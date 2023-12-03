Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде открыли выставки об Александре Невском и святителе Луке - РИА Новости, 03.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/vystavki-1913465211.html
В Нижнем Новгороде открыли выставки об Александре Невском и святителе Луке
В Нижнем Новгороде открыли выставки об Александре Невском и святителе Луке - РИА Новости, 03.12.2023
В Нижнем Новгороде открыли выставки об Александре Невском и святителе Луке
Две передвижные стендовые выставки, подготовленные фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) и Институтом всеобщей истории Российской... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T16:02
2023-12-03T16:02
нижний новгород
городец
нижегородская область
александр невский
русская православная церковь
александр i
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911136568_208:0:3849:2048_1920x0_80_0_0_6eb6b82d9487c39c4aaf3916129d180a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Две передвижные стендовые выставки, подготовленные фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) и Институтом всеобщей истории Российской академии наук, о святом князе Александре Невском и святителе Луке (Войно-Ясенецком) открыли в воскресенье в Нижнем Новгороде в центре культуры "Рекорд", передает корреспондент РИА Новости. "Я очень рада, что правительство Нижегородской области нашло возможность напечатать стендовые выставки, которые мы передали им в макетах. И теперь эти выставки увидит большое количество людей... Очень важно в наше непростое время иметь нравственные маяки - людей, на которые мы можем ориентироваться", - заявила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности ЕСПО Анна Громова на открытии выставок. Первая экспозиция, озаглавленная "Святой благоверный князь Александр Невский - небесный покровитель русских императоров", посвящена истории почитания Александра Невского, выдающегося правителя и полководца, талантливого дипломата, небесного покровителя трех русских императоров - Александра I, Александра II и Александра III. В дальнейшем выставка будет экспонироваться в Городце, где в 1263 году в Городецком Феодоровском мужском монастыре скончался Александр Невский. Вторая экспозиция под названием "Святитель Лука - врач, педагог, пастырь" рассказывает о жизни, подвижнической деятельности и духовном подвиге врача-епископа Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого) - святителя Русской православной церкви. Святитель Лука навсегда остался в медицинской науке как выдающийся ученый и хирург-практик, наставник и воспитатель целой плеяды известных врачей, а в церковной и народной памяти - как великий учитель-проповедник и архиерей праведной жизни. В честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, в 2020 году была учреждена государственная награда РФ - медаль Луки Крымского, вручаемая за заслуги в здравоохранении.
https://ria.ru/20231203/pamyatnik-1913455914.html
нижний новгород
городец
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911136568_709:0:3440:2048_1920x0_80_0_0_5ff47f056004f711ec7123c3b63f62b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, городец, нижегородская область, александр невский, русская православная церковь, александр i
Нижний Новгород, Городец, Нижегородская область, Александр Невский, Русская православная церковь, Александр I
В Нижнем Новгороде открыли выставки об Александре Невском и святителе Луке

В Нижнем Новгороде открыли выставки об Александре Невском и святителе Луке

© iStock.com / LeniKovalevaЗима в Нижнем Новгороде
Зима в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© iStock.com / LeniKovaleva
Зима в Нижнем Новгороде . Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Две передвижные стендовые выставки, подготовленные фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) и Институтом всеобщей истории Российской академии наук, о святом князе Александре Невском и святителе Луке (Войно-Ясенецком) открыли в воскресенье в Нижнем Новгороде в центре культуры "Рекорд", передает корреспондент РИА Новости.
«
"Я очень рада, что правительство Нижегородской области нашло возможность напечатать стендовые выставки, которые мы передали им в макетах. И теперь эти выставки увидит большое количество людей... Очень важно в наше непростое время иметь нравственные маяки - людей, на которые мы можем ориентироваться", - заявила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности ЕСПО Анна Громова на открытии выставок.
Первая экспозиция, озаглавленная "Святой благоверный князь Александр Невский - небесный покровитель русских императоров", посвящена истории почитания Александра Невского, выдающегося правителя и полководца, талантливого дипломата, небесного покровителя трех русских императоров - Александра I, Александра II и Александра III. В дальнейшем выставка будет экспонироваться в Городце, где в 1263 году в Городецком Феодоровском мужском монастыре скончался Александр Невский.
Вторая экспозиция под названием "Святитель Лука - врач, педагог, пастырь" рассказывает о жизни, подвижнической деятельности и духовном подвиге врача-епископа Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого) - святителя Русской православной церкви. Святитель Лука навсегда остался в медицинской науке как выдающийся ученый и хирург-практик, наставник и воспитатель целой плеяды известных врачей, а в церковной и народной памяти - как великий учитель-проповедник и архиерей праведной жизни. В честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, в 2020 году была учреждена государственная награда РФ - медаль Луки Крымского, вручаемая за заслуги в здравоохранении.
Памятник российскому императору Николаю I - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
В Нижнем Новгороде открыли памятник Николаю I с циркулем в руках
Вчера, 14:52
 
Нижний НовгородГородецНижегородская областьАлександр НевскийРусская православная церковьАлександр I
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала