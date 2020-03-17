Спасатель напомнил об опасности градусников

Сезонная вспышка заболевания гриппом и распространение нового коронавируса подстегнули продажу электронных и бесконтактных градусников. Вместе с этим у россиян остается огромное количество ртутных термометров старого образца. Эти градусники не устарели и по-прежнему могут измерить температуру вашего тела. Проблема только в ртути, которую они содержат.

"Если вы видите эти катышки ртути, то надо надеть защитные перчатки, сделать из бумаги небольшой ковшик и им собрать капельки ртути в стеклянную банку с холодной водой. Естественно, это надо делать в проветренном помещении, чтобы не дышать возможными парами ртути. Но это на экстремальный случай, лучше вызвать специалистов", – рассказал спасатель.

"Стоит позвонить по телефону "112", и диспетчер в вашем регионе направит вас туда, куда можно сдать этот опасный предмет. Отдать федеральным или местным спасателям тоже можно, но лучше позвонить на общий номер и получить адрес, куда это лучше сдавать. Естественно, нести голыми руками ртуть или разбитый градусник не нужно. Нести ртуть спасателям также надо в закрытой баночке с водой", – уточнил спасатель.