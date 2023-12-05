https://ria.ru/20231205/khadzh-1913909554.html
Ушаков назвал число российских участников хаджа в 2023 году
Ушаков назвал число российских участников хаджа в 2023 году - РИА Новости, 05.12.2023
Ушаков назвал число российских участников хаджа в 2023 году
Порядка 25 тысяч россиян прибыли в этом году на хадж в Саудовскую Аравию, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:49
2023-12-05T15:49
2023-12-05T15:49
религия
саудовская аравия
россия
юрий ушаков
хадж
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Порядка 25 тысяч россиян прибыли в этом году на хадж в Саудовскую Аравию, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Гуманитарные связи с Саудовской Аравией по понятным причинам носят очень важный характер, поскольку мы активно взаимодействуем по вопросам организации паломничества российских мусульман к святыням ислама. И в текущем году на хадж из России прибыло порядка 25 тысяч человек", - сказал он журналистам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, россия, юрий ушаков, хадж
Религия, Саудовская Аравия, Россия, Юрий Ушаков, хадж
Ушаков назвал число российских участников хаджа в 2023 году
Ушаков: около 25 тысяч россиян прибыли на хадж в Саудовскую Аравию в 2023 году