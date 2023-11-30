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Правительство выделит дополнительные средства на зарплаты медработникам - РИА Новости, 30.11.2023
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15:20 30.11.2023 (обновлено: 16:30 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/zarplaty-1912931046.html
Правительство выделит дополнительные средства на зарплаты медработникам
Правительство выделит дополнительные средства на зарплаты медработникам - РИА Новости, 30.11.2023
Правительство выделит дополнительные средства на зарплаты медработникам
Правительство направит почти 30,5 миллиарда рублей на оплату труда медицинских работников, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:20
2023-11-30T16:30
общество
россия
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Правительство направит почти 30,5 миллиарда рублей на оплату труда медицинских работников, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с кабмином."В соответствии с майским указом президента заработная плата фельдшеров и медсестер должна быть не ниже средней по региону, а врачей — вдвое выше этого показателя. Чтобы она соответствовала уровню, который определил президент, правительство приняло решение направить в регионы дополнительно почти 30,5 миллиарда рублей", — сообщил он.Уточняется, что эти средства направят из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным отделениям в 86 регионах.Как отметил Мишустин, необходимо проследить, чтобы в каждом субъекте положенные средства дошли до медработников."Обеспечение достойной оплаты труда занятых в бюджетной сфере и тех, кто заботится о здоровье людей, спасает их жизни, — одна из главных наших задач", — подчеркнул премьер.В августе правительство также расширило перечень категорий медработников, которые могут получать специальные социальные выплаты. Теперь они распространяются в том числе на работников с высшим немедицинским образованием, которые трудятся в первичном звене здравоохранения в клинико-диагностических лабораториях центральных районных, районных и участковых больниц, а также в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению по территориальному принципу.С 1 января этого года медикам первичного звена производятся специальные соцвыплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20231028/meditsina-1905845426.html
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общество, россия, михаил мишустин, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество
Правительство выделит дополнительные средства на зарплаты медработникам

Правительство дополнительно выделит 30,5 млрд рублей на зарплаты медработникам

© iStock.com / WavebreakmediaВрачи с пациенткой в коридоре больницы
Врачи с пациенткой в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© iStock.com / Wavebreakmedia
Врачи с пациенткой в коридоре больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Правительство направит почти 30,5 миллиарда рублей на оплату труда медицинских работников, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с кабмином.
"В соответствии с майским указом президента заработная плата фельдшеров и медсестер должна быть не ниже средней по региону, а врачей — вдвое выше этого показателя. Чтобы она соответствовала уровню, который определил президент, правительство приняло решение направить в регионы дополнительно почти 30,5 миллиарда рублей", — сообщил он.
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Уточняется, что эти средства направят из нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным отделениям в 86 регионах.
Как отметил Мишустин, необходимо проследить, чтобы в каждом субъекте положенные средства дошли до медработников.
«
"Обеспечение достойной оплаты труда занятых в бюджетной сфере и тех, кто заботится о здоровье людей, спасает их жизни, — одна из главных наших задач", — подчеркнул премьер.
В августе правительство также расширило перечень категорий медработников, которые могут получать специальные социальные выплаты. Теперь они распространяются в том числе на работников с высшим немедицинским образованием, которые трудятся в первичном звене здравоохранения в клинико-диагностических лабораториях центральных районных, районных и участковых больниц, а также в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению по территориальному принципу.
С 1 января этого года медикам первичного звена производятся специальные соцвыплаты в размере от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.
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