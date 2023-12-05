https://ria.ru/20231205/pvo-1913975193.html

Спецоперация, 5 декабря: ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА и перехватили 15

Спецоперация, 5 декабря: ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА и перехватили 15 - РИА Новости, 05.12.2023

Спецоперация, 5 декабря: ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА и перехватили 15

О попытке Киева атаковать российские регионы с помощью беспилотников, заявлении гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева по поводу СВО и ходе... РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T19:59

2023-12-05T19:59

2023-12-05T20:12

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

дмитрий киселев

владимир путин

михаил ульянов (дипломат)

нато

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. О попытке Киева атаковать российские регионы с помощью беспилотников, заявлении гендиректора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева по поводу СВО и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Силы ПВО отразили массовую атаку ВСУРоссийские войска пресекли попытку киевского режима совершить на территории России террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили 22 аппарата и перехватили еще 13 над Азовским морем и Крымом, сообщили рано утром в Минобороны. Позднее стало известно, что около 6.00 мск Киев предпринял еще одну попытку, которая также оказалась безуспешной. Еще четыре беспилотника были уничтожены и два перехвачены над Азовским морем. Киев теряет авиациюСогласно сводке Минобороны, за сутки российская ПВО сбила 74 украинских беспилотника в различных районах ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Также удалось уничтожить противолокационную ракету HARM. В Днепропетровской и Николаевской областях были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, а в районе Песчаного в Харьковской области — один вертолет Ми-8. Российские военнослужащие отразили восемь атак ВСУ на Купянском, Донецком и Запорожском направлениях, а также нанесли поражение различным бригадам ВСУ на этих и других направлениях. Киев потерял до 695 солдат, двенадцать бронемашин, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30, орудие "Гиацинт-Б", а также артсистему М777 и самоходку М109 Paladin американского производства. Кроме того, российские артиллерия и авиация поразили склад вооружения 124-й бригады территориальной обороны в районе Херсона, живую силу и военную технику в 103 районах. Цели стали глобальнымиГендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, выступая на пятом Всемирном медиа-саммите в Китае, заявил, что Россия не может потерпеть поражение в спецоперации, так как в этом случае в мире не останется страны, способной поддерживать ядерный баланс с США и мировое соотношение сил, а мир окажется в новой колониальной системе. Более того, по словам Киселева, после того, как Запад провозгласил целью стратегическое поражение России, характер и цели СВО стали глобальными. Это произошло из-за того, что Западу не понравился предложенный Москвой многополярный миропорядок, и в результате США и НАТО "пошли на Восток с оружием, вооружили Киев, воспитали там националистов и провели кровавый государственный переворот". "Если первоначально ставились узкие цели, то есть денацификация и демилитаризация Украины, то после того, как Запад провозгласил цель стратегическое поражение России на поле боя и впряг за Украину коалицию из 50 стран, а также поставляет туда оружие на суммы, превышающие годовые бюджеты России, то характер этой кампании и цели ее изменились, они стали глобальными", — пояснил Киселев.В этот раз в тишинеАдминистрация Запорожской атомной станции (ЗАЭС) сообщила об очередной, уже четырнадцатой ротации сотрудников миссии МАГАТЭ. В состав новой миссии вошли четыре инспектора, которые встретят на ЗАЭС Новый год. Как заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, ротация прошла без сообщений о нарушении Киевом "режима тишины". Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что тему спецоперации обсудят на предстоящих переговорах Владимира Путина с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана. По его словам, ближневосточным лидерам "будет просто важно выслушать оценки Владимира Владимировича Путина на развитие ситуации". Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал сообщения о том, что главком ВСУ Валерий Залужный якобы попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов боеприпасов и 350-400 миллиардов долларов для "деоккупации Украины". По словам депутата, такое количество снарядов взято не с потолка, а является используемой в военной науке так называемой расчетной цифрой, которую вычислил украинский генштаб. В то же время он подчеркнул, что желания должны соответствовать возможностям, а такого потенциала сейчас нет ни в Европе, ни в США. Более того, у Вашингтона уже отсутствует желание "этим заниматься", уверен глава комитета. Обстрелы ДНР и Херсонской области Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Донецк, Горловка, Макеевка и Ясиноватский район с полуночи подвергаются обстрелам. Всего за это время украинские войска выпустили 71 снаряд как калибра 152 миллиметра, так и "натовского" 155 миллиметров, в том числе девять кассетных. Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что один из боеприпасов попал прямо в здание школы. Повреждения получили кровля, фасад, остекление и внутренняя отделка. Кроме того, остекление было повреждено в зданиях детского сада и еще одной школы. Также пострадали Донецкий техникум профессиональных технологий, мастерские, общежитие и ряд многоквартирных домов. Кроме того, в Горловке с беспилотника сбросили боеприпас. Также под обстрел попала территория гаража шахты имени Скочинского, значительные повреждения получил сам гараж, а также автобус, обеспечивавший работу шахты, и два "КрАЗа", всего 16 единиц техники, сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР. Администрация Новокаховского городского округа Херсонской области сообщила в Telegram-канале, что украинские дроны атаковали поселок Днепряны. В результате взрыва сброшенного боеприпаса повреждены окна и коммуникации в одном из жилых домов, а на дороге разорвалась прилетевшая мина. Кто большеНАТО будет продолжать оказывать помощь Украине "ради безопасности стран альянса", вопреки позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. В качестве примеров решимости стран-членов содействовать украинским властям и дальше он отметил, что Германия и Нидерланды накануне заявили о готовности предоставить 10 миллиардов долларов, союзники по НАТО предоставят дополнительные системы ПВО, а в Румынии создали центр для обучения украинских пилотов на истребители F-16. Конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона 25 октября не одобрил ни одного пакета помощи Украине, хотя ранее Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Дата рассмотрения законопроекта о средствах для Киева до сих пор не утверждена. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщил о завершении переговоров о наращивании производства артиллерийских снарядов для Украины. По его словам, которые приводит газета IltaLehti, скоро, вероятно, до Рождества (24 декабря), будет принято соответствующее решение. Стоимость производства боеприпасов составит десятки миллионов евро. Washington Post сообщило, что Южная Корея стала поставлять Украине больше артиллерийских боеприпасов калибром 155 миллиметров, чем все европейские страны вместе взятые. Страна, законодательство которой запрещает поставлять оружие в зоны боевых действий, осуществляет "непрямые поставки", утверждает издание. В Сеуле такие обвинения отвергли. Представитель минобороны Республики Корея Чон Ха Гю заявил, что корейские военные предоставляют гуманитарную помощь и ряд военных товаров, но не вооружения. F-16 до 2025 года ждутКак свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога во вторник была объявлена в Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской и Николаевской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. По данным украинского телеканала "Общественное", взрыв произошел в Винницкой области. Издание "Зеркало недели" во второй половине дня сообщило о взрывах в Днепропетровской области. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Объект инфраструктуры был поврежден в Львовской области Украины, заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий. После прошедших накануне переговоров министров обороны Украины и Бельгии Рустема Умерова и Людивина Дедондера, Брюссель пообещал передать истребители F-16 в 2025 году, сообщила во вторник пресс-служба украинского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20231205/milli-1913916266.html

https://ria.ru/20231205/priznanie-1913813459.html

https://ria.ru/20231205/spetsoperatsiya-1913807391.html

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https://ria.ru/20231205/raspad-1913895571.html

https://ria.ru/20231205/ukraina-1913891769.html

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россия, украина, киев, дмитрий киселев, владимир путин, михаил ульянов (дипломат), нато, вооруженные силы украины, магатэ, f-16, миг-29, ми-8 амтш