https://ria.ru/20230920/udar-1897432038.html

В США забили тревогу из-за удара "новым" оружием по самолету ВСУ

В США забили тревогу из-за удара "новым" оружием по самолету ВСУ - РИА Новости, 20.09.2023

В США забили тревогу из-за удара "новым" оружием по самолету ВСУ

ВСУ столкнулись с серьезными проблемами из-за российских беспилотников. Такое мнение выразил обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T05:19

2023-09-20T05:19

2023-09-20T11:16

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезными проблемами из-за российских беспилотников. Такое мнение выразил обозреватель Forbes Дэвид Экс."Плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил. Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога", — написал он.Журналист предположил, что этот удар "мог стать боевым дебютом нового "Ланцета"."Внедрение обновленного, летящего дальше "Ланцета" увеличивает опасность", — отметил он.По его мнению, теперь украинским военным придется использовать более отдаленные от фронта аэродромы и искать новые способы для защиты самолетов.Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.

https://ria.ru/20230919/boepripasy-1897121797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, zala aero