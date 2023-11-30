https://ria.ru/20231130/svo-1912357375.html

"Защита не помогает". На Западе ищут средство от нового российского оружия

"Защита не помогает". На Западе ищут средство от нового российского оружия - РИА Новости, 30.11.2023

"Защита не помогает". На Западе ищут средство от нового российского оружия

Весь мир восхищается русским оружием, в том числе барражирующим боеприпасом "Ланцет". Однако военные говорят и о важном недостатке. О том, как решают проблему,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T08:00

2023-11-30T08:00

2023-11-30T08:01

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

александр ходаковский

вооруженные силы украины

zala aero

миг-29

су-25

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Захар Андреев. Весь мир восхищается русским оружием, в том числе барражирующим боеприпасом "Ланцет". Однако военные говорят и о важном недостатке. О том, как решают проблему, — в материале РИА Новости."Мангалы" не спасутВ ноябре американские журналисты обратили внимание на необычное поведение "Ланцета": детонирует в полутора метрах перед броневиком "Брэдли". После взрыва в машину летят "сгустки расплавленного металла", сообщает Forbes.Речь о кумулятивной струе, или EFP — explosively formed penetrator, "пенетраторе взрывного действия". Это средство поражения делает фактически бесполезными сети и решетки, которые устанавливают на бронетехнику. Ранее с их помощью ВСУ не раз отбивали атаки барражирующих боеприпасов.Аналитики, которых цитирует Business Insider, предполагают новую технологию на "Ланцетах": лазерный дальномер из двух оптических камер вызывает детонацию на оптимальном расстоянии перед целью.Обозреватель Forbes отмечает: от EFP есть средства защиты, но не для любой техники. Так, в Ираке американцы установили дополнительную композитную броню. Правда, это увеличило вес. Например, трехтонный автомобиль HMMWV потяжелел до четырех и стал менее маневренным.Еще один способ — динамическая защита (ДЗ) типа "Контакт-1". Известно, что ВСУ устанавливали советские коробочки с взрывчаткой даже на немецкие "Леопарды" (помогало не всегда).А вот для легкой техники это не годится. "Там должна стоять пассивная броня, катаная сталь", — объясняют Сэм Крэнни-Эванс и Сидхарт Каушал из Королевского института объединенных служб.Умнее и дальшеКроме того, "Ланцет" получил возможность действовать в автономном режиме: умная система сама ищет цели и даже определяет более приоритетные (скажем, вместо гаубицы — установка ПВО). Это ответ на попытки ВСУ "приземлить" беспилотники с помощью РЭБ.По словам главного конструктора, компании Zala Aero (производитель "Ланцетов") Александра Захарова, теперь противнику остается только одно: пытаться сбивать беспилотники физически. Однако это крайне проблематично. Два иксообразных крыла (именно поэтому операторов этих боеприпасов в армии называют иксоводами) обеспечивают изделию высокую маневренность в любой плоскости.Дальность тоже растет. В сентябре очередная версия — возможно, "Изделие-53" — поразила украинский МиГ-29 на аэродроме под Кривым Рогом. А в октябре стало известно, что там же уничтожили штурмовик Су-25. От точки запуска — около 80 километров. До сих пор максимумом считали 40.Главный минусХотя производство "Ланцетов" выросло в 50 раз, их все равно не хватает. Об этом говорят сами бойцы.Конструкторское бюро, связанное с батальоном "Восток", наладило выпуск более дешевых аналогов. Если оригинал стоит 30–35 тысяч долларов, то эти — всего три тысячи. Название тоже хирургическое: "Скальпель". Те же иксообразные крылья, старт — тоже с катапульты.Концепцию объяснял Александр Ходаковский, основатель батальона "Восток". Современные самолеты — это "квинтэссенция инженерной мысли" и стоят очень дорого, рассуждал он. Поэтому их мало по сравнению с более примитивной авиацией второй мировой войны. Однако, несмотря на высокотехнологичность, ударные машины все так же уязвимы перед ПВО. А значит, ограничены в возможностях."В такие моменты невольно ностальгируешь о прадедушках наших современных чудо-машин, которые даже не знали бы, что их кто-то поймал в захват радаром, их было бы много, и они бы прорвались и засыпали противника бомбами, — писал офицер. — Почему-то уверен, что один заход наших штурмовиков времен Великой Отечественной радикально решил бы ситуацию с тем же Урожайным в нашу пользу, напрочь отбив бы желание повторять попытки наступать".Ходаковский предположил, что в современных условиях штурмовики можно сделать беспилотными."Мы добиваемся того, чтобы оператор психологически воспринимал БПЛА расходником и не трясся, теряя эффективность работы, над каждым бортом. При этом при массовом применении дешевых средств противник просто перегреется — ни одна его система ПВО не справится с такой нагрузкой", — заключил он. И появились "Скальпели".Хуже не будетЭксперты по беспилотной авиации с ним согласны — реалии военного конфликта заставляют переосмыслить отношение к дронам."Не только барражирующие боеприпасы, которые изначально были одноразовыми, но и разведывательные беспилотные системы требуются в гораздо больших количествах", — говорит редактор профильного издания "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.На фронте из-за РЭБ, кинетических средств противодействия даже многоразовые БПЛА живут крайне недолго."Буквально несколько полетов. Фактически тоже расходники", — отмечает эксперт.Большие ожидания были от крупных БПЛА самолетного типа, но реальный опыт боевой эксплуатации показал, что куда востребованнее недорогие малоразмерные аппараты. В общем нужны массовость и дешевизна.​Правда, как раз массовость энтузиасты из КБ "Восток" в силу объективных причин пока обеспечить не могут. Выпускают не более 20 машин в месяц.​Тем не менее их опыт следует признать положительным. К тому же тесное взаимодействие с непосредственными участниками боев позволит довести изделие до ума, считает Федутинов.Еще один "хирургический инструмент" для российских военных точно не лишний.

https://ria.ru/20231128/raketa-1911696097.html

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безопасность, технологии, александр ходаковский, вооруженные силы украины, zala aero, миг-29, су-25, forbes, ирак, сша, кривой рог