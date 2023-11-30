https://ria.ru/20231130/lechenie-1912998477.html

В России утвердили виды лечения по программе долгосрочных сбережений

В России утвердили виды лечения по программе долгосрочных сбережений - РИА Новости, 30.11.2023

В России утвердили виды лечения по программе долгосрочных сбережений

Правительство РФ утвердило перечень видов дорогостоящего лечения в рамках программы долгосрочных сбережений, которая будет запущена с 1 января 2024 года,... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T18:49

2023-11-30T18:49

2023-11-30T18:53

здоровье - общество

экономика

правительство рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_262c35afc608e0310731383568425ae9.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень видов дорогостоящего лечения в рамках программы долгосрочных сбережений, которая будет запущена с 1 января 2024 года, говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.В перечень, согласно документу, включено 18 видов лечения. В частности, это хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний глаза и тяжелых форм заболеваний слухового аппарата, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозга.В перечне также есть комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета, терапевтическое лечение орфанных заболеваний, системных поражений соединительной ткани и демиелинизирующих заболеваний нервной системы, все виды лечения терминальной почечной недостаточности и терминальной печеночной недостаточности, комплексное лечение ожогов, трансплантация органов, тканей и костного мозга, реконструктивные и пластические операции для лечения последствий травм или заболеваний, имплантация протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, экономика, правительство рф, россия