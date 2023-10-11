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В США увидели угрозу в уничтожении авиации ВСУ новым оружием России - РИА Новости, 11.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:06 11.10.2023 (обновлено: 04:59 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/oruzhie-1901900125.html
В США увидели угрозу в уничтожении авиации ВСУ новым оружием России
В США увидели угрозу в уничтожении авиации ВСУ новым оружием России - РИА Новости, 11.10.2023
В США увидели угрозу в уничтожении авиации ВСУ новым оружием России
Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона "Ланцет", поразившего штурмовик Су-25 ВСУ, об этом пишет... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T03:06
2023-10-11T04:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
кривой рог
россия
вооруженные силы украины
су-25
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона "Ланцет", поразившего штурмовик Су-25 ВСУ, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Один из начиненных взрывчаткой российских дронов "Ланцет" поразил штурмовик Су-25 ВВС Украины на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Это второй за три недели удар беспилотника по украинскому военному самолету, припаркованному в Долгинцево &lt;…&gt;. Авиабаза Кривой Рог находится в 45 милях (72,4 километра. — Прим. ред.) от линии фронта на юге Украины. Это означает, что "Ланцет", нанесший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон версии "Изделие-53" с дальностью полета 45 миль, а не старый продукт версии "Изделие-51" с дальностью 25 миль (40 километров. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Экс выразил убежденность, что новая версия "Ланцета" представляет серьезную угрозу для ВВС Украины, а командование ВСУ, судя по всему, не извлекло урок из уничтожения этим беспилотником украинского МиГ-29 19 сентября.Журналист также призвал ВСУ прятать свои самолеты, иначе они могут терять "драгоценную" авиацию из-за российских дронов.В Минобороны России сообщали, что 19 сентября на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата был поражен украинский истребитель МиГ-29.Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.
https://ria.ru/20231011/vyvod-1901899271.html
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в мире, украина, сша, кривой рог, россия, вооруженные силы украины, су-25, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Кривой Рог, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, МиГ-29
В США увидели угрозу в уничтожении авиации ВСУ новым оружием России

Forbes: Россия нанесла удар "Ланцетом" по штурмовику Су-25 ВСУ под Кривым Рогом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОбломок украинского штурмовика Су-25
Обломок украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона "Ланцет", поразившего штурмовик Су-25 ВСУ, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"Один из начиненных взрывчаткой российских дронов "Ланцет" поразил штурмовик Су-25 ВВС Украины на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Это второй за три недели удар беспилотника по украинскому военному самолету, припаркованному в Долгинцево <…>. Авиабаза Кривой Рог находится в 45 милях (72,4 километра. — Прим. ред.) от линии фронта на юге Украины. Это означает, что "Ланцет", нанесший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон версии "Изделие-53" с дальностью полета 45 миль, а не старый продукт версии "Изделие-51" с дальностью 25 миль (40 километров. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
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Экс выразил убежденность, что новая версия "Ланцета" представляет серьезную угрозу для ВВС Украины, а командование ВСУ, судя по всему, не извлекло урок из уничтожения этим беспилотником украинского МиГ-29 19 сентября.
Журналист также призвал ВСУ прятать свои самолеты, иначе они могут терять "драгоценную" авиацию из-за российских дронов.
В Минобороны России сообщали, что 19 сентября на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата был поражен украинский истребитель МиГ-29.

Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКривой РогРоссияВооруженные силы УкраиныСу-25МиГ-29
 
 
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