https://ria.ru/20231011/oruzhie-1901900125.html

В США увидели угрозу в уничтожении авиации ВСУ новым оружием России

В США увидели угрозу в уничтожении авиации ВСУ новым оружием России - РИА Новости, 11.10.2023

В США увидели угрозу в уничтожении авиации ВСУ новым оружием России

Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона "Ланцет", поразившего штурмовик Су-25 ВСУ, об этом пишет... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T03:06

2023-10-11T03:06

2023-10-11T04:59

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су-25

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезной угрозой из-за новой версии российского дрона "Ланцет", поразившего штурмовик Су-25 ВСУ, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Один из начиненных взрывчаткой российских дронов "Ланцет" поразил штурмовик Су-25 ВВС Украины на земле на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Это второй за три недели удар беспилотника по украинскому военному самолету, припаркованному в Долгинцево <…>. Авиабаза Кривой Рог находится в 45 милях (72,4 километра. — Прим. ред.) от линии фронта на юге Украины. Это означает, что "Ланцет", нанесший удар, представлял собой новый дальнобойный дрон версии "Изделие-53" с дальностью полета 45 миль, а не старый продукт версии "Изделие-51" с дальностью 25 миль (40 километров. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Экс выразил убежденность, что новая версия "Ланцета" представляет серьезную угрозу для ВВС Украины, а командование ВСУ, судя по всему, не извлекло урок из уничтожения этим беспилотником украинского МиГ-29 19 сентября.Журналист также призвал ВСУ прятать свои самолеты, иначе они могут терять "драгоценную" авиацию из-за российских дронов.В Минобороны России сообщали, что 19 сентября на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата был поражен украинский истребитель МиГ-29.Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.

https://ria.ru/20231011/vyvod-1901899271.html

https://ria.ru/20231011/rumyniya-1901896237.html

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