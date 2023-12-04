https://ria.ru/20231204/destabilizatsiya-1913478410.html

Климат не то, чем кажется: США планируют войну у границ России

Климат не то, чем кажется: США планируют войну у границ России - РИА Новости, 04.12.2023

Климат не то, чем кажется: США планируют войну у границ России

Идущий в эти дни дубайский саммит по климату зафиксировал невиданные выгоды, которых добились для себя США, разгоняя в мире страх перед глобальным потеплением... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T08:00

2023-12-04T08:00

2023-12-04T11:26

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Идущий в эти дни дубайский саммит по климату зафиксировал невиданные выгоды, которых добились для себя США, разгоняя в мире страх перед глобальным потеплением. Всего за несколько лет Штаты стали мировым лидером по добыче углеводородов. Под призывы отказаться от нефти и газа они отключили от российских углеводородов Европу и забрали этот рынок себе. Баснословные, немыслимые прибыли, разорение конкурентов — и все это благодаря климатической истерике.Однако у истории с глобальным потеплением есть еще и военная составляющая. Климатическая повестка грозит стать отличной мотивировкой для американского военного присутствия в других странах. Особенно опасен этот тренд стратегической мысли для ближайших соседей России.Аккурат к дубайскому саммиту военные аналитики из RAND Сorporation подготовили план действий для Центрального командования США на случай каких-то климатических неприятностей в их зоне ответственности. Трудно понять, что американские военные забыли за десять тысяч километров от своей родины, однако в эту "зону ответственности" входят такие страны, как Иран, Ирак, Афганистан, Египет, Израиль, ОАЭ, Сирия, а также (что особенно неприятно для нас) бывшие республики СССР — Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Киргизия.В этих странах может случиться какая-то климатическая неприятность, рассуждают авторы RAND. К примеру, засуха. Она обострит вечную борьбу за водные ресурсы. Возникнут конфликты, чреватые мятежами и локальной войной. Тут-то и должны будут вмешаться американские военные.Официальная цель вмешательства — "помощь давним партнерам". По сути же, американцы планируют перехватить рычаги управления внутренними и трансграничными конфликтами для того, чтобы погрузить целые регионы в хаос подобно тому, как они устроили это на Украине.Почва для внутренней турбулентности и межгосударственных конфликтов в Средней Азии действительно есть. Это борьба за крайне ограниченные водные ресурсы. Обостряющаяся при засухах, на которые так богат этот регион. Узбекистан и Туркменистан тревожатся из-за того, что Афганистан строит оросительный канал из Амударьи. Рутиной стали пограничные столкновения Киргизии и Таджикистана из-за водораспределительного пункта "Головной".Дело усугубляется тем, что построенная в советское время инфраструктура стареет и ржавеет, а обновлять ее никто не торопится. Американцы тут тоже, как ни странно, помощи не предлагают.Авторы RAND с упоением расписывают, как очередная засуха может привести к неурожаю, голодным бунтам, восстаниям и вооруженным конфликтам. Задача американских военных — объяснить каждой стране региона по отдельности, что именно она в этот трудный момент является тем самым "давним партнером" и может рассчитывать на помощь Штатов.Под этим предлогом следует обеспечить сотрудничество местных госструктур с Министерством обороны США, чтобы "бороться с потеплением". Проводить совместные учения по "борьбе с природными катастрофами". Привлечь к делу USAID. Военные специалисты США должны помочь наладить логистику, транспорт, охрану границ, контроль миграционных потоков, то есть внедриться в самые интимные сферы обороны страны.В час икс, когда государство ослабеет от внутренних неурядиц и климатических проблем, Центральное командование США, подобно Бэтмену, вмешается в происходящее и всех спасет. При этом цели вмешательства расписаны с потрясающим цинизмом. Сотрудничество с американцами позволит стране-партнеру или предотвратить военный конфликт с соседом, или сократить его, или "обеспечит ему условия для успешной интервенции".Такие заверения полагается давать всем участникам конфликта. Грубо говоря, Киргизии и Таджикистану одновременно. Каждая страна будет считать себя самой любимой партнершей Вашингтона и полагаться на его помощь в войне с соседями и в "успешной интервенции". К чему это приведет — пояснять, наверное, излишне. Именно так в свое время англичане завоевывали Индию, стравливая между собой тамошние княжества.Красота этого плана в том, что "природным бедствием", которое и станет спусковым крючком войны всех против всех, может быть назначено что угодно. Западные СМИ навострились пугать общественность самыми дикими фейками — припомните хотя бы вселенскую истерику по поводу пресловутых "озоновых дыр". Так что если засухи не случится, то американские журналисты ее изобретут, а мировая общественность это проглотит.Трудность для американцев в том, что в стабильности региона заинтересованы сразу два политических тяжеловеса — Россия и Китай. Они близко, им легко быстро среагировать. Не надо напоминать, наверное, как российские военные в считаные дни покончили с антиправительственными выступлениями в Казахстане.Но если все госструктуры страны будут нашпигованы специалистами из Минобороны США, неустанно сражающимися с глобальным потеплением, то они будут управлять местным кризисом по-своему. Не допустить Россию и Китай к решению проблем в Средней Азии, в идеале полностью вывести регион из-под их влияния — такова главная цель Центрального командования США в этом плане. А уж ценой какой крови это будет осуществлено, белым господам глубоко безразлично.Хаотизация Средней Азии принесла бы Штатам такие же, если не большие выгоды, как и разрушение Украины. Она разогнала бы экономику за счет ВПК, укрепила бы доллар, создала бы огромные проблемы для Китая. Ну и, разумеется, послужила бы пресловутому "сдерживанию России" — в полном соответствии с вышедшей еще в 2019 году методичкой той же самой RAND.Наверное, правительствам бывших республик СССР стоит быть в курсе военных планов США. Ведь прежде чем залить кровью их страны, инспирированный американцами кризис ударит по ним самим.

https://ria.ru/20231203/ssha-1913417610.html

https://ria.ru/20230914/uprek-1896343358.html

https://ria.ru/20231103/evropa-1907049898.html

https://ria.ru/20230915/vstrecha-1896628004.html

https://ria.ru/20220909/ssha-1815792416.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, сша, rand, агентство по международному развитию сша, средняя азия, китай