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В России зарегистрировали более тысячи препаратов с растительным сырьем - РИА Новости, 04.12.2023
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18:26 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/preparat-1913716448.html
В России зарегистрировали более тысячи препаратов с растительным сырьем
В России зарегистрировали более тысячи препаратов с растительным сырьем - РИА Новости, 04.12.2023
В России зарегистрировали более тысячи препаратов с растительным сырьем
Из 1,2 тысячи зарегистрированных в России лекарственных препаратов, которые содержат растительное сырье, более 1 тысячи отечественные, заявил статс-секретарь -... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:26
2023-12-04T18:26
россия
совет федерации рф
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Из 1,2 тысячи зарегистрированных в России лекарственных препаратов, которые содержат растительное сырье, более 1 тысячи отечественные, заявил статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. "У нас в настоящее время зарегистрировано более 1200 лекарственных препаратов, содержащих растительное сырье, из них более тысячи отечественных лекарственных препаратов", - сказал Салагай на совещании в Совете Федерации. Он отметил, что рядом организаций ведутся разработки препаратов, которые содержат в себе лекарственное сырье. Минздрав России поддерживает предложения Совета Федерации по воссозданию отрасли лекарственного растениеводства.
https://ria.ru/20231201/zdravookhranenie-1913146212.html
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россия, совет федерации рф, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Совет Федерации РФ, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России зарегистрировали более тысячи препаратов с растительным сырьем

В РФ зарегистрировали более тысячи отечественных лекарств с растительным сырьем

© iStock.com / MarianVejcikШприц с медицинским препаратом
Шприц с медицинским препаратом - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© iStock.com / MarianVejcik
Шприц с медицинским препаратом. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Из 1,2 тысячи зарегистрированных в России лекарственных препаратов, которые содержат растительное сырье, более 1 тысячи отечественные, заявил статс-секретарь - заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
"У нас в настоящее время зарегистрировано более 1200 лекарственных препаратов, содержащих растительное сырье, из них более тысячи отечественных лекарственных препаратов", - сказал Салагай на совещании в Совете Федерации.
Он отметил, что рядом организаций ведутся разработки препаратов, которые содержат в себе лекарственное сырье. Минздрав России поддерживает предложения Совета Федерации по воссозданию отрасли лекарственного растениеводства.
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РоссияСовет Федерации РФЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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