские организации города Москвы. На мероприятии выступят представители государственных органов и правительства Москвы, руководители образовательных и социальных учреждений города.
https://ria.ru/20230906/dalay-lama-1894550655.html
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москва, россия, санкт-петербург, религия
Религия, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Религия
В Москве проходит форум российских буддистов

Представители 40 буддийских организаций собрались на круглом столе в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчастник I Международного буддийского форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Иволгинском дацане "Хамбын Хурэ"
Участник I Международного буддийского форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Иволгинском дацане Хамбын Хурэ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Представители более 40 столичных буддийских организаций собрались в пятницу на круглом столе в Москве, рассказал РИА Новости вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию Олег Вавилов.
"Цель мероприятия – увидеть и познакомиться друг с другом, потому что многие буддийские организации работают самодостаточно и мало между собой общаются. Нужно выстраивать внутриконфессиональные связи", - сказал Вавилов.
Он напомнил, что по итогам конференции планируется принять резолюцию.
"В итоговом документе мы хотели бы видеть прежде всего мнение буддистов об их положении в обществе, их отношение к событиям в мире и стране. Возможно, они выскажут предложения по образовательным и социальным вопросам. На встрече будут представители государственных органов, правительства Москвы, образовательных организаций", - заключил собеседник агентства.
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Как сказано в анонсе к мероприятию, это первая встреча руководителей более 40 московских буддийских организаций и сообществ. Также на круглом столе ожидают представителей традиционных буддийских регионов России и Санкт-Петербурга и гостей из этнических диаспор Индии, Китая, Вьетнама, Непала, Мьянмы "и других стран, где главенствующей религией является буддизм".
Организаторами Круглого стола стали Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям и другие буддийские организации города Москвы. На мероприятии выступят представители государственных органов и правительства Москвы, руководители образовательных и социальных учреждений города.
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