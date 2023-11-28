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В России в 2023 году 23 тысяч детей получили помощь через "Круг добра"
В России в 2023 году 23 тысяч детей получили помощь через "Круг добра" - РИА Новости, 28.11.2023
В России в 2023 году 23 тысяч детей получили помощь через "Круг добра"
Более 23 тысяч детей в 2023 году получили помощь через "Круг добра", фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:42
2023-11-28T19:42
2023-11-28T19:49
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михаил мурашко
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Более 23 тысяч детей в 2023 году получили помощь через "Круг добра", фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "В 2023 году помощь уже оказана более чем 23 тысячам детей, и расширяется программа охвата. Если мы начинали в основном с одного заболевания - спинальная мышечная атрофия, то сегодня уже 88 заболеваний, те, которые обеспечиваются лекарственными препаратами, а также медицинскими изделиями. Сегодня девять нозологий включено, в том числе пять моделей технической реабилитации получают пациенты, нуждающиеся в этом", - сказал Мурашко на открытии объектов здравоохранения в режиме видеоконференции с участием президента России Владимира Путина. Также министр сказал, что число детей, получивших помощь в реабилитации на всех ее этапах, увеличилось с 2020 года на 37%. В прошлом году реабилитацией было охвачено почти 3 миллиона детей. На конец прошлого года, по сравнению с 2019 годом, возросло число детских реабилитационных коек на 17%.
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общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Здоровье - Общество
В России в 2023 году 23 тысяч детей получили помощь через "Круг добра"
Мурашко: в России в 2023 году 23 тысяч детей получили помощь через "Круг добра"