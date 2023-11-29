https://ria.ru/20231129/abort-1912708720.html
Детский омбудсмен в Подмосковье призвала изменить отношение к абортам
Детский омбудсмен в Подмосковье призвала изменить отношение к абортам - РИА Новости, 29.11.2023
Детский омбудсмен в Подмосковье призвала изменить отношение к абортам
Необходимо не только вывести аборты из коммерческой медицины, но и сформировать к ним отрицательное отношение в обществе, "запретить аборты на ментальном... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:34
2023-11-29T17:34
2023-11-29T17:34
общество
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
ксения мишонова
новгородская область
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Необходимо не только вывести аборты из коммерческой медицины, но и сформировать к ним отрицательное отношение в обществе, "запретить аборты на ментальном уроне", заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Ранее глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин выступил против абортов, проводимых в частных клиниках, так как они не заинтересованы в том, чтобы обсуждать риски прерывания беременности с женщиной, а их ключевой целью является получение прибыли. "Я против абортов. Совершенно точно их нужно выводить из коммерческой медицины, запретить делать аборты коммерческим клиникам. Но куда важнее сформировать отрицательное отношение к этому явлению в обществе, запретить аборты на ментальном уровне", — заявила Мишонова. При этом омбудсмен считает, что очень важно выстроить социальную систему таким образом, чтобы любая женщина в случае беременности, к которой она оказалась не готова, могла прийти в государственное учреждение и получить всестороннюю поддержку. "Важно, чтобы каждая женщина, оказавшаяся перед этим выбором, четко понимала, что она не одна, что государство поможет выносить, родить и вырастить этого ребенка", — отметила Мишонова.
https://ria.ru/20231103/aborty-1907256012.html
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общество, здоровье - общество, московская область (подмосковье), ксения мишонова, новгородская область
Общество, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Ксения Мишонова, Новгородская область
Детский омбудсмен в Подмосковье призвала изменить отношение к абортам
Детский омбудсмен в Подмосковье призвала запретить аборты на ментальном уровне
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Необходимо не только вывести аборты из коммерческой медицины, но и сформировать к ним отрицательное отношение в обществе, "запретить аборты на ментальном уроне", заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее глава комиссии Госсовета по соцполитике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин
выступил против абортов, проводимых в частных клиниках, так как они не заинтересованы в том, чтобы обсуждать риски прерывания беременности с женщиной, а их ключевой целью является получение прибыли.
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"Я против абортов. Совершенно точно их нужно выводить из коммерческой медицины, запретить делать аборты коммерческим клиникам. Но куда важнее сформировать отрицательное отношение к этому явлению в обществе, запретить аборты на ментальном уровне", — заявила Мишонова.
При этом омбудсмен считает, что очень важно выстроить социальную систему таким образом, чтобы любая женщина в случае беременности, к которой она оказалась не готова, могла прийти в государственное учреждение и получить всестороннюю поддержку.
"Важно, чтобы каждая женщина, оказавшаяся перед этим выбором, четко понимала, что она не одна, что государство поможет выносить, родить и вырастить этого ребенка", — отметила Мишонова.
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