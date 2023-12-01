https://ria.ru/20231201/gripp-1913171151.html

Гонконгский грипп обнаружили в Якутии

Гонконгский грипп обнаружили в Якутии - РИА Новости, 01.12.2023

Гонконгский грипп обнаружили в Якутии

Гонконгский грипп обнаружен в Якутии, эпидпорог по ОРВИ превышен на 92%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора в республике. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:01

2023-12-01T14:01

2023-12-01T14:01

здоровье - общество

якутск

гонконг

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849323508_0:111:3067:1836_1920x0_80_0_0_33d31ab2a0e3aef813f0737eeb6d537c.jpg

ЯКУТСК, 1 дек - РИА Новости. Гонконгский грипп обнаружен в Якутии, эпидпорог по ОРВИ превышен на 92%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора в республике. Как отметили в ведомстве, в регионе зарегистрировано 12595 случаев ОРВИ, что выше эпидемического порога заболеваемости по совокупному населению на 92%. "По данным лабораторного мониторинга ОРВИ и гриппа, на территории республики с 45 недели 2023 года выявлена циркуляция вирусов гриппа А (H3N2). В целом заболеваемость респираторными вирусными инфекциями обусловлена вирусами негриппозной этиологии (риновирусы, вирусы парагриппа, RC-вирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, коронавирусы, вызывающие COVID-19). Среди установленных вирусов по итогам 47 недели 2023 года доминируют коронавирусы, вызывающие COVID-19 и вирусы гриппа А", - доложили в пресс-службе. Активно в Якутии продолжается иммунизация населения республики против гриппа. "В рамках прививочной кампании осенью 2023 года против гриппа планируется привить не менее 60% населения, что позволит снизить интенсивность сезонного подъема заболеваемости и избежать эпидемии. По состоянию на конец 47 недели 2023 года по Республике Саха (Якутия) в целом привито против гриппа 451303 человек, в том числе 135443 детей, 315860 взрослых", - говорится в сообщении. Ранее начальник управления образования города Мария Петрова заявила РИА Новости о том, что семь школ в Якутске закрылись на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, в остальных школах, а также в учреждениях дополнительного образования города, с 28 ноября на дистанционное обучение переходят 1-8 классы. Гонконгский грипп - это острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А, свое название получил из-за пандемии, которая началась в Гонконге в 1968 году. Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Гонконгский грипп особенно опасен для детей первых двух лет жизни, поскольку их иммунитет еще не сформирован, и для пожилых людей, у которых иммунитет, как правило, снижен. Также в "группу риска" попадают те, у кого иммунная система снижена по причине недавно перенесенной болезни. Одним из самых эффективных средств защиты от гриппа, в том числе и от H3N2, остается вакцинация.

https://ria.ru/20231201/golikova-1913122261.html

якутск

гонконг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, якутск, гонконг, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)