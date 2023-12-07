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Спецоперация, 7 декабря: Украина выпрашивает у США новое оружие - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:33 07.12.2023 (обновлено: 20:00 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/pro-1914469383.html
Спецоперация, 7 декабря: Украина выпрашивает у США новое оружие
Спецоперация, 7 декабря: Украина выпрашивает у США новое оружие - РИА Новости, 07.12.2023
Спецоперация, 7 декабря: Украина выпрашивает у США новое оружие
О попытке украинского теракта, ходе спецоперации, уникальных российских ракетах и новых требованиях Киева к США — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:33
2023-12-07T20:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
f-16
f/a-18
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. О попытке украинского теракта, ходе спецоперации, уникальных российских ракетах и новых требованиях Киева к США — в материале РИА Новости.Украина выпрашивает у США новое оружиеМинобороны Украины просит у США, где не могут согласовать финансирование Киева, системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.По данным СМИ, украинские официальные лица представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых ВСУ. Он также включает военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster.При этом в ночь на четверг стало известно, что законопроект о выделении многомиллиардной помощи для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта заблокировали.Уникальные российские ракеты Одним из основных средств уничтожения истребителей F-16, которые Запад планируют поставить ВСУ, станут самые совершенные в своем классе в мире дальнобойные ракеты 40Н6 зенитной ракетной системы С-400, которые уже успешно применяют в зоне проведения спецоперации, рассказал РИА Новости источник.Как заявлял в начале ноября министр обороны Сергей Шойгу, российской системе ПВО потребуется всего примерно двадцать дней, чтобы сбить все подобные самолеты, которые Киеву поставят западные страны.По словам источника, на С-400 применяют зенитную управляемую ракету сверхбольшой дальности 40Н6, оснащенную головкой самонаведения с уникальными возможностями. Потенциально ЗРК с подобными боеприпасами сможет поражать F-16 сразу же после взлета и набора высоты при их развертывании на аэродромах передового базирования.Собеседник добавил, что истребители F-16 не представляют сложности для обнаружения и поражения системами российской ПВО, и преподнесение украинской стороной этих самолетов как важного инструмента повышения мощи ВСУ — не более чем пропаганда. ВС России сорвали ротацию противникаВооруженные силы при поддержке артиллерии помешали планам ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. По словам офицера, во время активной обороны мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии сорвали попытки ротации подразделений и подвозы боеприпасов на позиции 128-й бригады территориальной обороны противника в районе Старомайорского и севернее Никольского.Кроме того, российские войска уничтожили группу минирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ возле Урожайного, а также поразили артиллерийским огнем пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады противника в Новомихайловке и Константиновке.Очередная попытка украинского терактаРоссийские системы радиоэлектронной борьбы перехватили и уничтожили беспилотник на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Глава региона уточнил, что обошлось без жертв и разрушений.Брифинг МинобороныКак сообщили в Минобороны, ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях более 800 военнослужащих, российские подразделения уничтожили 13 единиц бронетехники и 14 гаубиц противника.Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по командно-наблюдательным пунктам подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения в Серебрянке (ДНР), а также по складам боеприпасов и вооружения, живой силе и технике противника в 121 районе.Кроме того, российские силы ПВО сбили самолет Су-25 возле Веселой горки в Донецкой Народной Республике. Над территорией ЛНР и ДНР за сутки сбили 27 украинских дронов.
https://ria.ru/20231206/vsu-1914064338.html
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россия, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, f-16, f/a-18, с-400 «триумф», вооруженные силы рф, александр гусев (губернатор), сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, F-16, F/A-18, С-400 «Триумф», Вооруженные силы РФ, Александр Гусев (губернатор), США
Спецоперация, 7 декабря: Украина выпрашивает у США новое оружие

Reuters: Украина просит у США комплексы ПРО THAAD и истребители F/A-18 Hornet

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. О попытке украинского теракта, ходе спецоперации, уникальных российских ракетах и новых требованиях Киева к США — в материале РИА Новости.

Украина выпрашивает у США новое оружие

Минобороны Украины просит у США, где не могут согласовать финансирование Киева, системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.
По данным СМИ, украинские официальные лица представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых ВСУ. Он также включает военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster.
При этом в ночь на четверг стало известно, что законопроект о выделении многомиллиардной помощи для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта заблокировали.
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6 декабря, 11:21

Уникальные российские ракеты

Одним из основных средств уничтожения истребителей F-16, которые Запад планируют поставить ВСУ, станут самые совершенные в своем классе в мире дальнобойные ракеты 40Н6 зенитной ракетной системы С-400, которые уже успешно применяют в зоне проведения спецоперации, рассказал РИА Новости источник.
Как заявлял в начале ноября министр обороны Сергей Шойгу, российской системе ПВО потребуется всего примерно двадцать дней, чтобы сбить все подобные самолеты, которые Киеву поставят западные страны.
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с атомной подводной лодки Северодвинск. Кадр видео
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6 декабря, 10:43
По словам источника, на С-400 применяют зенитную управляемую ракету сверхбольшой дальности 40Н6, оснащенную головкой самонаведения с уникальными возможностями. Потенциально ЗРК с подобными боеприпасами сможет поражать F-16 сразу же после взлета и набора высоты при их развертывании на аэродромах передового базирования.
Собеседник добавил, что истребители F-16 не представляют сложности для обнаружения и поражения системами российской ПВО, и преподнесение украинской стороной этих самолетов как важного инструмента повышения мощи ВСУ — не более чем пропаганда.
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30 ноября, 08:00

ВС России сорвали ротацию противника

Вооруженные силы при поддержке артиллерии помешали планам ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
По словам офицера, во время активной обороны мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии сорвали попытки ротации подразделений и подвозы боеприпасов на позиции 128-й бригады территориальной обороны противника в районе Старомайорского и севернее Никольского.
Кроме того, российские войска уничтожили группу минирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ возле Урожайного, а также поразили артиллерийским огнем пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады противника в Новомихайловке и Константиновке.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
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Вчера, 09:44

Очередная попытка украинского теракта

Российские системы радиоэлектронной борьбы перехватили и уничтожили беспилотник на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава региона уточнил, что обошлось без жертв и разрушений.
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
16 апреля, 08:00

Брифинг Минобороны

Как сообщили в Минобороны, ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях более 800 военнослужащих, российские подразделения уничтожили 13 единиц бронетехники и 14 гаубиц противника.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по командно-наблюдательным пунктам подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения в Серебрянке (ДНР), а также по складам боеприпасов и вооружения, живой силе и технике противника в 121 районе.
Кроме того, российские силы ПВО сбили самолет Су-25 возле Веселой горки в Донецкой Народной Республике. Над территорией ЛНР и ДНР за сутки сбили 27 украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныF-16F/A-18С-400 «Триумф»Вооруженные силы РФАлександр Гусев (губернатор)США
 
 
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