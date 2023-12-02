https://ria.ru/20231202/lekarstva-1913337582.html

Минздрав призвал обеспечить весь ассортимент жизненно важных лекарств

Минздрав призвал обеспечить весь ассортимент жизненно важных лекарств - РИА Новости, 02.12.2023

Минздрав призвал обеспечить весь ассортимент жизненно важных лекарств

Одним из коренных принципов работы Минздрава РФ является сохранение в стране всего ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T14:04

2023-12-02T14:04

2023-12-02T14:04

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Одним из коренных принципов работы Минздрава РФ является сохранение в стране всего ассортимента жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), их форм и дозировок, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Я хочу отметить, что, действительно, одной из наших целей является балансирование между нагрузкой регуляторных органов и потребностями рынка. Мы, естественно, стоим на, и это коренной принцип нашей работы, – обеспечении сохранения всего ассортимента лекарственных средств ЖНВЛП, всего ассортимента лекарственных форм, дозировок", - сказал Глаголев в ходе второго Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение - 2023". При этом, по словам Глаголева, производители лекарственных препаратов отреагировали на секционное давление не ввозом незарегистрированных зарубежных лекарств, а увеличенным выпуском отечественных препаратов. "Это говорит о зрелой полноценной реакции на вызовы времени, которые были трансформированы ими в возможности, и губят на корню прогнозы наших зарубежных оппонентов о том, что секционное давление приведет к созданию такой придаточной модели отечественного фармацевтического рынка, заполненного зарубежными незарегистрированными лекарственными препаратами", - сказал Глаголев. Также замминистра добавил, что порядка 2 тысяч отпускных цен на лекарственные препараты в этом году было перерегистрировано, и этот процесс идет параллельно ценовой индексации по инициативе производителя на уровень, сопоставимый с инфляцией.

https://ria.ru/20231124/lekarstva-1911702031.html

https://ria.ru/20231127/lechenie-1912041417.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)