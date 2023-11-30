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В России утвердили виды лечения по программе долгосрочных сбережений
В России утвердили виды лечения по программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 30.11.2023
В России утвердили виды лечения по программе долгосрочных сбережений
Правительство РФ утвердило перечень видов дорогостоящего лечения в рамках программы долгосрочных сбережений, которая будет запущена с 1 января 2024 года,... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T18:49
2023-11-30T18:49
2023-11-30T18:53
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень видов дорогостоящего лечения в рамках программы долгосрочных сбережений, которая будет запущена с 1 января 2024 года, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.В перечень, согласно документу, включено 18 видов лечения. В частности, это хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний глаза и тяжелых форм заболеваний слухового аппарата, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозга.В перечне также есть комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета, терапевтическое лечение орфанных заболеваний, системных поражений соединительной ткани и демиелинизирующих заболеваний нервной системы, все виды лечения терминальной почечной недостаточности и терминальной печеночной недостаточности, комплексное лечение ожогов, трансплантация органов, тканей и костного мозга, реконструктивные и пластические операции для лечения последствий травм или заболеваний, имплантация протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов.
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здоровье - общество, экономика, правительство рф, россия
Здоровье - Общество, Экономика, Правительство РФ, Россия
В России утвердили виды лечения по программе долгосрочных сбережений
В РФ утвердили виды дорогостоящего лечения по программе долгосрочных сбережений
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень видов дорогостоящего лечения в рамках программы долгосрочных сбережений, которая будет запущена с 1 января 2024 года, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
В перечень, согласно документу, включено 18 видов лечения. В частности, это хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний глаза и тяжелых форм заболеваний слухового аппарата, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозга.
В перечне также есть комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета, терапевтическое лечение орфанных заболеваний, системных поражений соединительной ткани и демиелинизирующих заболеваний нервной системы, все виды лечения терминальной почечной недостаточности и терминальной печеночной недостаточности, комплексное лечение ожогов, трансплантация органов, тканей и костного мозга, реконструктивные и пластические операции для лечения последствий травм или заболеваний, имплантация протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов.