https://ria.ru/20231206/morgenshtern-1914099953.html
Моргенштерну* грозит уголовная ответственность
Моргенштерну* грозит уголовная ответственность - РИА Новости, 06.12.2023
Моргенштерну* грозит уголовная ответственность
В Савеловский суд Москвы поступил третий протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна* за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, что может... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:12
2023-12-06T14:12
2023-12-06T14:53
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Савеловский суд Москвы поступил третий протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна* за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, что может грозить уголовным наказанием."Рассмотрение протокола об административном правонарушении в отношении Моргенштерна* А.Т. назначено на 10 января 2024 года на 9:20", — указано на сайте суда.Зарегистрированный 5 декабря документ — уже третий иноагентский протокол, заведенный на музыканта. По мнению экспертов, рецидив нарушения дважды в течение одного года может грозить штрафом в 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет.Ранее певца обвинили в том, что он вовремя не направил декларацию о доходах и расходах в Минюст и за посты в соцсети без плашки.После начала спецоперации рэпер осудил ее и улетел за границу. Прошлой весной его включили в список физлиц-иноагентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231117/morgenshtern-1910042742.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Моргенштерну* грозит уголовная ответственность
На Моргенштерна* заведен третий иноагентский протокол, который грозит тюрьмой