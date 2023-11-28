Патриарх Кирилл назвал формулу Русского мира
Патриарх Кирилл назвал культурное многообразие формулой Русского мира
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XXV Всемирного Русского народного собора. 28 ноября 2023
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XXV Всемирного Русского народного собора. 28 ноября 2023
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Формула Русского мира – это культурное многообразие от наследия Рима до русской цивилизации, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх во вторник принимает участие в работе XXV Всемирного русского народного собора (ВРНС), которых проходит в Москве 27-28 ноября.
"Формула Русского мира – культурное многообразие от Римского до Русского мира. Явленая в истории цветущая сложность человеческой цивилизации есть, безусловно, действие мудрого промысла Божия, это богатство исторического сада Божия... Россия призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец наш народ", - сказал патриарх Кирилл, выступая в Кремлевском дворце.
ВРНС – российский общественный форум, существующий с 1993 года, он проходит почти ежегодно. Глава ВРНС - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В первый день собора 2023 года прошли дискуссионные секции по ряду направлений: идеологическому, экономическому, образовательному, демографическому, молодежному, военному, международному, писательскому, а также по темам волонтерства и благотворительности, миграционной политики, пространственному и градостроительному развитию.