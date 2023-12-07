https://ria.ru/20231207/pro-1914469383.html

Спецоперация, 7 декабря: Украина выпрашивает у США новое оружие

Спецоперация, 7 декабря: Украина выпрашивает у США новое оружие - РИА Новости, 07.12.2023

Спецоперация, 7 декабря: Украина выпрашивает у США новое оружие

О попытке украинского теракта, ходе спецоперации, уникальных российских ракетах и новых требованиях Киева к США — в материале РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T19:33

2023-12-07T19:33

2023-12-07T20:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

f-16

f/a-18

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. О попытке украинского теракта, ходе спецоперации, уникальных российских ракетах и новых требованиях Киева к США — в материале РИА Новости.Украина выпрашивает у США новое оружиеМинобороны Украины просит у США, где не могут согласовать финансирование Киева, системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.По данным СМИ, украинские официальные лица представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых ВСУ. Он также включает военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster.При этом в ночь на четверг стало известно, что законопроект о выделении многомиллиардной помощи для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта заблокировали.Уникальные российские ракеты Одним из основных средств уничтожения истребителей F-16, которые Запад планируют поставить ВСУ, станут самые совершенные в своем классе в мире дальнобойные ракеты 40Н6 зенитной ракетной системы С-400, которые уже успешно применяют в зоне проведения спецоперации, рассказал РИА Новости источник.Как заявлял в начале ноября министр обороны Сергей Шойгу, российской системе ПВО потребуется всего примерно двадцать дней, чтобы сбить все подобные самолеты, которые Киеву поставят западные страны.По словам источника, на С-400 применяют зенитную управляемую ракету сверхбольшой дальности 40Н6, оснащенную головкой самонаведения с уникальными возможностями. Потенциально ЗРК с подобными боеприпасами сможет поражать F-16 сразу же после взлета и набора высоты при их развертывании на аэродромах передового базирования.Собеседник добавил, что истребители F-16 не представляют сложности для обнаружения и поражения системами российской ПВО, и преподнесение украинской стороной этих самолетов как важного инструмента повышения мощи ВСУ — не более чем пропаганда. ВС России сорвали ротацию противникаВооруженные силы при поддержке артиллерии помешали планам ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. По словам офицера, во время активной обороны мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии сорвали попытки ротации подразделений и подвозы боеприпасов на позиции 128-й бригады территориальной обороны противника в районе Старомайорского и севернее Никольского.Кроме того, российские войска уничтожили группу минирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ возле Урожайного, а также поразили артиллерийским огнем пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады противника в Новомихайловке и Константиновке.Очередная попытка украинского терактаРоссийские системы радиоэлектронной борьбы перехватили и уничтожили беспилотник на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. Глава региона уточнил, что обошлось без жертв и разрушений.Брифинг МинобороныКак сообщили в Минобороны, ВСУ за сутки потеряли на всех направлениях более 800 военнослужащих, российские подразделения уничтожили 13 единиц бронетехники и 14 гаубиц противника.Оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по командно-наблюдательным пунктам подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 12-й бригады специального назначения в Серебрянке (ДНР), а также по складам боеприпасов и вооружения, живой силе и технике противника в 121 районе.Кроме того, российские силы ПВО сбили самолет Су-25 возле Веселой горки в Донецкой Народной Республике. Над территорией ЛНР и ДНР за сутки сбили 27 украинских дронов.

https://ria.ru/20231206/vsu-1914064338.html

https://ria.ru/20231206/uzhas-1914054658.html

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914272164.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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