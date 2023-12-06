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Моргенштерну* грозит уголовная ответственность - РИА Новости, 06.12.2023
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Шоубиз
 
14:12 06.12.2023 (обновлено: 14:53 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/morgenshtern-1914099953.html
Моргенштерну* грозит уголовная ответственность
Моргенштерну* грозит уголовная ответственность - РИА Новости, 06.12.2023
Моргенштерну* грозит уголовная ответственность
В Савеловский суд Москвы поступил третий протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна* за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, что может... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:12
2023-12-06T14:53
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
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савеловский суд г. москвы
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Савеловский суд Москвы поступил третий протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна* за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, что может грозить уголовным наказанием.&quot;Рассмотрение протокола об административном правонарушении в отношении Моргенштерна* А.Т. назначено на 10 января 2024 года на 9:20&quot;, — указано на сайте суда.Зарегистрированный 5 декабря документ — уже третий иноагентский протокол, заведенный на музыканта. По мнению экспертов, рецидив нарушения дважды в течение одного года может грозить штрафом в 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.Ранее певца обвинили в том, что он вовремя не направил декларацию о доходах и расходах в Минюст и за посты в соцсети без плашки.После начала спецоперации рэпер осудил ее и улетел за границу. Прошлой весной его включили в список физлиц-иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, москва, знаменитости, савеловский суд г. москвы, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Россия, Москва, Знаменитости, Савеловский суд г. Москвы, Новости шоу-бизнеса
Моргенштерну* грозит уголовная ответственность

На Моргенштерна* заведен третий иноагентский протокол, который грозит тюрьмой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Моргенштерн*
Рэпер Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Рэпер Моргенштерн*
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Савеловский суд Москвы поступил третий протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна* за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, что может грозить уголовным наказанием.
«

"Рассмотрение протокола об административном правонарушении в отношении Моргенштерна* А.Т. назначено на 10 января 2024 года на 9:20", — указано на сайте суда.

Зарегистрированный 5 декабря документ — уже третий иноагентский протокол, заведенный на музыканта.
По мнению экспертов, рецидив нарушения дважды в течение одного года может грозить штрафом в 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.
© Официальный портал судов общей юрисдикции города МосквыСкриншот протоколов Моргенштерну с официального портала судов общей юрисдикции города Москвы
Скриншот протоколов Моргенштерну с официального портала судов общей юрисдикции города Москвы
© Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы
Скриншот протоколов Моргенштерну с официального портала судов общей юрисдикции города Москвы
Ранее певца обвинили в том, что он вовремя не направил декларацию о доходах и расходах в Минюст и за посты в соцсети без плашки.
После начала спецоперации рэпер осудил ее и улетел за границу. Прошлой весной его включили в список физлиц-иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Рэп-исполнитель Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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17 ноября, 11:51
 
ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)РоссияМоскваЗнаменитостиСавеловский суд г. МосквыНовости шоу-бизнеса
 
 
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