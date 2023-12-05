Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал число российских участников хаджа в 2023 году - РИА Новости, 05.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:49 05.12.2023
https://ria.ru/20231205/khadzh-1913909554.html
Ушаков назвал число российских участников хаджа в 2023 году
Ушаков назвал число российских участников хаджа в 2023 году - РИА Новости, 05.12.2023
Ушаков назвал число российских участников хаджа в 2023 году
Порядка 25 тысяч россиян прибыли в этом году на хадж в Саудовскую Аравию, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-05T15:49
2023-12-05T15:49
религия
саудовская аравия
россия
юрий ушаков
хадж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840011102_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46d37c259a4fcacb5ab6f06a705a386a.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Порядка 25 тысяч россиян прибыли в этом году на хадж в Саудовскую Аравию, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Гуманитарные связи с Саудовской Аравией по понятным причинам носят очень важный характер, поскольку мы активно взаимодействуем по вопросам организации паломничества российских мусульман к святыням ислама. И в текущем году на хадж из России прибыло порядка 25 тысяч человек", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230626/khadzh-1879989588.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840011102_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5121049799f509356611c5d35f746410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саудовская аравия, россия, юрий ушаков, хадж
Религия, Саудовская Аравия, Россия, Юрий Ушаков, хадж
Ушаков назвал число российских участников хаджа в 2023 году

Ушаков: около 25 тысяч россиян прибыли на хадж в Саудовскую Аравию в 2023 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПаломники в Мекке
Паломники в Мекке - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Паломники в Мекке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Порядка 25 тысяч россиян прибыли в этом году на хадж в Саудовскую Аравию, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
«
"Гуманитарные связи с Саудовской Аравией по понятным причинам носят очень важный характер, поскольку мы активно взаимодействуем по вопросам организации паломничества российских мусульман к святыням ислама. И в текущем году на хадж из России прибыло порядка 25 тысяч человек", - сказал он журналистам.
Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в мечети Пророка в Медине - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Хадж в Мекку
26 июня, 03:26
 
РелигияСаудовская АравияРоссияЮрий Ушаковхадж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала