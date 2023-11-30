https://ria.ru/20231130/vich-1912884100.html

Роспотребнадзор назвал среду, где ВИЧ-инфекция быстро погибает

Роспотребнадзор назвал среду, где ВИЧ-инфекция быстро погибает - РИА Новости, 30.11.2023

Роспотребнадзор назвал среду, где ВИЧ-инфекция быстро погибает

ВИЧ-инфекция не передается в быту и быстро погибает во внешней среде, однако вирусом легко заразиться через кровь, половой акт и грудное молоко от... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T12:57

2023-11-30T12:57

2023-11-30T12:57

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ВИЧ-инфекция не передается в быту и быстро погибает во внешней среде, однако вирусом легко заразиться через кровь, половой акт и грудное молоко от инфицированной матери к младенцу, напомнили в подмосковном Роспотребнадзоре накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом. Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и генеральной Ассамблеи ООН, принятым в 1988 году. "Вирус передается преимущественно через кровь, сперму, вагинальные выделения, грудное молоко от инфицированной матери к младенцу. ВИЧ не передается в быту, так как способен размножаться только внутри клеток организма человека, во внешней среде вирус очень быстро погибает. Через объятия, поцелуи, предметы обихода, например, посуду, передача вируса невозможна. ВИЧ-инфицированные дети не могут заразить здорового ребенка при совместных играх, посещая обычные школы и детские сады", - отметили в ведомстве. Роспотребнадзор напоминает, что ВИЧ - сложно диагностируемая инфекция, так как после попадания вируса в организм наступает бессимптомная стадия, когда ни сами ВИЧ-положительные, ни другие люди не догадываются о его наличии. По половому пути передачи инфекции возможно заражение ВИЧ даже при наличии одного полового партнера, ВИЧ-статус которого неизвестен. Презервативы защищают человека от инфекции в 85% случаев. Оставшиеся 15% - это неверное использование средства контрацепции. ВИЧ-инфицированная беременная женщина, которая не лечится, обязательно родит больного ребенка. Однако при современном развитии медицины правильное лечение беременной женщины и соблюдение ею рекомендаций врача, снижает риск передачи ВИЧ ребенку до 2-3%. В настоящее время вакцины, способной уничтожить ВИЧ-инфекцию, не существует, однако можно предотвратить развитие из ВИЧ-инфекции СПИДа, если вовремя начать лечение. "ВИЧ - вирус иммунодефицита человека. ВИЧ заражает прежде всего клетки иммунной системы - лимфоциты. Инфицированные лимфоциты постепенно гибнут; при достижении критического количества клеток организм становится восприимчив к различным инфекциям, и развивается СПИД, что в конечном итоге становится причиной смерти. Можно предотвратить развитие СПИДа, если вовремя начать лечение", - добавили в подмосковном Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20231130/murashko-1912825157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, оон, вич