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В битве "красных" и "синих" проиграл Дональд Трамп

В битве "красных" и "синих" проиграл Дональд Трамп - РИА Новости, 12.11.2022

В битве "красных" и "синих" проиграл Дональд Трамп

Восьмого ноября в Америке ждали чуть ли не революции. Демократы — со страхом, республиканцы — с надеждой. Избиратели республиканцев предпочитают ходить на... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T08:00

2022-11-12T08:00

2022-11-12T08:15

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Восьмого ноября в Америке ждали чуть ли не революции. Демократы — со страхом, республиканцы — с надеждой. Избиратели республиканцев предпочитают ходить на участки ногами, поэтому ожидалось, что небольшое преимущество, которое Демпартия набрала во время предварительного голосования, будет снесено "красной волной" — миллионами бюллетеней, которые люди в основной день выборов подадут за республиканцев. "Красная волна" перерастет в цунами, республиканцы захватят большинство в сенате и конгрессе, проведут всех своих кандидатов в губернаторы… Но революции не случилось.Подсчет продолжается, но какие-то результаты уже ясны. Демпартия действительно потеряла большинство в палате представителей: голоса еще считают, но, похоже, свое отставание (на сегодня у них 193 места против 211 у республиканцев) ей уже не преодолеть.Посты губернаторов поделили примерно пополам: 23 — у демократов, 24 — у республиканцев, в трех штатах еще считают. Республиканцы не смогли протолкнуть многих своих кандидатов, причем очень ярких, в сенат. Окончательно с сенатом все решится только в декабре, после второго тура в Джорджии.Разочарование? Да, конечно, и у той и у другой стороны. Но одновременно все чувствуют и облегчение. Однозначная победа одной партии, как пить дать, привела бы к протестам и погромам. Пока же электорат чувствует себя обманутым, но не так чтобы сильно.Создается впечатление, что Демпартия не отважилась на такие масштабные фальсификации, как на президентских выборах в 2020-м. Республиканцам позволили выиграть большинство в палате представителей, потому что для демократов важнее было провести своих людей на посты губернаторов штатов — именно они и осуществляют политику партии на местах.Что бы там ни говорила американская конституция, но губернаторы — это реальные политические тяжеловесы, которые влияют на судебную систему, реформируют образование, контролируют местные СМИ, обеспечивают нужные для партии результаты на выборах. Ну и натурально насаждают, как картошку, либеральную повесточку со всеми этими гендерами, критической расовой теорией, сокращением финансирования полиции и разгуливанием уличного криминала. Эти важнейшие позиции демократы сохранили.Большинство в палате представителей даст республиканцам возможность осуществить несколько важных для них символических действий — например, снести с поста спикера бессмертную Нэнси Пелоси, разогнать комитет по расследованию "штурма Капитолия". Однако если они не добьются 51 места в сенате, то он будет блокировать все их более или менее важные инициативы.Прежде всего, медным тазом накроется идея импичмента Байдена и Камалы Харрис. Республиканцам дадут отвести душу в бесконечных слушаниях и расследованиях деятельности президента, его сына, его брата, его администрации. Но реальный выхлоп от этой говорильни будет близок к нулю, максимум — Хантера приземлят на нары.Скандалы на выборах позволяют предположить, что Демпартия выбрала стиль точечных махинаций на самых важных для нее участках. Осуществлялись же все эти безобразия под контролем местных демократических губернаторов и мэров.Классический пример, конечно, это Пенсильвания. Именно там решалась судьба важнейшего кресла в сенате: упусти его демократы, они потеряли бы большинство. На пост сенатора от республиканцев претендовал доктор Мехмет Оз — популярный телеведущий, известный врач, мусульманин, ориентированный на традиционные ценности. До него, кстати, в сенате США не было ни одного мусульманина, так что и со стороны diversity тут комар носа не подточит.Противостоял ему кандидат от Демпартии Джон Феттерман, заместитель губернатора штата Тома Вулфа. В мае этого года Феттермана разбил инсульт. Когда осенью он вышел на дебаты, видно было, что с последствиями удара он пока не справился. Феттерман вел себя буквально как Байден: не мог закончить фразы, путался в словах. Все прогнозы предсказывали ему поражение.Однако нельзя ж было не порадеть родному человечку. Феттермана поддерживал его начальник Том Вулф, даже сам Барак Обама приезжал помочь. И вот после подсчета голосов оказалось, что этот человек, который плохо понимает, где находится, заметно опережает своего конкурента.Феттерман выиграл выборы в сенат во многом за счет голосования по почте. Республиканцы считают, что там были массовые вбросы бюллетеней. Самым громким скандалом на эту тему стала история с 250 тысячами бюллетеней, которые разослали по почте вообще неизвестно кому. Вроде бы обещали их не учитывать, но проверить это никакой возможности нет.Под руководством демократических властей в Пенсильвании вообще навыбирали от души. В конгресс избрали Тони Делуку — демократа, разумеется. Одна незадача: на день выборов Тони Делука был уже давно мертв.Сомнительные сюжеты разыгрывались и в Детройте. "Люди приходят голосовать, а им говорят: извините, вы уже проголосовали, — описывал Дональд Трамп махинации на тамошних избирательных участках. — Протестуйте! Протестуйте!"Рубилово за место в сенате от Аризоны выглядело еще более грязно. Хорошие шансы имел поддерживаемый Трампом республиканец новой волны Блейк Мастерс. Однако в самый разгар очного голосования в крупнейшем округе Марикопа (там проживает больше четырех миллионов человек) сломалась пятая часть автоматов для голосования. Избирателям предложили складывать бюллетени в коробочки. Ну потом вынули из коробочек, посчитали: и как-то так получилось, что Блейку Мастерсу не хватает голосов для победы.Всего по стране осталось посчитать больше четырех миллионов бюллетеней. Особенно затягиваются подсчеты в солнечной демократической Калифорнии. Она может подбросить республиканцам неприятные сюрпризы. Но чтобы добиться большинства в палате представителей, демократам нужны такие масштабные фальсификации, на которые они, скорее всего, не рискнут.Самое интересное сейчас — чем закончится битва за сенат. На сегодняшний день у республиканцев 49 мест, у демократов — 48. Однако демократам для большинства хватит 50 мест (тогда преимущество им обеспечит Камала Харрис — вице-президент возглавляет сенат). А их противникам кровь из носу нужно 51 кресло.Судьба трех оставшихся мест в сенате решится в Джорджии, Неваде и той самой несчастной Аризоне, где так вовремя сломались автоматы для голосования. В Аризоне осталось подсчитать еще 20 процентов бюллетеней. Пока там лидирует демократ. В Неваде не посчитали 12 процентов — там демократка и республиканец идут ноздря в ноздрю.В Джорджии на 6 декабря назначили второй тур выборов, на нем решится судьба последнего — ключевого — места в сенате. В этом штате в противостояние демократа и республиканца вмешался либертарианец, выгрыз свои два процента голосов — и в результате ни красный, ни синий кандидат не смогли набрать 50 процентов. Во второй тур либертарианца не пустят, и драка, судя по всему, развернется эпичная — на кону будет буквально каждый голос.Исход битвы за сенат определит победитель этих выборов. Если республиканцы вырвут сенат у Демпартии, они смогут осуществить всех своих планов громадье. Объявить импичмент президенту и вице-президенту, решительно сменить экономический курс страны, разобраться с либеральной повесточкой. Если демократы дожмут республиканцев, на всем этом можно будет поставить крест.Но если победитель выборов еще не определился, то главный лузер уже всем виден. Как ни странно, это Дональд Трамп. Расстроенные соратники по партии уже вешают на него всех собак. Кандидаты, которых он поддерживал, показали плохие результаты. Из громких побед разве что избрание в сенат писателя Джей Ди Вэнса. Риторика бывшего американского президента заметно поднадоела. "Протестуйте, протестуйте!" — пишет он в соцсетях, а сам сидит в своем роскошном поместье и никуда протестовать не выходит. "Трамп зазвездился", "Трамп сдал", "Трамп слил" — так пишут в соцсетях о своем бывшем кумире его поклонники.Восьмого ноября в США были два центра силы — Белый дом и Мар-а-Лаго (частная резиденция Трампа по Флориде). В Белом доме пил таблетки Джо Байден: товарищи по партии пригрозили ему, что в случае проигрыша не выдвинут его в президенты на следующий срок. В Мар-а-Лаго разливали шампанское друзьям и клиентам Дональда Трампа: "красная волна" должна была эффектно вынести хозяина к началу президентской гонки.Но ни того ни другого не случилось. Ни демократы не проиграли, ни республиканцы не выиграли. В Белом доме приободрились — в Мар-а-Лаго впали в уныние.И практически сразу, как по волшебству, все взоры обратились на ближайшего конкурента Трампа внутри Республиканской партии. Рон де Сантис только что с триумфом переизбрался на пост губернатора Флориды. Рону де Сантису всего 44 года — он сущее дитя по меркам американской геронтократии.Рон де Сантис ненавидит тему глобального потепления, презирает ковидные ограничения, не пускает трансгендеров в женский спорт и решительно борется с абортами. В общем, он воплощение всего того, чего хочет глубинный американский народ в сердце своем. Пока что де Сантис вытесняет Трампа в душах избирателей. Но если не растеряется, в 2024 году он сможет столкнуть его и с политического олимпа, став кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Таков пока главный итог промежуточных выборов в США. Как говорится: "Звезда родилась".

https://ria.ru/20221109/raskol-1830299905.html

https://ria.ru/20221110/tramp-1830397032.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221111/kongressmeny-1830689500.html

https://ria.ru/20221110/vybory-1830392442.html

https://ria.ru/20221104/tramp-1829163660.html

https://ria.ru/20221110/vmeshatelstvo-1830379447.html

https://ria.ru/20221111/tramp-1830649220.html

https://ria.ru/20221029/opros-1827791726.html

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в мире, авторы, дональд трамп, джо байден, камала харрис, джорджия, сша, аризона, промежуточные выборы в сша