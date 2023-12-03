https://ria.ru/20231203/vystavki-1913465211.html

В Нижнем Новгороде открыли выставки об Александре Невском и святителе Луке

В Нижнем Новгороде открыли выставки об Александре Невском и святителе Луке - РИА Новости, 03.12.2023

В Нижнем Новгороде открыли выставки об Александре Невском и святителе Луке

Две передвижные стендовые выставки, подготовленные фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) и Институтом всеобщей истории Российской... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T16:02

2023-12-03T16:02

2023-12-03T16:02

нижний новгород

городец

нижегородская область

александр невский

русская православная церковь

александр i

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Две передвижные стендовые выставки, подготовленные фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) и Институтом всеобщей истории Российской академии наук, о святом князе Александре Невском и святителе Луке (Войно-Ясенецком) открыли в воскресенье в Нижнем Новгороде в центре культуры "Рекорд", передает корреспондент РИА Новости. "Я очень рада, что правительство Нижегородской области нашло возможность напечатать стендовые выставки, которые мы передали им в макетах. И теперь эти выставки увидит большое количество людей... Очень важно в наше непростое время иметь нравственные маяки - людей, на которые мы можем ориентироваться", - заявила председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности ЕСПО Анна Громова на открытии выставок. Первая экспозиция, озаглавленная "Святой благоверный князь Александр Невский - небесный покровитель русских императоров", посвящена истории почитания Александра Невского, выдающегося правителя и полководца, талантливого дипломата, небесного покровителя трех русских императоров - Александра I, Александра II и Александра III. В дальнейшем выставка будет экспонироваться в Городце, где в 1263 году в Городецком Феодоровском мужском монастыре скончался Александр Невский. Вторая экспозиция под названием "Святитель Лука - врач, педагог, пастырь" рассказывает о жизни, подвижнической деятельности и духовном подвиге врача-епископа Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого) - святителя Русской православной церкви. Святитель Лука навсегда остался в медицинской науке как выдающийся ученый и хирург-практик, наставник и воспитатель целой плеяды известных врачей, а в церковной и народной памяти - как великий учитель-проповедник и архиерей праведной жизни. В честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, в 2020 году была учреждена государственная награда РФ - медаль Луки Крымского, вручаемая за заслуги в здравоохранении.

https://ria.ru/20231203/pamyatnik-1913455914.html

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городец

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