https://ria.ru/20230920/udar-1897432038.html
В США забили тревогу из-за удара "новым" оружием по самолету ВСУ
В США забили тревогу из-за удара "новым" оружием по самолету ВСУ - РИА Новости, 20.09.2023
В США забили тревогу из-за удара "новым" оружием по самолету ВСУ
ВСУ столкнулись с серьезными проблемами из-за российских беспилотников. Такое мнение выразил обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T05:19
2023-09-20T05:19
2023-09-20T11:16
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ВСУ столкнулись с серьезными проблемами из-за российских беспилотников. Такое мнение выразил обозреватель Forbes Дэвид Экс."Плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил. Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога", — написал он.Журналист предположил, что этот удар "мог стать боевым дебютом нового "Ланцета"."Внедрение обновленного, летящего дальше "Ланцета" увеличивает опасность", — отметил он.По его мнению, теперь украинским военным придется использовать более отдаленные от фронта аэродромы и искать новые способы для защиты самолетов.Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.
https://ria.ru/20230919/boepripasy-1897121797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, zala aero
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Zala Aero
В США забили тревогу из-за удара "новым" оружием по самолету ВСУ
Forbes: удар по МиГ-29 ВСУ мог стать боевым дебютом нового "Ланцета"
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
ВСУ столкнулись с серьезными проблемами из-за российских беспилотников. Такое мнение выразил обозреватель Forbes
Дэвид Экс.
«
"Плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил. Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29
на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога", — написал он.
Журналист предположил, что этот удар "мог стать боевым дебютом нового "Ланцета".
"Внедрение обновленного, летящего дальше "Ланцета" увеличивает опасность", — отметил он.
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По его мнению, теперь украинским военным придется использовать более отдаленные от фронта аэродромы и искать новые способы для защиты самолетов.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания ZALA AERO. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии "Изделие-52" такой беспилотник оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать, в версии "Изделие-51" дрон оснащен одним большим X-образным крылом.
Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в версии "Изделие-53" будет практически неуязвимо для средств противодействия.
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