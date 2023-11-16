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Моргенштерна* снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 16.11.2023
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Шоубиз
 
13:19 16.11.2023
https://ria.ru/20231116/morgenshtern-1909797579.html
Моргенштерна* снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Моргенштерна* снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 16.11.2023
Моргенштерна* снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 40 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T13:19
2023-11-16T13:19
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 40 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости. &quot;Назначить наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей&quot;, — огласила решение судья Марина Арсеньева.Репер признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП, он вовремя не направил декларации о доходах и расходах в Минюст.Максимальный штраф по этой статье — 50 тысяч рублей. Адвокат музыканта просил минимальный приговор, называя нарушение малозначительным.Юрист пояснил, что ответственность за отсутствие отчетности ввели только 29 декабря 2022 года, а исполнителю вменяется вторая половина 2022 года, то есть ответственность действовала всего несколько дней и форма отчетности была утверждена менее чем за неделю. Этим летом Моргенштерна* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за посты в соцсети без плашки.После начала спецоперации рэпер осудил ее и улетел за границу. Прошлой весной его включили в список физлиц-иноагентов. Источниками финансирования исполнителя назвали Израиль и Украину.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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моргенштерн (алишер моргенштерн), новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия
Шоубиз, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Россия
Моргенштерна* снова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Моргенштерн* получил штраф на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Моргенштерн* выступает на турнире в рамках фестиваля PARUS в Дубае
Рэп-исполнитель Моргенштерн* выступает на турнире в рамках фестиваля PARUS в Дубае - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Савеловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 40 тысяч рублей за нарушение закона о деятельности иностранных агентов, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Назначить наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", — огласила решение судья Марина Арсеньева.

Репер признан виновным по части 2 статьи 19.34 КоАП, он вовремя не направил декларации о доходах и расходах в Минюст.
Максимальный штраф по этой статье — 50 тысяч рублей.
Адвокат музыканта просил минимальный приговор, называя нарушение малозначительным.
Юрист пояснил, что ответственность за отсутствие отчетности ввели только 29 декабря 2022 года, а исполнителю вменяется вторая половина 2022 года, то есть ответственность действовала всего несколько дней и форма отчетности была утверждена менее чем за неделю.
Этим летом Моргенштерна* уже штрафовали на 40 тысяч рублей за посты в соцсети без плашки.
После начала спецоперации рэпер осудил ее и улетел за границу. Прошлой весной его включили в список физлиц-иноагентов. Источниками финансирования исполнителя назвали Израиль и Украину.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Новости шоу-бизнесаЗнаменитостиРоссия
 
 
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