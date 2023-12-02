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Минздрав призвал обеспечить весь ассортимент жизненно важных лекарств - РИА Новости, 02.12.2023
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14:04 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/lekarstva-1913337582.html
Минздрав призвал обеспечить весь ассортимент жизненно важных лекарств
Минздрав призвал обеспечить весь ассортимент жизненно важных лекарств - РИА Новости, 02.12.2023
Минздрав призвал обеспечить весь ассортимент жизненно важных лекарств
Одним из коренных принципов работы Минздрава РФ является сохранение в стране всего ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T14:04
2023-12-02T14:04
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Одним из коренных принципов работы Минздрава РФ является сохранение в стране всего ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), их форм и дозировок, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Я хочу отметить, что, действительно, одной из наших целей является балансирование между нагрузкой регуляторных органов и потребностями рынка. Мы, естественно, стоим на, и это коренной принцип нашей работы, – обеспечении сохранения всего ассортимента лекарственных средств ЖНВЛП, всего ассортимента лекарственных форм, дозировок", - сказал Глаголев в ходе второго Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение - 2023". При этом, по словам Глаголева, производители лекарственных препаратов отреагировали на секционное давление не ввозом незарегистрированных зарубежных лекарств, а увеличенным выпуском отечественных препаратов. "Это говорит о зрелой полноценной реакции на вызовы времени, которые были трансформированы ими в возможности, и губят на корню прогнозы наших зарубежных оппонентов о том, что секционное давление приведет к созданию такой придаточной модели отечественного фармацевтического рынка, заполненного зарубежными незарегистрированными лекарственными препаратами", - сказал Глаголев. Также замминистра добавил, что порядка 2 тысяч отпускных цен на лекарственные препараты в этом году было перерегистрировано, и этот процесс идет параллельно ценовой индексации по инициативе производителя на уровень, сопоставимый с инфляцией.
https://ria.ru/20231124/lekarstva-1911702031.html
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здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав призвал обеспечить весь ассортимент жизненно важных лекарств

Замглавы Минздрава Глаголев призвал сохранить в стране весь ассортимент ЖНВЛП

© РИА Новости / Александр КряжевЖенщина покупает лекарственные препараты в аптеке
Женщина покупает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Женщина покупает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Одним из коренных принципов работы Минздрава РФ является сохранение в стране всего ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), их форм и дозировок, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Я хочу отметить, что, действительно, одной из наших целей является балансирование между нагрузкой регуляторных органов и потребностями рынка. Мы, естественно, стоим на, и это коренной принцип нашей работы, – обеспечении сохранения всего ассортимента лекарственных средств ЖНВЛП, всего ассортимента лекарственных форм, дозировок", - сказал Глаголев в ходе второго Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение - 2023".
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При этом, по словам Глаголева, производители лекарственных препаратов отреагировали на секционное давление не ввозом незарегистрированных зарубежных лекарств, а увеличенным выпуском отечественных препаратов.
"Это говорит о зрелой полноценной реакции на вызовы времени, которые были трансформированы ими в возможности, и губят на корню прогнозы наших зарубежных оппонентов о том, что секционное давление приведет к созданию такой придаточной модели отечественного фармацевтического рынка, заполненного зарубежными незарегистрированными лекарственными препаратами", - сказал Глаголев.
Также замминистра добавил, что порядка 2 тысяч отпускных цен на лекарственные препараты в этом году было перерегистрировано, и этот процесс идет параллельно ценовой индексации по инициативе производителя на уровень, сопоставимый с инфляцией.
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Здоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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