https://ria.ru/20231129/abort-1912708720.html

Детский омбудсмен в Подмосковье призвала изменить отношение к абортам

Детский омбудсмен в Подмосковье призвала изменить отношение к абортам - РИА Новости, 29.11.2023

Детский омбудсмен в Подмосковье призвала изменить отношение к абортам

Необходимо не только вывести аборты из коммерческой медицины, но и сформировать к ним отрицательное отношение в обществе, "запретить аборты на ментальном... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:34

2023-11-29T17:34

2023-11-29T17:34

общество

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

ксения мишонова

новгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905377230_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_42842d44856e4089de224b24a7e845f5.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Необходимо не только вывести аборты из коммерческой медицины, но и сформировать к ним отрицательное отношение в обществе, "запретить аборты на ментальном уроне", заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Ранее глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин выступил против абортов, проводимых в частных клиниках, так как они не заинтересованы в том, чтобы обсуждать риски прерывания беременности с женщиной, а их ключевой целью является получение прибыли. "Я против абортов. Совершенно точно их нужно выводить из коммерческой медицины, запретить делать аборты коммерческим клиникам. Но куда важнее сформировать отрицательное отношение к этому явлению в обществе, запретить аборты на ментальном уровне", — заявила Мишонова. При этом омбудсмен считает, что очень важно выстроить социальную систему таким образом, чтобы любая женщина в случае беременности, к которой она оказалась не готова, могла прийти в государственное учреждение и получить всестороннюю поддержку. "Важно, чтобы каждая женщина, оказавшаяся перед этим выбором, четко понимала, что она не одна, что государство поможет выносить, родить и вырастить этого ребенка", — отметила Мишонова.

https://ria.ru/20231103/aborty-1907256012.html

https://ria.ru/20230930/abort-1899645919.html

московская область (подмосковье)

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), ксения мишонова, новгородская область