https://ria.ru/20231116/morgenshtern-1909797579.html

Моргенштерна* снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Моргенштерна* снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 16.11.2023

Моргенштерна* снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 40 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T13:19

2023-11-16T13:19

2023-11-16T13:19

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 40 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости. "Назначить наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", — огласила решение судья Марина Арсеньева.Репер признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП, он вовремя не направил декларации о доходах и расходах в Минюст.Максимальный штраф по этой статье — 50 тысяч рублей. Адвокат музыканта просил минимальный приговор, называя нарушение малозначительным.Юрист пояснил, что ответственность за отсутствие отчетности ввели только 29 декабря 2022 года, а исполнителю вменяется вторая половина 2022 года, то есть ответственность действовала всего несколько дней и форма отчетности была утверждена менее чем за неделю. Этим летом Моргенштерна* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за посты в соцсети без плашки.После начала спецоперации рэпер осудил ее и улетел за границу. Прошлой весной его включили в список физлиц-иноагентов. Источниками финансирования исполнителя назвали Израиль и Украину.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230717/morgenshtern-1884649391.html

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Алёна Пава

моргенштерн (алишер моргенштерн), новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия