https://ria.ru/20231128/mir-1912458749.html

Патриарх Кирилл назвал формулу Русского мира

Патриарх Кирилл назвал формулу Русского мира - РИА Новости, 28.11.2023

Патриарх Кирилл назвал формулу Русского мира

Формула Русского мира – это культурное многообразие от наследия Рима до русской цивилизации, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:56

2023-11-28T17:56

2023-11-28T18:51

религия

россия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Формула Русского мира – это культурное многообразие от наследия Рима до русской цивилизации, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх во вторник принимает участие в работе XXV Всемирного русского народного собора (ВРНС), которых проходит в Москве 27-28 ноября. "Формула Русского мира – культурное многообразие от Римского до Русского мира. Явленая в истории цветущая сложность человеческой цивилизации есть, безусловно, действие мудрого промысла Божия, это богатство исторического сада Божия... Россия призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец наш народ", - сказал патриарх Кирилл, выступая в Кремлевском дворце. ВРНС – российский общественный форум, существующий с 1993 года, он проходит почти ежегодно. Глава ВРНС - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В первый день собора 2023 года прошли дискуссионные секции по ряду направлений: идеологическому, экономическому, образовательному, демографическому, молодежному, военному, международному, писательскому, а также по темам волонтерства и благотворительности, миграционной политики, пространственному и градостроительному развитию.

https://ria.ru/20231128/putin-1912453731.html

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россия, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев)