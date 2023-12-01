https://ria.ru/20231201/preparat-1913250964.html

В России зарегистрировали 37 лекарственных препаратов из плазмы крови

В России зарегистрировали 37 лекарственных препаратов из плазмы крови - РИА Новости, 01.12.2023

В России зарегистрировали 37 лекарственных препаратов из плазмы крови

В России на сегодняшний день зарегистрировано по международным непатентованным наименованиям уже 37 лекарственных препаратов из плазмы крови, сообщил... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:22

2023-12-01T18:22

2023-12-01T18:22

здоровье - общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1809958029_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a791a382567040e4ea2d9f89105d425a.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В России на сегодняшний день зарегистрировано по международным непатентованным наименованиям уже 37 лекарственных препаратов из плазмы крови, сообщил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий. "У нас в настоящее время зарегистрировано 37 лекарственных препаратов из плазмы крови по международным непатентованным наименованиям в нашей стране", - сказал Плутницкий во время сессии "Организация отечественного производства препаратов крови как вклад в обеспечение безопасности национальной системы здравоохранения" конгресса "Национальное здравоохранение". Он отметил, что правительству, производителям и регионам необходимо принять меры, чтобы Россия в полном объеме стала абсолютно суверенной с точки зрения лекарственного обеспечения, и пациенты не испытывали перебоев в получении качественных, безопасных и доступных препаратов по справедливой цене. "У нас в целях клинического использования примерно 350 тысяч литров в год - это потребность клинического использования плазмы. В полном объеме этот объем и потребность реализуются, никаких сложностей в этой части нет. Дополнительные возможности… для передачи в целях производства имеются", - добавил Плутницкий.

https://ria.ru/20231201/zdravookhranenie-1913146212.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия