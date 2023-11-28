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Патриарх Кирилл назвал формулу Русского мира - РИА Новости, 28.11.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:56 28.11.2023 (обновлено: 18:51 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/mir-1912458749.html
Патриарх Кирилл назвал формулу Русского мира
Патриарх Кирилл назвал формулу Русского мира - РИА Новости, 28.11.2023
Патриарх Кирилл назвал формулу Русского мира
Формула Русского мира – это культурное многообразие от наследия Рима до русской цивилизации, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:56
2023-11-28T18:51
религия
россия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Формула Русского мира – это культурное многообразие от наследия Рима до русской цивилизации, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх во вторник принимает участие в работе XXV Всемирного русского народного собора (ВРНС), которых проходит в Москве 27-28 ноября. "Формула Русского мира – культурное многообразие от Римского до Русского мира. Явленая в истории цветущая сложность человеческой цивилизации есть, безусловно, действие мудрого промысла Божия, это богатство исторического сада Божия... Россия призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец наш народ", - сказал патриарх Кирилл, выступая в Кремлевском дворце. ВРНС – российский общественный форум, существующий с 1993 года, он проходит почти ежегодно. Глава ВРНС - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В первый день собора 2023 года прошли дискуссионные секции по ряду направлений: идеологическому, экономическому, образовательному, демографическому, молодежному, военному, международному, писательскому, а также по темам волонтерства и благотворительности, миграционной политики, пространственному и градостроительному развитию.
https://ria.ru/20231128/putin-1912453731.html
россия
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россия, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл назвал формулу Русского мира

Патриарх Кирилл назвал культурное многообразие формулой Русского мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XXV Всемирного Русского народного собора. 28 ноября 2023
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XXV Всемирного Русского народного собора. 28 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / POOL
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает на пленарном заседании XXV Всемирного Русского народного собора. 28 ноября 2023
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Формула Русского мира – это культурное многообразие от наследия Рима до русской цивилизации, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх во вторник принимает участие в работе XXV Всемирного русского народного собора (ВРНС), которых проходит в Москве 27-28 ноября.
"Формула Русского мира – культурное многообразие от Римского до Русского мира. Явленая в истории цветущая сложность человеческой цивилизации есть, безусловно, действие мудрого промысла Божия, это богатство исторического сада Божия... Россия призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец наш народ", - сказал патриарх Кирилл, выступая в Кремлевском дворце.
ВРНС – российский общественный форум, существующий с 1993 года, он проходит почти ежегодно. Глава ВРНС - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В первый день собора 2023 года прошли дискуссионные секции по ряду направлений: идеологическому, экономическому, образовательному, демографическому, молодежному, военному, международному, писательскому, а также по темам волонтерства и благотворительности, миграционной политики, пространственному и градостроительному развитию.
Президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции принимает участие в пленарной сессии Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Путин поблагодарил патриарха за работу по духовному возрождению России
Вчера, 17:41
 
РелигияРоссияМоскваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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