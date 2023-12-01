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В России зарегистрировали 37 лекарственных препаратов из плазмы крови
В России зарегистрировали 37 лекарственных препаратов из плазмы крови - РИА Новости, 01.12.2023
В России зарегистрировали 37 лекарственных препаратов из плазмы крови
В России на сегодняшний день зарегистрировано по международным непатентованным наименованиям уже 37 лекарственных препаратов из плазмы крови, сообщил... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:22
2023-12-01T18:22
2023-12-01T18:22
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России на сегодняшний день зарегистрировано по международным непатентованным наименованиям уже 37 лекарственных препаратов из плазмы крови, сообщил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий. "У нас в настоящее время зарегистрировано 37 лекарственных препаратов из плазмы крови по международным непатентованным наименованиям в нашей стране", - сказал Плутницкий во время сессии "Организация отечественного производства препаратов крови как вклад в обеспечение безопасности национальной системы здравоохранения" конгресса "Национальное здравоохранение". Он отметил, что правительству, производителям и регионам необходимо принять меры, чтобы Россия в полном объеме стала абсолютно суверенной с точки зрения лекарственного обеспечения, и пациенты не испытывали перебоев в получении качественных, безопасных и доступных препаратов по справедливой цене. "У нас в целях клинического использования примерно 350 тысяч литров в год - это потребность клинического использования плазмы. В полном объеме этот объем и потребность реализуются, никаких сложностей в этой части нет. Дополнительные возможности… для передачи в целях производства имеются", - добавил Плутницкий.
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здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
В России зарегистрировали 37 лекарственных препаратов из плазмы крови
Минздрав: в России зарегистрировали 37 лекарственных препаратов из плазмы крови
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России на сегодняшний день зарегистрировано по международным непатентованным наименованиям уже 37 лекарственных препаратов из плазмы крови, сообщил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.
"У нас в настоящее время зарегистрировано 37 лекарственных препаратов из плазмы крови по международным непатентованным наименованиям в нашей стране", - сказал Плутницкий во время сессии "Организация отечественного производства препаратов крови как вклад в обеспечение безопасности национальной системы здравоохранения" конгресса "Национальное здравоохранение".
Он отметил, что правительству, производителям и регионам необходимо принять меры, чтобы Россия в полном объеме стала абсолютно суверенной с точки зрения лекарственного обеспечения, и пациенты не испытывали перебоев в получении качественных, безопасных и доступных препаратов по справедливой цене.
"У нас в целях клинического использования примерно 350 тысяч литров в год - это потребность клинического использования плазмы. В полном объеме этот объем и потребность реализуются, никаких сложностей в этой части нет. Дополнительные возможности… для передачи в целях производства имеются", - добавил Плутницкий.
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