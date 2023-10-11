В США увидели угрозу в уничтожении авиации ВСУ новым оружием России
Forbes: Россия нанесла удар "Ланцетом" по штурмовику Су-25 ВСУ под Кривым Рогом
Обломок украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона "Ланцет", поразившего штурмовик Су-25 ВСУ, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"Один из начиненных взрывчаткой российских дронов "Ланцет" поразил штурмовик Су-25 ВВС Украины на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Это второй за три недели удар беспилотника по украинскому военному самолету, припаркованному в Долгинцево <…>. Авиабаза Кривой Рог находится в 45 милях (72,4 километра. — Прим. ред.) от линии фронта на юге Украины. Это означает, что "Ланцет", нанесший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон версии "Изделие-53" с дальностью полета 45 миль, а не старый продукт версии "Изделие-51" с дальностью 25 миль (40 километров. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
Экс выразил убежденность, что новая версия "Ланцета" представляет серьезную угрозу для ВВС Украины, а командование ВСУ, судя по всему, не извлекло урок из уничтожения этим беспилотником украинского МиГ-29 19 сентября.
Журналист также призвал ВСУ прятать свои самолеты, иначе они могут терять "драгоценную" авиацию из-за российских дронов.
В Минобороны России сообщали, что 19 сентября на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата был поражен украинский истребитель МиГ-29.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.