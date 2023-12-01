https://ria.ru/20231201/vich-1913195638.html
Заболеваемость ВИЧ в Подмосковье снизилась более чем на семь процентов
Заболеваемость ВИЧ в Подмосковье снизилась более чем на семь процентов - РИА Новости, 01.12.2023
Заболеваемость ВИЧ в Подмосковье снизилась более чем на семь процентов
Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизился на 7,4% за последние три года, сообщил главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:15
2023-12-01T15:15
2023-12-01T18:03
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизился на 7,4% за последние три года, сообщил главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин. Его слова приводят в Telegram.Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и генеральной Ассамблеи ООН, принятым в 1988 году. "Можно с уверенностью утверждать, что в Московской области в этом году сохраняется тренд на снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции. За последние три года показатель заболеваемости снизился на 7,4%. Все больше людей, живущих с ВИЧ, получают эффективное и самое современное лечение. И это уже более 38 тысяч человек", - отметил Пронин, слова которого цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Врач напомнил, что человек, живущий с ВИЧ и своевременно начавший и продолжающий получать антиретровирусную терапию, сохраняет не только качество жизни, но и ее продолжительность. При этом, продолжительность жизни человека, получающего терапию, ничем не отличается от жизни человека без ВИЧ-инфекции.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), александр пронин, воз, оон
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Александр Пронин, ВОЗ, ООН, Новости Подмосковья
Заболеваемость ВИЧ в Подмосковье снизилась более чем на семь процентов
Пронин: показатель заболеваемости ВИЧ в Подмосковье снизился на 7,4% за три года