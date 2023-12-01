Гонконгский грипп обнаружили в Якутии
Роспотребнадзор: гонконгский грипп обнаружен в Якутии, эпидпорог превышен на 92%
© iStock.com / vadimguzhvaДевушка с температурой
© iStock.com / vadimguzhva
Девушка с температурой. Архивное фото
ЯКУТСК, 1 дек - РИА Новости. Гонконгский грипп обнаружен в Якутии, эпидпорог по ОРВИ превышен на 92%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора в республике.
Как отметили в ведомстве, в регионе зарегистрировано 12595 случаев ОРВИ, что выше эпидемического порога заболеваемости по совокупному населению на 92%.
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"По данным лабораторного мониторинга ОРВИ и гриппа, на территории республики с 45 недели 2023 года выявлена циркуляция вирусов гриппа А (H3N2). В целом заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена вирусами негриппозной этиологии (риновирусы, вирусы парагриппа, RC-вирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, коронавирусы, вызывающие COVID-19). Среди установленных вирусов по итогам 47 недели 2023 года доминируют коронавирусы, вызывающие COVID-19 и вирусы гриппа А", - доложили в пресс-службе.
Активно в Якутии продолжается иммунизация населения республики против гриппа.
"В рамках прививочной кампании осенью 2023 года против гриппа планируется привить не менее 60% населения, что позволит снизить интенсивность сезонного подъема заболеваемости и избежать эпидемии. По состоянию на конец 47 недели 2023 года по Республике Саха (Якутия) в целом привито против гриппа 451303 человек, в том числе 135443 детей, 315860 взрослых", - говорится в сообщении.
Ранее начальник управления образования города Мария Петрова заявила РИА Новости о том, что семь школ в Якутске закрылись на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, в остальных школах, а также в учреждениях дополнительного образования города, с 28 ноября на дистанционное обучение переходят 1-8 классы.
Гонконгский грипп - это острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А, свое название получил из-за пандемии, которая началась в Гонконге в 1968 году. Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Гонконгский грипп особенно опасен для детей первых двух лет жизни, поскольку их иммунитет еще не сформирован, и для пожилых людей, у которых иммунитет, как правило, снижен. Также в "группу риска" попадают те, у кого иммунная система снижена по причине недавно перенесенной болезни. Одним из самых эффективных средств защиты от гриппа, в том числе и от H3N2, остается вакцинация.