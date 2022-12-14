https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html

Вашингтон стремится развалить Россию по образцу СССР

Вашингтон стремится развалить Россию по образцу СССР - РИА Новости, 14.12.2022

Вашингтон стремится развалить Россию по образцу СССР

Сегодня западные СМИ во всех бедах мира винят "вторжение России на Украину". Просто всех собак на нас вешают. Голод в Англии, обнищание Европы, мятежи и бунты,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:00

2022-12-14T08:00

2022-12-14T08:20

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Сегодня западные СМИ во всех бедах мира винят "вторжение России на Украину". Просто всех собак на нас вешают. Голод в Англии, обнищание Европы, мятежи и бунты, захлестывающие бывший "золотой миллиард" — во всем виновата СВО. Но кто первым начал на Украине?Ответ на это дает доклад американского исследовательского центра RAND Corporation. Он написан в 2019 году, и там как по полочкам разложены действия Вашингтона на ближайшие несколько лет, для того чтобы ослабить и развалить Россию. Эскалация на Украине там один из важнейших пунктов.Доклад называется "Растягивая Россию: конкуренция с выигрышной позиции". Вы видели, как во время футбольного матча одна из команд внезапно останавливается на месте, начинает бесконечно пасовать друг другу, передает мяч вратарю, тянет время? Зачем, казалось бы? А это они "растягивают" оборону противника, стремясь найти в ней слабое место и прорваться к чужим воротам. Вот именно так еще три года назад в Вашингтоне запланировали "растянуть" оборону России.Для начала авторы предаются сладкой ностальгии по 1980-м. Тогда, полагают они, Америка сумела выиграть холодную войну, благодаря тому что под предлогом "Звездных войн" втравила СССР в гонку вооружений, воевала против Советов руками прокси-моджахедов в Афганистане, раздухарила антисоветскую пропаганду и поддержала пятую колонну — ах, извините, я хотела сказать советских "диссидентов".Развалить Россию сегодня предлагается по тем же лекалам: с поправкой на то, что, уменьшившись в размерах, Россия, по мнению наших контрагентов, стала гораздо сильнее, чем СССР.Авторы доклада отлично помнят, что ослаблению экономики Советского Союза способствовало резкое снижение цен на нефть в 1980-е. Поэтому первое, что должны сделать Штаты, — добиться такого же снижения. Для этого нужно предельно нарастить свою добычу и потребовать того же от союзников (ну вы помните, как Джо Байден клянчил недавно это у саудитов и получил отказ).Параллельно требовалось остановить строительство "Северного потока — 2", перевести Европу на американский СПГ — и таким образом лишить Россию доходов от экспорта углеводородов.Потом, конечно, санкции — о, это сладкое слово. Напомним: это "вегетарианский" 2019-й. Нет еще ни СВО, ни даже пресловутого коронавируса. Но партнеры уже планируют финансовые санкции против наших банков, отраслевые санкции с упором на оборонку, санкции второго порядка в отношении стран, которые в них не участвуют, и мечтают о том, как разорят Россию.От неумолимо нарастающих санкций бюджет России потеряет сотни миллиардов долларов, пенсии и зарплаты платить будет нечем, начнутся выступления граждан — Вашингтону профит. Да, эти санкции ударят и по самим американцам, признают авторы, но тут уж "черт с ним, что хата сгорела, главное, что у соседа корова сдохла".Однако упираются все эти мрии в одну проблему: непонятно, как заставить всех вассалов Вашингтона слезть с иглы российских углеводородов и принудить участвовать в коллективных санкциях.На чем их всех объединить? И тут авторы вспоминают про Украину. Вот идеальный инструмент для ослабления России. Накачаем ее оружием, пообещаем членство в НАТО (учитывая, что инициативу все равно заблокирует Старая Европа). Тогда Россия будет вынуждена ввести войска в Донбасс и втянуться в изматывающий конфликт, который надолго истощит ее оборонку и экономику. Украина станет вторым Афганистаном и приведет нашу страну к коллапсу.Одновременно кейс Украины позволит сплотить европейских вассалов. Он же обеспечит возможность расширения НАТО за счет Финляндии, Швеции и экспансии Североатлантического альянса в Арктику. А также втягивания в орбиту Вашингтона Грузии, Молдавии, стран Средней Азии.Обо всем этом эксперты RAND писали в 2019 году. А как это происходит сегодня — мы видим воочию.Американцы эксплуатируют конфликт Армении и Азербайджана, "окучивают" лидеров Казахстана, Киргизии, Узбекистана, уговаривают Грузию поучаствовать в конфликте на Украине, а Молдавию — выгнать российских миротворцев из Приднестровья. Финляндия и Швеция уже перетаптываются на пороге НАТО.Как видим, обострение на Украине планировалось американцами задолго до начала СВО. И совершенно справедливо отметил Путин: если бы она не началась, "санкции против нас все равно бы ввели". И дикую русофобию развели бы, и cancel culture запустили бы "на максималках". И точно так же попытались бы снести Лукашенко: смена власти в Белоруссии заявлена в докладе RAND как один из шагов по ослаблению России. Потому что все это — этапы одного и того же сценария, мало изменившегося с 1980-х.Вместо афганских моджахедов у нас сегодня пляшут боевой гопак украинские прокси-казаки. Вместо обрушения цен на углеводороды идут прямые атаки на наши газопроводы. Вместо разжигания протестов в странах Варшавского договора — организация майданов в постсоветских республиках, вместо антисоветской пропаганды — антироссийская пропаганда. Как говорится, найдите десять отличий.Цель всех этих мероприятий тоже не изменилась — развалить Россию точно так же, как в свое время был развален Советский Союз.Внутри нашей страны эксперты RAND предлагают проводить информационные диверсии. Круг тем тут довольно известный. Особенно забавно выглядит первый пункт плана — скомпрометировать российскую избирательную систему, организовав вбросы про "карусели", нарушения при подсчете голосов, вот это вот все.Ребят, вы там точно ничего не перепутали? Это не у вас избирают невменяемых (типа Феттермана в Пенсильвании) или вообще мертвых (как Тони Делука) граждан? Это не у вас голосует бог знает кто — без ID, безо всего? Это не у вас миллионы граждан считают руководителя страны незаконно избранным? Ну ладно, в сторону.Вторым пунктом идет разоблачение коррупции среди высокопоставленных чиновников с упором на "богатство" лично Владимира Путина. Разоблачения должны вбрасываться через интернет. Упоминается блогер Навальный.Ну да, всего через несколько месяцев мы увидели на YouTube ролик Навального про "дворец Путина", который оказался и не дворцом и не Путина. Блогер честно зачитал плохо переведенный с английского текст, состряпанный его хозяевами. На YouTube накрутили просмотров. Партнеры работали по методичке. Результатов это не дало.Дальше американцы должны, по мнению RAND, заняться разжиганием в России протестных акций во всех форматах — митинги, пикеты, забастовки, демонстрации. При этом следует не светиться и действовать так, чтобы протесты выглядели спонтанными. "Даже оппоненты российского режима скептически относятся к попыткам Запада использовать протесты", — самокритично отмечают авторы доклада.На международной арене предлагается добиться того, чтобы исключить Россию из G20, подвергнуть ее граждан визовым ограничениям и запретить проводить крупные международные мероприятия. При этом надо все время подмигивать, намекая, что санкции снимут, если Москва будет вести себя "правильно".И еще в докладе очень много о военном окружении России силами НАТО — и на земле, и на море, и в воздухе, и в космосе. А цель всего этого — сменить власть в Кремле, ослабить Россию до предела, а потом развалить ее точно так же, как был развален Советский Союз. И Украина лишь один из важных расходных материалов в этой "многоходовочке".Уязвимые места России — экономические прежде всего — расписаны в докладе RAND очень четко (спасибо коллегам). Они были вполне реальны. Главной была зависимость от западных технологий и рынков сбыта — особенно в плане углеводородов.СВО эту зависимость от Запада обрубила — не без потерь, конечно: 300 миллиардов украденных долларов мы им не забудем и не простим. Однако в целом мы получили возможность вовремя соскочить с корабля западной экономики, который прямо сейчас накрывает идеальный шторм.Вскрыв конфликт с Вашингтоном и разворачивая его в свою пользу, мы выигрываем отнюдь не только на Украине. Хотя огромные земли и миллионы людей — это прекрасный плод нашей победы. Сегодня сбывается все то, о чем честно предупреждали своих патронов эксперты RAND. Американское санкционное оружие оказалось одноразовым изделием. Больше оно не сработает. "Партнерам" нечем нас пугать, России нечего больше терять.По сути, все эти пакеты санкций отвязали Россию от Запада, открыв нам неисхоженные пути развития. Новые партнеры, новые рынки — за последние месяцы перед нами открылся весь мир.Так возникает новая конфигурация глобальной экономики. Причем место США в ней неумолимо скукоживается. Все эти хитросочиненные "многоходовочки" сработали против их же создателей. Углеводороды не падают в цене, а растут. Санкции снижают уровень жизни не в России, а в Европе и США. Про ослабление центральной власти я просто промолчу — не Штатам, рассыпающимся на глазах, выступать на эту тему.Ну и на заметку ребятам из RAND и их заказчикам: бывает, что футбольная команда, увлекшись "растягиванием" обороны противника, все отступает и отступает, но внезапно теряет мяч и сразу откуда ни возьмись получает обидный гол в собственные ворота.Дело в том, что мы тут у себя в России значительно поумнели за прошедшие 30 лет. Мы уже не те наивные и сентиментальные советские люди, которые "под честное слово" сдали "партнерам" весь Варшавский договор и союзные республики. Свою Россию мы никому не отдадим.

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https://ria.ru/20221212/prisutstvie-1838200427.html

https://ria.ru/20221213/mishustin-1838355329.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221212/1838169582.html

https://ria.ru/20221212/roberts-1838108760.html

https://ria.ru/20221211/peskov-1837865783.html

https://ria.ru/20221125/internet-1834238176.html

https://ria.ru/20221209/oborona-1837293534.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221207/ssha-1836990628.html

https://ria.ru/20221213/opros-1838407865.html

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авторы, россия, сша, ссср, джо байден, владимир путин, северный поток — 2