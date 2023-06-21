https://ria.ru/20230621/morgenshtern-1879491969.html
Суд оштрафовал Моргенштерна* за посты в соцсети без плашки
Суд оштрафовал Моргенштерна* за посты в соцсети без плашки - РИА Новости, 21.06.2023
Суд оштрафовал Моргенштерна* за посты в соцсети без плашки
Савеловский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* из-за неуказание статуса иностранного агента в соцсети, передает... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:15
2023-06-21T10:15
2023-06-21T10:15
шоубиз
моргенштерн (алишер моргенштерн)
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* из-за неуказание статуса иностранного агента в соцсети, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - огласила решение судья. Поводом для составления протокола стали три поста в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), не помеченные плашкой иноагента. Адвокат исполнителя Александр Никитин указывал, что нельзя привлекать к ответственности лицо, которое находится за пределами России. "Хочу обратить внимание суда на эти публикации. Это слово "привет" без продолжения, без контекста, слово "ура" и пост "фотографии красивые в инсту закинул, посмотрите". Эти публикации носят личный, бытовой характер, это не политические высказывания", - отметил адвокат. "Закон написан так, что каждое сообщение или материал должны быть промаркированы независимо от того, политическое это высказывание или нет", - парировала представитель Роскомнадзора. По статье КоАП о производстве материалов и распространении их в сети без указания соответствующего статуса рэперу, как физлицу, грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее суды в Москве и Набережных Челнах дважды штрафовали Моргенштерна* на 100 тысяч рублей по административным протоколам за пропаганду наркотиков - в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family" и из-за татуировки на теле музыканта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230611/repery-1877103776.html
https://ria.ru/20221014/blokirovka-1824201841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
моргенштерн (алишер моргенштерн), общество
Шоубиз, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Общество
Суд оштрафовал Моргенштерна* за посты в соцсети без плашки
Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей Моргенштерна за посты в соцсети без плашки
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* из-за неуказание статуса иностранного агента в соцсети, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Поводом для составления протокола стали три поста в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), не помеченные плашкой иноагента.
Адвокат исполнителя Александр Никитин
указывал, что нельзя привлекать к ответственности лицо, которое находится за пределами России. "Хочу обратить внимание суда на эти публикации. Это слово "привет" без продолжения, без контекста, слово "ура" и пост "фотографии красивые в инсту закинул, посмотрите". Эти публикации носят личный, бытовой характер, это не политические высказывания", - отметил адвокат.
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"Закон написан так, что каждое сообщение или материал должны быть промаркированы независимо от того, политическое это высказывание или нет", - парировала представитель Роскомнадзора
.
По статье КоАП о производстве материалов и распространении их в сети без указания соответствующего статуса рэперу, как физлицу, грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее суды в Москве и Набережных Челнах
дважды штрафовали Моргенштерна* на 100 тысяч рублей по административным протоколам за пропаганду наркотиков - в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family" и из-за татуировки на теле музыканта.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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