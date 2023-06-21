https://ria.ru/20230621/morgenshtern-1879491969.html

Суд оштрафовал Моргенштерна* за посты в соцсети без плашки

Суд оштрафовал Моргенштерна* за посты в соцсети без плашки - РИА Новости, 21.06.2023

Суд оштрафовал Моргенштерна* за посты в соцсети без плашки

Савеловский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* из-за неуказание статуса иностранного агента в соцсети, передает... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:15

2023-06-21T10:15

2023-06-21T10:15

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* из-за неуказание статуса иностранного агента в соцсети, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - огласила решение судья. Поводом для составления протокола стали три поста в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), не помеченные плашкой иноагента. Адвокат исполнителя Александр Никитин указывал, что нельзя привлекать к ответственности лицо, которое находится за пределами России. "Хочу обратить внимание суда на эти публикации. Это слово "привет" без продолжения, без контекста, слово "ура" и пост "фотографии красивые в инсту закинул, посмотрите". Эти публикации носят личный, бытовой характер, это не политические высказывания", - отметил адвокат. "Закон написан так, что каждое сообщение или материал должны быть промаркированы независимо от того, политическое это высказывание или нет", - парировала представитель Роскомнадзора. По статье КоАП о производстве материалов и распространении их в сети без указания соответствующего статуса рэперу, как физлицу, грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее суды в Москве и Набережных Челнах дважды штрафовали Моргенштерна* на 100 тысяч рублей по административным протоколам за пропаганду наркотиков - в песнях и клипах "Розовое вино 2" и "Family" и из-за татуировки на теле музыканта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230611/repery-1877103776.html

https://ria.ru/20221014/blokirovka-1824201841.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

моргенштерн (алишер моргенштерн), общество