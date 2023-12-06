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В Свердловской области выросла заболеваемость коклюшем - РИА Новости, 06.12.2023
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16:12 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/koklyush-1914152178.html
В Свердловской области выросла заболеваемость коклюшем
В Свердловской области выросла заболеваемость коклюшем - РИА Новости, 06.12.2023
В Свердловской области выросла заболеваемость коклюшем
Заболеваемость коклюшем в Свердловской области выросла в 3,6 раза по сравнению с показателями "доковидного" периода, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:12
2023-12-06T16:12
общество
свердловская область
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Заболеваемость коклюшем в Свердловской области выросла в 3,6 раза по сравнению с показателями "доковидного" периода, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. "В Свердловской области регистрируется рост заболеваемости коклюшем. Показатель заболеваемости за 10 месяцев 2023 года достиг 26,6 на 100 тысяч населения, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости СМУ (среднего многолетнего уровня – ред.) доковидного периода (2015-2019 годы)", – следует из релиза. Как поясняют свердловские санврачи, подъем заболеваемости объясняется несколькими причинами. Это цикличность эпидемического процесса – раз в 3-4 года наблюдается рост количества заболевших, а также снятие ограничительных мероприятий, введенных в период пандемии COVID-19 в 2020-2021 годы. "Активному выявлению заболевших способствует и высокая настороженность медработников, широкая доступность применения метода ПЦР и лабораторное обследование всех контактных лиц. Основной мерой профилактики коклюша является иммунизация", – подчеркнули в управлении. В конце ноября пресс-служба Минздрава РФ сообщала, что препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех регионах страны, их остатки составляют более 3,7 миллиона доз, с начала года ввод в гражданский оборот составил почти 5 миллионов доз. Коклюш – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, его основным признаком являются приступы кашля. Наиболее тяжелое течение заболевания наблюдается у детей до года.
https://ria.ru/20231121/vaktsina-1910843938.html
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общество, свердловская область, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Свердловская область, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Свердловской области выросла заболеваемость коклюшем

В Свердловской области в 3,6 раза выросла заболеваемость коклюшем

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМедицинские работники в городской клинической больнице
Медицинские работники в городской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Медицинские работники в городской клинической больнице . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Заболеваемость коклюшем в Свердловской области выросла в 3,6 раза по сравнению с показателями "доковидного" периода, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
«
"В Свердловской области регистрируется рост заболеваемости коклюшем. Показатель заболеваемости за 10 месяцев 2023 года достиг 26,6 на 100 тысяч населения, что в 3,6 раза выше показателя заболеваемости СМУ (среднего многолетнего уровня – ред.) доковидного периода (2015-2019 годы)", – следует из релиза.
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Как поясняют свердловские санврачи, подъем заболеваемости объясняется несколькими причинами. Это цикличность эпидемического процесса – раз в 3-4 года наблюдается рост количества заболевших, а также снятие ограничительных мероприятий, введенных в период пандемии COVID-19 в 2020-2021 годы.
«
"Активному выявлению заболевших способствует и высокая настороженность медработников, широкая доступность применения метода ПЦР и лабораторное обследование всех контактных лиц. Основной мерой профилактики коклюша является иммунизация", – подчеркнули в управлении.
В конце ноября пресс-служба Минздрава РФ сообщала, что препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех регионах страны, их остатки составляют более 3,7 миллиона доз, с начала года ввод в гражданский оборот составил почти 5 миллионов доз.
Коклюш – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, его основным признаком являются приступы кашля. Наиболее тяжелое течение заболевания наблюдается у детей до года.
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ОбществоСвердловская областьЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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