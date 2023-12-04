https://ria.ru/20231204/preparat-1913716448.html

В России зарегистрировали более тысячи препаратов с растительным сырьем

В России зарегистрировали более тысячи препаратов с растительным сырьем - РИА Новости, 04.12.2023

В России зарегистрировали более тысячи препаратов с растительным сырьем

Из 1,2 тысячи зарегистрированных в России лекарственных препаратов, которые содержат растительное сырье, более 1 тысячи отечественные, заявил статс-секретарь -... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:26

2023-12-04T18:26

2023-12-04T18:26

россия

совет федерации рф

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Из 1,2 тысячи зарегистрированных в России лекарственных препаратов, которые содержат растительное сырье, более 1 тысячи отечественные, заявил статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. "У нас в настоящее время зарегистрировано более 1200 лекарственных препаратов, содержащих растительное сырье, из них более тысячи отечественных лекарственных препаратов", - сказал Салагай на совещании в Совете Федерации. Он отметил, что рядом организаций ведутся разработки препаратов, которые содержат в себе лекарственное сырье. Минздрав России поддерживает предложения Совета Федерации по воссозданию отрасли лекарственного растениеводства.

https://ria.ru/20231201/zdravookhranenie-1913146212.html

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россия, совет федерации рф, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)