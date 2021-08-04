https://ria.ru/20210804/gradusnik-1744372117.html

Что делать, если разбился ртутный градусник: советы и лайфхаки

Что делать, если разбился градусник с ртутью в доме?

Что делать, если разбился ртутный градусник: советы и лайфхаки

Когда разбился ртутный градусник в квартире, нужно действовать оперативно, чтобы устранить опасность. Куда обращаться и как своими силами убрать загрязнение,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T17:15

2021-08-04T17:15

2021-08-04T17:15

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/138230/71/1382307103_0:90:3076:1820_1920x0_80_0_0_3e4dd3447bd0b61f4b9eb7edddfb7e88.jpg

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Когда разбился ртутный градусник в квартире, нужно действовать оперативно, чтобы устранить опасность. Куда обращаться и как своими силами убрать загрязнение, что делать, если ртуть разлилась на полу или на мягкой мебели — в материале РИА Новости.Что делать если разбился градусникРазбившийся ртутный термометр - не такое уж редкое происшествие, особенно в семьях, где есть маленькие дети. Паниковать в этом случае не стоит — жидкого металла, содержащегося в домашнем приборе (обычно это порядка двух грамм), недостаточно, чтобы нанести серьезный вред организму. Тем не менее, следует экстренно принять меры. Пары ртути, которая служит в градуснике измерителем температуры, опасны для здоровья человека. Если сделать демеркуризацию своими силами не представляется возможным (например, вещество пролилось на батарею и мгновенно испарилось), необходимо сообщить по телефону "112" или "01". И в дальнейшем действовать по указаниям дежурного.Чем опасна ртутьРтуть — это вещество первого, самого высокого класса опасности. Она обладает высокой летучестью и начинает испаряться при температуре +16°С, для нее характерна высокая сорбция - ее нелегко удалить с поверхностей. Опасность возрастает по мере увеличения площади испарения — растекания, дробления на капельки. Особенно много паров ртуть выделяет, если рассыпалась на мелкие шарики, которые закатились в щели, например, в паркете. Все эти частички металла нужно собрать.Пары ртути, которые выделяются тем интенсивнее, чем выше температура воздуха, с дыханием попадают в кровь. В организме, вещество соединяется с белками, частично откладываясь в тканях внутренних органов и нарушая их работу. Особенно опасно вдыхание паров ртути для детей, беременных женщин, пожилых, людей с тяжелыми заболеваниями и домашних животных.Как действоватьДля очистки помещения применяют механические методы (ртуть собирают с помощью разных приспособлений) и химические (с использованием веществ-демеркуризаторов, таких как перманганат калия (марганцовка), пищевая сода, сульфат натрия, медный купорос). Чтобы достичь желаемого результата, вначале убирают капли металла, затем обрабатывают поверхности очищающими составами.Первым делом после того, как разбился градусник, нужно удалить из дома детей и домашних животных или хотя бы отправить в другую комнату. Чтобы не разнести токсичный металл на подошвах, на входе желательно постелить смоченный водой коврик.Приступая к демеркуризации, нужно позаботиться о средствах индивидуальной защиты. В идеале рекомендуется проводить работы в противогазе, как минимум — респираторе. Если нет ни того, ни другого, нужно защитить дыхательные пути хотя бы медицинской маской. На руки следует надеть резиновые перчатки, на ноги — бахилы или полиэтиленовые пакеты.Как собрать ртуть и осколкиПроцедура уборки несколько отличается в зависимости от того, на какой поверхности разлилась ртуть. Проще всего, если это твердый пол и т. п. В противном случае, если инцидент произошел на мягком покрытии, шансы устранить загрязнение своими силами значительно уменьшаются.На полу или на иной гладкой поверхностиАлгоритм действий в случае, если вещество разлилось по твердой поверхности, таков:На ковре или мягкой мебелиЕсли ртуть из градусника разлилась на какой-то пористой поверхности, ликвидировать загрязнение своими силами очень сложно. На ковре или мягкой мебели шарики между ворсинками можно попытаться собрать скотчем или лейкопластырем. Но не факт, что получится. В этом случае лучше обратиться к помощи профессионалов.Можно попытаться избавиться от ртуть на ковре, yпaкoвaв его в полиэтилен и вынеся нa улицу, в уединенное место. Выбить кoвep, чтoбы зaгpязнeния оставались на пленке. Затем оставить на несколько часов, чтобы проветрился. Пocлe возвращения в квартиру ковер следует пpoдeзинфициpoвaть pacтвopoм мapгaновки, бeлизнoй или гopячим мыльно-содовым раствором (по 40 г соли и мыла на литр воды). Но гарантировать полноценную очистку предмета интерьера могут только профессионалы.По словам начальника аналитической лаборатории контроля объектов окружающей среды и ЧС Александра Ильина, пролитую на меховые изделия, ковер или ткань ртуть убрать практически невозможно. Загрязненную часть покрытия лучше вырезать и отправить на утилизацию, а такую вещь придется выбросить.Как правильно утилизировать?Собранную ртуть следует поместить в плотно закрывающуюся емкость либо сложить в плотный пакет и завязать его. Надежно упакованное вещество нужно сдать в местный центр демеркуризации либо в управляющую компанию. Узнать, где принимают отходы, можно по телефону 112. В МЧС градусники и все остальное примут бесплатно, в коммерческих компаниях придется заплатить. Инструмент, которым производилась уборка, следует также утилизировать.Разбившимися ртутными градусниками занимаются особые подразделения МЧС, а также частные фирмы. В интернете легко найти тех, кто предоставляет подобные услуги, однако их качество проверить сложно. По этой причине лучше звонить спасателям."Стоит позвонить по телефону "112", и диспетчер в вашем регионе направит вас туда, куда можно сдать этот опасный предмет. Отдать федеральным или местным спасателям тоже можно, но лучше позвонить на общий номер и получить адрес, куда это лучше сдавать”, - советует заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин.Чего делать нельзяПо словам специалистов, при сборе разлившейся из разбитого градусника ртути граждане допускают несколько типичных ошибок, которые могут только усугубить ситуацию.Собирать голыми рукамиПары ядовитого металла могут проникать через кожу. Голыми руками контактировать с ртутью нельзя. Нужно пользоваться резиновыми перчатками.Собирать веником или пылесосомКатегорически противопоказано собирать разлившуюся ртуть пылесосом. Крупный шарик, попадая внутрь бытового прибора, разбивается на мелкие частички и, нагреваясь от горячего мотора, испаряется сильнее. Часть ртути осядет в гофрированном шланге и агрегатах. Такой пылесос придется утилизировать по всем правилам. По аналогичной причине загрязненные ртутью вещи нельзя стирать в стиральной машине.Если подметать разлившийся металл веником, его прутья размельчат шарики на более мелкие фракции и увеличит площадь загрязнения. Избавиться от токсичного вещества станет еще сложнее.Выбрасывать в мусоркуНельзя выбрасывать разбившийся термометр в мусорное ведро или мусоропровод. Испарения от 2 г ртути способны загрязнить 6000 кубометров воздуха. Если спустить жидкий металл в канализацию, он осядет в трубах, и испарения будут постепенно возвращаться в квартиру, негативно воздействуя на здоровье ее обитателей.Пpизнaки oтpaвлeнияЧерез несколько часов после контакта с парами ртути могут проявиться признаки острого отравления.Возможные симптомы:Эти симптомы могут возникать при проживании в помещениях, в которых содержание паров ртути даже незначительно превышают норму — например, если ртуть не была тщательно убрана.Профилактика отравленияЕсли был разбит градусник, нужно безотлагательно устранить загрязнение, как можно меньше контактируя с парами ртути. В случае, если есть признаки отравления, нужно обратиться к врачу.Чтoбы нeчaяннo нe paзбить гpaдycник, нyжнo иcпoльзoвaть eгo тoлькo пo нaзнaчeнию, с осторожностью, а хpaнить - в нeдocтyпнoм для дeтeй мecтe в фyтляpe.Сейчас все больше распространяются элeктpoнные и инфpaкpacные термометры. Считается, что они не столь точны, как ртутные, но и вреда, если их разбить, не будет.

https://ria.ru/20210702/temperatura-1739656209.html

https://ria.ru/20201114/gradusnik-1584590482.html

https://ria.ru/20201015/temperatura-1579867419.html

https://ria.ru/20210625/temperatura-1738525548.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/gradusnik-1579818959.html

https://ria.ru/20210724/gradusnik-1742637984.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия