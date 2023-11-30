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Власти назвали причину вспышки кори среди детей в Алма-Ате - РИА Новости, 30.11.2023
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11:42 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/kor-1912849775.html
Власти назвали причину вспышки кори среди детей в Алма-Ате
Власти назвали причину вспышки кори среди детей в Алма-Ате - РИА Новости, 30.11.2023
Власти назвали причину вспышки кори среди детей в Алма-Ате
Отказ от прививок привел к росту заболеваемости корью среди детского населения Алма-Аты, сообщила пресс-служба акимата (мэрии) города. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:42
2023-11-30T11:42
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АЛМА-АТА, 30 ноя - РИА Новости. Отказ от прививок привел к росту заболеваемости корью среди детского населения Алма-Аты, сообщила пресс-служба акимата (мэрии) города. "В Алматы зафиксирован рост детской заболеваемости корью, который объясняют отказом родителей от вакцинации ребенка", - говорится в сообщении. По данным санитарно-эпидемиологического департамента города, в Алма-Ате зарегистрирован 2771 случай заболеванию корью, 2170 из зараженных - дети до 14 лет, 113 – подростки от 15 до 18 лет. Антипрививочники часто объясняют отказ от вакцинации религиозными причинами, однако "как и в исламе, так и в православии вакцинация не запрещена", отметили в акимате. Заместитель главного имама центральной мечети в Алма-Ате Тимур Алиев напомнил, что ислам обязывает каждого должным образом заботиться о своем здоровье и искать способы предотвращения болезней. Диакон Вознесенского кафедрального собора в Алма-Ате Виталий Быструшкин также "рекомендовал не пренебрегать мерами профилактики и пройти иммунизацию против кори", добавили в акимате. Ранее министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что в стране сложилась нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью, ежедневно регистрируется порядка 250-350 случаев. С начала года зарегистрировано более 17 тысяч случаев заражения корью, 83% из которых приходится на непривитых детей.
https://ria.ru/20231125/kor-1911826773.html
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в мире, алма-ата, казахстан
В мире, Алма-Ата, Казахстан
Власти назвали причину вспышки кори среди детей в Алма-Ате

Мэрия: отказ от прививок привел к вспышке кори среди детского населения Алма-Аты

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 30 ноя - РИА Новости. Отказ от прививок привел к росту заболеваемости корью среди детского населения Алма-Аты, сообщила пресс-служба акимата (мэрии) города.
«
"В Алматы зафиксирован рост детской заболеваемости корью, который объясняют отказом родителей от вакцинации ребенка", - говорится в сообщении.
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По данным санитарно-эпидемиологического департамента города, в Алма-Ате зарегистрирован 2771 случай заболеванию корью, 2170 из зараженных - дети до 14 лет, 113 – подростки от 15 до 18 лет.
Антипрививочники часто объясняют отказ от вакцинации религиозными причинами, однако "как и в исламе, так и в православии вакцинация не запрещена", отметили в акимате. Заместитель главного имама центральной мечети в Алма-Ате Тимур Алиев напомнил, что ислам обязывает каждого должным образом заботиться о своем здоровье и искать способы предотвращения болезней. Диакон Вознесенского кафедрального собора в Алма-Ате Виталий Быструшкин также "рекомендовал не пренебрегать мерами профилактики и пройти иммунизацию против кори", добавили в акимате.
Ранее министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что в стране сложилась нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью, ежедневно регистрируется порядка 250-350 случаев. С начала года зарегистрировано более 17 тысяч случаев заражения корью, 83% из которых приходится на непривитых детей.
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