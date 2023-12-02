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Собянин рассказал о комплексах диагностики здоровья в центрах госуслуг - РИА Новости, 02.12.2023
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11:34 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/msk-1913319930.html
Собянин рассказал о комплексах диагностики здоровья в центрах госуслуг
Собянин рассказал о комплексах диагностики здоровья в центрах госуслуг - РИА Новости, 02.12.2023
Собянин рассказал о комплексах диагностики здоровья в центрах госуслуг
Современными диагностическими комплексами проверки здоровья, которые работают в 77 центрах госуслуг, воспользовались более 700 тысяч раз с августа 2020 года,... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T11:34
2023-12-02T11:34
москва
сергей собянин
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Современными диагностическими комплексами проверки здоровья, которые работают в 77 центрах госуслуг, воспользовались более 700 тысяч раз с августа 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. &quot;Современные диагностические комплексы проверки здоровья стоят уже в 77 центрах госуслуг. Примерно за семь минут они оценивают уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, функцию внешнего дыхания, пульс и ритм сердца, состав тела и норму калорий. Комплексами воспользовались больше 700 тысяч раз начиная с августа 2020-го&quot;, - написал мэр.Как уточнил Собянин, с помощью сервиса москвичи также могут получить персональные рекомендации по правильному питанию, индивидуальный набор физических упражнений и советы по их выполнению. Также во всех флагманских офисах работает робот-диагност, который измеряет температуру тела, уровень сахара в крови, объём лёгких человека.
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москва, сергей собянин, здоровье - общество
Москва, Сергей Собянин, Здоровье - Общество
Собянин рассказал о комплексах диагностики здоровья в центрах госуслуг

Собянин: комплексами диагностики здоровья воспользовались 700 тысяч раз в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Работа флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа флагманского многофункционального центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Современными диагностическими комплексами проверки здоровья, которые работают в 77 центрах госуслуг, воспользовались более 700 тысяч раз с августа 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«

"Современные диагностические комплексы проверки здоровья стоят уже в 77 центрах госуслуг. Примерно за семь минут они оценивают уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, функцию внешнего дыхания, пульс и ритм сердца, состав тела и норму калорий. Комплексами воспользовались больше 700 тысяч раз начиная с августа 2020-го", - написал мэр.

Как уточнил Собянин, с помощью сервиса москвичи также могут получить персональные рекомендации по правильному питанию, индивидуальный набор физических упражнений и советы по их выполнению.
Также во всех флагманских офисах работает робот-диагност, который измеряет температуру тела, уровень сахара в крови, объём лёгких человека.
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