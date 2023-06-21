Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Моргенштерна* за посты в соцсети без плашки - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:15 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/morgenshtern-1879491969.html
Суд оштрафовал Моргенштерна* за посты в соцсети без плашки
Суд оштрафовал Моргенштерна* за посты в соцсети без плашки - РИА Новости, 21.06.2023
Суд оштрафовал Моргенштерна* за посты в соцсети без плашки
Савеловский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* из-за неуказание статуса иностранного агента в соцсети, передает... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:15
2023-06-21T10:15
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762821262_0:89:2299:1382_1920x0_80_0_0_e5b0d1c6b3d7ad41101bf170fa0a31c2.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* из-за неуказание статуса иностранного агента в соцсети, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - огласила решение судья. Поводом для составления протокола стали три поста в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), не помеченные плашкой иноагента. Адвокат исполнителя Александр Никитин указывал, что нельзя привлекать к ответственности лицо, которое находится за пределами России. "Хочу обратить внимание суда на эти публикации. Это слово "привет" без продолжения, без контекста, слово "ура" и пост "фотографии красивые в инсту закинул, посмотрите". Эти публикации носят личный, бытовой характер, это не политические высказывания", - отметил адвокат. "Закон написан так, что каждое сообщение или материал должны быть промаркированы независимо от того, политическое это высказывание или нет", - парировала представитель Роскомнадзора. По статье КоАП о производстве материалов и распространении их в сети без указания соответствующего статуса рэперу, как физлицу, грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее суды в Москве и Набережных Челнах дважды штрафовали Моргенштерна* на 100 тысяч рублей по административным протоколам за пропаганду наркотиков - в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family" и из-за татуировки на теле музыканта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230611/repery-1877103776.html
https://ria.ru/20221014/blokirovka-1824201841.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762821262_201:0:2256:1541_1920x0_80_0_0_5c6bce4592a881ca550896354154b3b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
моргенштерн (алишер моргенштерн), общество
Шоубиз, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Общество
Суд оштрафовал Моргенштерна* за посты в соцсети без плашки

Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей Моргенштерна за посты в соцсети без плашки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМоргенштерн*
Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Моргенштерн*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* из-за неуказание статуса иностранного агента в соцсети, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Поводом для составления протокола стали три поста в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), не помеченные плашкой иноагента.
Адвокат исполнителя Александр Никитин указывал, что нельзя привлекать к ответственности лицо, которое находится за пределами России. "Хочу обратить внимание суда на эти публикации. Это слово "привет" без продолжения, без контекста, слово "ура" и пост "фотографии красивые в инсту закинул, посмотрите". Эти публикации носят личный, бытовой характер, это не политические высказывания", - отметил адвокат.
Рэп-исполнитель Моргенштерн на премьере шоу Русский ниндзя телеканала СТС в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Инстасамка, Моргенштерн* и Face*: как сейчас живут оскандалившиеся рэперы
11 июня, 08:00
"Закон написан так, что каждое сообщение или материал должны быть промаркированы независимо от того, политическое это высказывание или нет", - парировала представитель Роскомнадзора.
По статье КоАП о производстве материалов и распространении их в сети без указания соответствующего статуса рэперу, как физлицу, грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее суды в Москве и Набережных Челнах дважды штрафовали Моргенштерна* на 100 тысяч рублей по административным протоколам за пропаганду наркотиков - в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family" и из-за татуировки на теле музыканта.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Рэпер Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Моргенштерн* сообщил о блокировке клипов в YouTube
14 октября 2022, 20:49
 
ШоубизМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала