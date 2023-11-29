https://ria.ru/20231129/ozon-1912541636.html

В России почти вдвое вырос спрос на БАДы, сообщили в Ozon

В России почти вдвое вырос спрос на БАДы, сообщили в Ozon - РИА Новости, 29.11.2023

В России почти вдвое вырос спрос на БАДы, сообщили в Ozon

Спрос на БАДы в РФ по итогам трех кварталов вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; россияне стали чаще покупать поливитамины,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T09:15

2023-11-29T09:15

2023-11-29T09:15

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Спрос на БАДы в РФ по итогам трех кварталов вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; россияне стали чаще покупать поливитамины, витаминно-минеральные комплексы и антиоксиданты, меньшей популярностью пользуются БАДы для профилактики заболеваний сердца и сосудов, укрепления нервной системы и работы мозга, а также для нормализации работы пищеварительной системы, говорится в исследовании Ozon, которое есть в распоряжении РИА Новости. "За три квартала спрос на БАДы на Ozon вырос на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с этим отмечается значительный рост спроса на поливитаминные товары, витаминно-минеральные комплексы и антиоксиданты. Чуть меньшей популярностью пользуются БАДы для профилактики заболеваний сердца и сосудов, укрепления нервной системы и работы мозга, а также для нормализации работы пищеварительной системы", - говорится в исследовании. Оборот в категории "Аптека" на маркетплейсе вырос за год на 81%, по продажам лидируют такие товары, как витамины и БАДы, медицинская техника, оптика и товары для взрослых. Аналитики выяснили, что только четверть россиян считают себя полностью здоровыми. 41% постоянно страдают от различных заболеваний, еще 25% отмечают у себя небольшие проблемы со здоровьем. Самыми распространенными проблемами с общим самочувствием стали сложности с продуктивностью на работе, усталость и слабость в течение дня, стресс и нервозность, отсутствие аппетита и проблемы с пищеварением, а также проблемы со сном. Проблемы со зрением есть у 42% россиян. "Примерно половина россиян для улучшения самочувствия обращаются к медицинским средствам: 25% принимают лекарства, а каждый пятый - витамины и БАДы. Остальные же стремятся решить вопросы со здоровьем другими способами: 19% респондентов стараются высыпаться, по 16% - занимаются спортом и проводят много времени на свежем воздухе, а еще 13% - регулярно ходят на осмотры к врачам. Лишь каждый десятый (11%) признался, что несмотря на плохое самочувствие не предпринимает никаких мер для его улучшения", - сказано в исследовании. Большинство респондентов, которые испытывают проблемы со зрением (85%), тратят на покупку линз в месяц до 3 тысяч рублей, а 15% - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. За 9 месяцев пользователи Ozon приобрели более 3,5 миллиона упаковок контактных линз и 1 миллион пар корригирующих очков. "Несмотря на то, что линзы - это товар плановой замены, многие предпочитают очки, т.к. в среднем они стоят в 3,3 раза дешевле (в среднем 430 рублей за пару против 1 410 рублей за упаковку линз). Это подтверждают данные по увеличению продаж очков - прирост к третьему кварталу 2022 года в 130%", - добавили аналитики.

https://ria.ru/20231129/nauka-1912385606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия