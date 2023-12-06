https://ria.ru/20231206/morgenshtern-1914099953.html

Моргенштерну* грозит уголовная ответственность

Моргенштерну* грозит уголовная ответственность - РИА Новости, 06.12.2023

Моргенштерну* грозит уголовная ответственность

В Савеловский суд Москвы поступил третий протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна* за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, что может... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:12

2023-12-06T14:12

2023-12-06T14:53

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

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савеловский суд г. москвы

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Савеловский суд Москвы поступил третий протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна* за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, что может грозить уголовным наказанием."Рассмотрение протокола об административном правонарушении в отношении Моргенштерна* А.Т. назначено на 10 января 2024 года на 9:20", — указано на сайте суда.Зарегистрированный 5 декабря документ — уже третий иноагентский протокол, заведенный на музыканта. По мнению экспертов, рецидив нарушения дважды в течение одного года может грозить штрафом в 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.Ранее певца обвинили в том, что он вовремя не направил декларацию о доходах и расходах в Минюст и за посты в соцсети без плашки.После начала спецоперации рэпер осудил ее и улетел за границу. Прошлой весной его включили в список физлиц-иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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