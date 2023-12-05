https://ria.ru/20231205/khadzh-1913909554.html

Ушаков назвал число российских участников хаджа в 2023 году

Ушаков назвал число российских участников хаджа в 2023 году - РИА Новости, 05.12.2023

Ушаков назвал число российских участников хаджа в 2023 году

Порядка 25 тысяч россиян прибыли в этом году на хадж в Саудовскую Аравию, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. РИА Новости, 05.12.2023

2023-12-05T15:49

2023-12-05T15:49

2023-12-05T15:49

религия

саудовская аравия

россия

юрий ушаков

хадж

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Порядка 25 тысяч россиян прибыли в этом году на хадж в Саудовскую Аравию, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Гуманитарные связи с Саудовской Аравией по понятным причинам носят очень важный характер, поскольку мы активно взаимодействуем по вопросам организации паломничества российских мусульман к святыням ислама. И в текущем году на хадж из России прибыло порядка 25 тысяч человек", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230626/khadzh-1879989588.html

саудовская аравия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саудовская аравия, россия, юрий ушаков, хадж