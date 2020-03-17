Спасатель напомнил об опасности градусников

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ртутные градусники – не только способ убедиться, что вы не больны, но и источник опасности. Что делать, если вы разбили градусник и ртуть угрожает здоровью, рассказал заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин в интервью радио Sputnik.
Сезонная вспышка заболевания гриппом и распространение нового коронавируса подстегнули продажу электронных и бесконтактных градусников. Вместе с этим у россиян остается огромное количество ртутных термометров старого образца. Эти градусники не устарели и по-прежнему могут измерить температуру вашего тела. Проблема только в ртути, которую они содержат.
Что делать, если вы разбили градусник и ртуть вытекла, рассказал заслуженный спасатель Сергей Щетинин.
"Если вы видите эти катышки ртути, то надо надеть защитные перчатки, сделать из бумаги небольшой ковшик и им собрать капельки ртути в стеклянную банку с холодной водой. Естественно, это надо делать в проветренном помещении, чтобы не дышать возможными парами ртути. Но это на экстремальный случай, лучше вызвать специалистов", – рассказал спасатель.
Разбившимися ртутными градусниками занимаются особые подразделения МЧС, а также частные фирмы. В интернете легко найти тех, кто предоставляет подобные услуги, однако их качество проверить сложно. По этой причине лучше звонить спасателям, рассказал Сергей Щетинин в интервью радио Sputnik.
"Стоит позвонить по телефону "112", и диспетчер в вашем регионе направит вас туда, куда можно сдать этот опасный предмет. Отдать федеральным или местным спасателям тоже можно, но лучше позвонить на общий номер и получить адрес, куда это лучше сдавать. Естественно, нести голыми руками ртуть или разбитый градусник не нужно. Нести ртуть спасателям также надо в закрытой баночке с водой", – уточнил спасатель.
Сама разлившаяся ртуть не опасна, если не трогать ее голыми руками. Главная опасность в том, что ртуть может испариться, и ее пары уже вызывают головную боль, головокружение, тошноту. Если почувствовали один из этих симптомов, то лучше вызвать не только МЧС, но и врача.
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