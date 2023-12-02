https://ria.ru/20231202/puteshestviya-1913168081.html

Названы самые популярные у российских туристов страны для зимовок

Названы самые популярные у российских туристов страны для зимовок - РИА Новости, 02.12.2023

Названы самые популярные у российских туристов страны для зимовок

Эксперты определили самые востребованные у россиян направления для зимовок ― длительных путешествий, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T04:46

2023-12-02T04:46

2023-12-02T04:46

туризм

туризм

новости - туризм

таиланд

бали

бангкок

новый год

вьетнам

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Эксперты определили самые востребованные у россиян направления для зимовок ― длительных путешествий, сообщает OneTwoTrip.Специалисты проанализировали авиабронирования на период с ноября 2023 по март 2024 года с пребыванием более трех недель. Доля подобных заказов составила 17 процентов.Самым популярным направлением для зимовок стал Бангкок: туда отправится 18,5 процента пользователей, планирующих долгое путешествие. Средняя стоимость ночи в отеле столицы Таиланда ― 5,5 тысячи рублей.На втором месте ― Пхукет, его доля достигла 13,3 процента. Жилье там в среднем стоит 3,7 тысячи рублей в сутки.Третью строчку занял Денпасар: на Бали в этом году будут зимовать 10,3 процента российских туристов. За номер они заплатят в среднем три тысячи рублей в день.В число популярных направлений также вошли Ханой (его доля ― 8,3 процента) и Коломбо (4,2 процента). Также в десятку попали Хошимин, Манила, Дубай, а также Стамбул и Ереван.За год лидеры списка не изменились: большинство пользователей продолжает зимовать в Таиланде, на Бали и во Вьетнаме. При этом спрос на длительные поездки в это время года в Малайзию вырос в три раза, в Индию и Южную Корею ― в два раза. А вот популярность Шри-Ланки и ОАЭ снизилась на треть, отметили аналитики.

https://ria.ru/20231103/oae-1906952910.html

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бали

бангкок

вьетнам

индонезия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, таиланд, бали, бангкок, новый год, вьетнам, индонезия, пхукет (остров), оаэ, дубай