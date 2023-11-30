https://ria.ru/20231130/aborty-1912853441.html

Ограничение абортов прорабатывают на федеральном уровне, сообщили в Госдуме

Ограничение абортов прорабатывают на федеральном уровне, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 30.11.2023

Ограничение абортов прорабатывают на федеральном уровне, сообщили в Госдуме

Инициативы регионов России по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне, заявила РИА Новости заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T11:53

2023-11-30T11:53

2023-11-30T11:53

анна кузнецова

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здоровье - общество

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ТАШКЕНТ, 30 ноя - РИА Новости. Инициативы регионов России по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне, заявила РИА Новости заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. В Ташкенте 30 ноября открылся Второй глобальный форум межпарламентского сотрудничества в достижении целей устойчивого развития. "Со своей стороны прорабатываем соответствующие инициативы в защиту наших семей, в защиту наших детей. И, безусловно, те темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом и федеральным решений, прорабатываются на федеральном уровне", - сказала Кузнецова на полях форума, отвечая на вопрос, будет ли представлен законопроект об ограничении абортов в Госдуму. Он отметила, что сегодня регионы РФ один за другим принимают соответствующие решения по поддержке семей с детьми, приумножения населения и народосохранения. "Следующий год объявлен Годом семьи, а это значит, что семейные ценности, защита наших детей, защита наших семей станет приоритетом", - добавила Кузнецова.

https://ria.ru/20231129/abort-1912708720.html

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анна кузнецова, госдума рф, общество, россия, здоровье - общество