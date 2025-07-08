Церковные праздники в августе 2026: даты и традиции

Православные посты и праздники в августе 2026 года

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На последний месяц лета приходится несколько православных торжеств и один большой пост. О том, какие именно церковные праздники в августе 2026 года отмечают в России, о смысле и традициях событий церковного календаря – в материале РИА Новости.

Период: 1-31 августа 2026

Главные праздники: Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы

Пост: с 14 по 27 августа — период Успенского поста

Главные православные праздники августа 2026

Из двунадесятых, то есть 12-ти главных, праздников на август приходятся два – Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. 19 и 28 августа соответственно.

Преображение Господне

Православная церковь отмечает Преображение Господне 19 августа по новому стилю (6 августа по старому стилю). Двунадесятый праздник установлен в память о событии на горе Фавор, когда Иисус Христос явил трем ученикам — Петру, Иакову и Иоанну — Свою Божественную славу. Лицо Спасителя просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как свет во время беседы с пророками Моисеем и Илией.

Праздник символизирует грядущее преображение всего мира и человека. В народе этот день называют Яблочным Спасом: по традиции, в храмах освящают плоды нового урожая.

Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы празднуют 28 августа. Это один из двенадцати двунадесятых праздников, который завершает церковный год. Ему предшествует строгий двухнедельный Успенский пост.

Слово "успение" означает сон или мирную кончину. Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о Ее скором переходе в вечную жизнь. После погребения тело Божией Матери было взято на небо. Для христиан этот день наполнен не скорбью, а тихой радостью и надеждой на всеобщее воскресение после смерти.

Главные православные даты августа 2026 Дата Событие Тип 14 августа Начало Успенского поста Пост 19 августа Преображение Господне Двунадесятый праздник 28 августа Успение Пресвятой Богородицы Двунадесятый праздник 29 августа Перенесение Нерукотворного Образа Великое православное событие

Календарь праздников на август 2026 по дням

Дата День недели Главные церковные праздники и дни памяти Пост 1 августа суббота Обретение мощей прп. Серафима Саровского; прп. Макрины Каппадокийской; Собор Курских святых нет 2 августа воскресенье прор. Илии (Ильин день); обретение мощей прмч. Афанасия Брестского нет 3 августа понедельник прор. Иезекииля; прпп. Симеона Палестинского Христа ради юродивого и Иоанна нет 4 августа вторник Мироносицы равноап. Марии Магдалины нет 5 августа среда Почаевской иконы Божией Матери; прав. воина Феодора Ушакова; иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (с грошиками) постный день 6 августа четверг мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба; мц. Христины Тирской нет 7 августа пятница Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы постный день 8 августа суббота сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа; прп. Моисея Угрина нет 9 августа воскресенье вмч. и целителя Пантелеимона; прп. Германа Аляскинского; Собор Смоленских святых нет 10 августа понедельник Смоленской иконы Божией Матери “Одигитрия” (Путеводительница); апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена; свт. Питирима Тамбовского нет 11 августа вторник Рождество свт. Николая Чудотворца нет 12 августа среда апостолов от 70-ти Силы, Силуана и др.; мч. Иоанна Воина; Собор Самарских святых постный день 13 августа четверг Предпразднство Изнесения Честных Древ Креста Господня; прав. Евдокима Каппадокиянина; Сщмч. Вениамина, митрополита Петроградского нет 14 августа пятница Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня; Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице; мчч. Маккавеев начало Успенского поста 15 августа суббота перенесение мощей первомученика архидиакона Стефана; блж. Василия Московского Успенский пост 16 августа воскресенье прпп. Исаакия, Далмата и Фавста; прп. Антония Римлянина Успенский пост 17 августа понедельник Семи отроков Ефесских; обретение мощей прав. Алексия Бортсурманского Успенский пост 18 августа вторник Предпразднство Преображения Господня; мч. Евсигния Успенский пост 19 августа среда Преображение Господне Успенский пост 20 августа четверг Попразднство Преображения; обретение мощей свт. Митрофана Воронежского; прп. Антония Оптинского Успенский пост 21 августа пятница Попразднство Преображения Господня; прпп. Зосимы и Савватия Соловецких Успенский пост 22 августа суббота Попразднство Преображения; ап. Матфия; Собор Соловецких святых Успенский пост 23 августа воскресенье Попразднство Преображения; блж. Лаврентия Калужского; Собор Валаамских святых Успенский пост 24 августа понедельник Попразднство Преображения; сщмч. Евпла Катанского; обретение мощей прав. Иулиании Лазаревской Успенский пост 25 августа вторник Попразднство Преображения; мчч. Фотия и Аникиты Успенский пост 26 августа среда Отдание праздника Преображения Господня; прп. Максима Исповедника; иконы Божией Матери "Семистрельная" и "Страстная" Успенский пост 27 августа четверг Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; прор. Михея; перенесение мощей прп. Феодосия Печерского Успенский пост 28 августа пятница Успение Пресвятой Богородицы окончание Успенского поста 29 августа суббота Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа; Феодоровской иконы Божией Матери нет 30 августа воскресенье Попразднство Успения; сщмч. Мирона; прп. Пимена Угрешского; Собор Кузбасских святых нет 31 августа понедельник Попразднство Успения; мчч. Флора и Лавра; прп. Иоанна Рыльского; иконы Божией Матери "Всецарица" нет

Успенский пост

В середине месяца – 14 августа – начинается Успенский пост, который продлится 13 дней, до 27 августа.

Пост приурочен к важному событию христианской истории – Успению Пресвятой Богородицы. Согласно церковному преданию, 28 августа Богоматерь окончила свой земной путь. Ее похоронили апостолы, а во время погребения в Гефсиманский сад явился Христос и забрал душу Девы Марии в рай.

По словам приглашенного эксперта, теолога Алексея Ширикова, по строгости Успенский пост сопоставим с Великим.

Правила питания в пост:

в понедельник, среду и пятницу предписывается сухоядение – хлеб, вода, сырые овощи и фрукты без растительного масла;

во вторник и четверг допускается горячая пища без масла, в субботу и воскресенье – с маслом;

рыба разрешена только один раз за весь пост – в день Преображения Господня, 19 августа;

молочные продукты и мясо исключены полностью.

“Впрочем, церковная традиция всегда оговаривает, что строгость поста определяется индивидуально, с учётом здоровья, возраста и совета духовника”, – подчеркивает эксперт.

На период августовского говения приходится сразу три Спаса: Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа). Спасами праздничные дни называются потому, что посвящены они Спасителю, то есть Иисуса Христу

Спасы в августе 2026 Дата Народное название Церковное название 14 августа Медовый Спас Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня 19 августа Яблочный Спас Преображение Господне 29 августа Ореховый Спас Перенесение Нерукотворного Образа Господня из Эдессы в Константинополь

Дни памяти особо почитаемых святых

Среди почитаемых святых августа теолог Алексей Шириков выделил следующие дни.

1 августа – день памяти преподобного Серафима Саровского, одного из наиболее любимых святых в России, чья жизнь и подвиги неразрывно связаны с Дивеевским монастырем.

2 августа – день памяти Илии, одного из величайших пророков Ветхого Завета.

6 августа – день памяти благоверных князей Бориса и Глеба, младших сыновей равноапостольного князя Владимира: они приняли мученическую смерть, не желая вступать в борьбу за престол со старшим братом.

9 августа – память великомученика и целителя Пантелеимона, к которому православные верующие особенно часто обращаются с молитвами об исцелении.

22 августа – память апостола Матфея, одного из двенадцати.

Именины по дням

По церковному календарю в августе день ангела отмечают носители многих мужских и женских имен. Более подробно ознакомиться с полным списком именин в августе можно заглянув в святцы , или месяцеслов.

1 августа — Варлаам, Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.

2 августа — Афанасий, Илья.

3 августа — Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор.

4 августа — Алексей, Корней, Корнилий, Мария, Михаил, Фока.

5 августа — Анна, Андрей, Аполлон, Виталий, Трофим, Федор

6 августа — Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман, Христина.

7 августа — Александр, Анна, Ираида, Макар, Олимпиада.

8 августа — Моисей, Прасковья, Федор.

9 августа — Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Пантелеймон, Савва.

10 августа — Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Мавра, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Юлиан.

11 августа — Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима, Феодосий.

12 августа — Агния, Анатолий, Ангелина, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

13 августа — Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

14 августа — Александр, Антон, Гурий, Леонтий.

15 августа — Василий, Никодим, Степан.

16 августа — Антон, Кузьма.

17 августа — Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан.

18 августа — Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна, Симон, Христина.

20 августа — Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Наркисс, Михаил, Никанор, Петр, Феодосий.

21 августа — Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Никодим. Николай, Савва, Федор.

22 августа — Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.

23 августа — Афанасий, Вячеслав, Лавр, Лаврентий, Роман, Савва.

24 августа — Александр, Василий, Донат, Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Сусанна, Федор.

25 августа — Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Варлаам, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Фотий, Яков.

26 августа — Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков.

27 августа — Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор, Феодосий.

29 августа — Аким, Александр, Анна, Лаврентий, Никодим, Нил, Степан, Яков.

30 августа — Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Пимен, Ульяна, Филипп.

31 августа — Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Иоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михаил, Софрон, Ульяна, Фрол.

Что можно и нельзя делать в церковные праздники августа

В двунадесятые праздники (Преображение, Успение) рекомендуется посетить богослужение, помолиться. Священнослужители призывают верующих отложить дела ради участия в литургии. Общая молитва в храме является главным способом почтить память события.

Важная часть праздника Преображения — освящение плодов нового урожая, чаще всего яблок. Это благочестивый обычай благодарности Богу за дары природы, а не магический ритуал. Церковь разъясняет: нет греха в том, чтобы съесть яблоко до Спаса, духовное важнее бытового.

Вокруг праздников сложились суеверия о том, чего якобы нельзя делать. Часто говорят о полном запрете на любую работу, особенно полевую. Однако труд ради пропитания не греховен, запрещается лишь тот тяжелый физический труд, который мешает человеку пойти в храм. А вот приметы, не имеющие отношения к вере (например, запрет мыть голову), Церковь называет суевериями и призывает их избегать.

В церковной традиции запрет на сквернословие и дурные мысли. Можно радоваться, помогать ближним, проводить время с семьей.

Вопросы и ответы

Какие главные церковные праздники в августе 2026?

В августе 2026 года два двунадесятых праздника: Преображение Господне (Яблочный Спас) 19 августа и Успение Пресвятой Богородицы 28 августа.

Когда начинается и заканчивается Успенский пост в 2026 году?

Успенский пост в 2026 году длится с 14 по 27 августа включительно (14 дней). Он предшествует празднику Успения Богородицы и является одним из четырех многодневных постов в православном календаре.

Какие три Спаса отмечают в августе и в чем их разница?

В августе празднуют три Спаса: Медовый (14 августа) - освящают мед и начало Успенского поста; Яблочный (19 августа) – Преображение Господне, освящают яблоки и плоды; Ореховый (29 августа) – перенесение Нерукотворного Образа, освящают орехи и колосья.

Какие иконы Божией Матери празднуют в августе?

В августе отмечают празднование нескольких чудотворных икон Божией Матери: Почаевской (5 августа), Смоленской "Одигитрия" (10 августа), "Умягчение злых сердец" (26 августа), Феодоровской (29 августа) и "Всецарица" (31 августа).

Можно ли венчаться в августе 2026 года?

Венчаться в августе можно, но не во все дни. Таинство не совершается в двунадесятые праздники (19 и 28 августа), по субботам, а также во время Успенского поста (14-27 августа). Лучшие дни для венчания: 1-13 августа и 29-31 августа (кроме суббот).