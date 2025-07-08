Церковные праздники в августе 2026: даты и традиции

Главные праздники: Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы
Пост: с 14 по 27 августа — период Успенского поста
Главные православные праздники августа 2026
Преображение Господне
Успение Пресвятой Богородицы
Дата
Событие
Тип
14 августа
Начало Успенского поста
Пост
19 августа
Преображение Господне
Двунадесятый праздник
28 августа
Успение Пресвятой Богородицы
Двунадесятый праздник
29 августа
Перенесение Нерукотворного Образа
Великое православное событие
Календарь праздников на август 2026 по дням
Дата
День недели
Главные церковные праздники и дни памяти
Пост
1 августа
суббота
Обретение мощей прп. Серафима Саровского;
прп. Макрины Каппадокийской;
Собор Курских святых
нет
2 августа
воскресенье
прор. Илии (Ильин день);
обретение мощей прмч. Афанасия Брестского
нет
3 августа
понедельник
прор. Иезекииля;
прпп. Симеона Палестинского Христа ради юродивого и Иоанна
нет
4 августа
вторник
Мироносицы равноап. Марии Магдалины
нет
5 августа
среда
Почаевской иконы Божией Матери;
прав. воина Феодора Ушакова;
иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" (с грошиками)
постный день
6 августа
четверг
мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба;
мц. Христины Тирской
нет
7 августа
пятница
Успение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы
постный день
8 августа
суббота
сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа;
прп. Моисея Угрина
нет
9 августа
воскресенье
вмч. и целителя Пантелеимона;
прп. Германа Аляскинского;
Собор Смоленских святых
нет
10 августа
понедельник
Смоленской иконы Божией Матери “Одигитрия” (Путеводительница);
апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
свт. Питирима Тамбовского
нет
11 августа
вторник
Рождество свт. Николая Чудотворца
нет
12 августа
среда
апостолов от 70-ти Силы,
Силуана и др.;
мч. Иоанна Воина;
Собор Самарских святых
постный день
13 августа
четверг
Предпразднство Изнесения Честных Древ Креста Господня;
прав. Евдокима Каппадокиянина;
Сщмч. Вениамина, митрополита Петроградского
нет
14 августа
пятница
Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня;
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице;
мчч. Маккавеев
начало Успенского поста
15 августа
суббота
перенесение мощей первомученика архидиакона Стефана;
блж. Василия Московского
Успенский пост
16 августа
воскресенье
прпп. Исаакия, Далмата и Фавста;
прп. Антония Римлянина
Успенский пост
17 августа
понедельник
Семи отроков Ефесских;
обретение мощей прав. Алексия Бортсурманского
Успенский пост
18 августа
вторник
Предпразднство Преображения Господня;
мч. Евсигния
Успенский пост
19 августа
среда
Преображение Господне
Успенский пост
20 августа
четверг
Попразднство Преображения;
обретение мощей свт. Митрофана Воронежского;
прп. Антония Оптинского
Успенский пост
21 августа
пятница
Попразднство Преображения Господня;
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
Успенский пост
22 августа
суббота
Попразднство Преображения;
ап. Матфия;
Собор Соловецких святых
Успенский пост
23 августа
воскресенье
Попразднство Преображения;
блж. Лаврентия Калужского;
Собор Валаамских святых
Успенский пост
24 августа
понедельник
Попразднство Преображения;
сщмч. Евпла Катанского;
обретение мощей прав. Иулиании Лазаревской
Успенский пост
25 августа
вторник
Попразднство Преображения;
мчч. Фотия и Аникиты
Успенский пост
26 августа
среда
Отдание праздника Преображения Господня;
прп. Максима Исповедника;
иконы Божией Матери "Семистрельная" и "Страстная"
Успенский пост
27 августа
четверг
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы;
прор. Михея;
перенесение мощей прп. Феодосия Печерского
Успенский пост
28 августа
пятница
Успение Пресвятой Богородицы
окончание Успенского поста
29 августа
суббота
Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа;
Феодоровской иконы Божией Матери
нет
30 августа
воскресенье
Попразднство Успения;
сщмч. Мирона;
прп. Пимена Угрешского;
Собор Кузбасских святых
нет
31 августа
понедельник
Попразднство Успения;
мчч. Флора и Лавра;
прп. Иоанна Рыльского;
иконы Божией Матери "Всецарица"
нет
Успенский пост
- в понедельник, среду и пятницу предписывается сухоядение – хлеб, вода, сырые овощи и фрукты без растительного масла;
- во вторник и четверг допускается горячая пища без масла, в субботу и воскресенье – с маслом;
- рыба разрешена только один раз за весь пост – в день Преображения Господня, 19 августа;
- молочные продукты и мясо исключены полностью.
Дата
Народное название
Церковное название
14 августа
Медовый Спас
Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня
19 августа
Яблочный Спас
Преображение Господне
29 августа
Ореховый Спас
Перенесение Нерукотворного Образа Господня из Эдессы в Константинополь
Дни памяти особо почитаемых святых
Именины по дням
2 августа — Афанасий, Илья.
3 августа — Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор.
4 августа — Алексей, Корней, Корнилий, Мария, Михаил, Фока.
5 августа — Анна, Андрей, Аполлон, Виталий, Трофим, Федор
6 августа — Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман, Христина.
7 августа — Александр, Анна, Ираида, Макар, Олимпиада.
8 августа — Моисей, Прасковья, Федор.
9 августа — Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Пантелеймон, Савва.
10 августа — Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Мавра, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Юлиан.
11 августа — Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима, Феодосий.
12 августа — Агния, Анатолий, Ангелина, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.
13 августа — Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.
14 августа — Александр, Антон, Гурий, Леонтий.
15 августа — Василий, Никодим, Степан.
17 августа — Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан.
18 августа — Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна, Симон, Христина.
20 августа — Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Наркисс, Михаил, Никанор, Петр, Феодосий.
21 августа — Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Никодим. Николай, Савва, Федор.
22 августа — Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.
23 августа — Афанасий, Вячеслав, Лавр, Лаврентий, Роман, Савва.
24 августа — Александр, Василий, Донат, Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Сусанна, Федор.
25 августа — Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Варлаам, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Фотий, Яков.
26 августа — Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков.
27 августа — Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор, Феодосий.
29 августа — Аким, Александр, Анна, Лаврентий, Никодим, Нил, Степан, Яков.
30 августа — Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Пимен, Ульяна, Филипп.
31 августа — Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Иоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михаил, Софрон, Ульяна, Фрол.
Что можно и нельзя делать в церковные праздники августа
Вопросы и ответы
В августе 2026 года два двунадесятых праздника: Преображение Господне (Яблочный Спас) 19 августа и Успение Пресвятой Богородицы 28 августа.
Успенский пост в 2026 году длится с 14 по 27 августа включительно (14 дней). Он предшествует празднику Успения Богородицы и является одним из четырех многодневных постов в православном календаре.
В августе празднуют три Спаса: Медовый (14 августа) - освящают мед и начало Успенского поста; Яблочный (19 августа) – Преображение Господне, освящают яблоки и плоды; Ореховый (29 августа) – перенесение Нерукотворного Образа, освящают орехи и колосья.
В августе отмечают празднование нескольких чудотворных икон Божией Матери: Почаевской (5 августа), Смоленской "Одигитрия" (10 августа), "Умягчение злых сердец" (26 августа), Феодоровской (29 августа) и "Всецарица" (31 августа).
Венчаться в августе можно, но не во все дни. Таинство не совершается в двунадесятые праздники (19 и 28 августа), по субботам, а также во время Успенского поста (14-27 августа). Лучшие дни для венчания: 1-13 августа и 29-31 августа (кроме суббот).
На Ильин день (2 августа) примечали: если тепло - осень будет без дождей. На Яблочный Спас (19 августа) – какая погода, такая и в январе. После Орехового Спаса (29 августа) начинается бабье лето. Также говорят: "Первый Спас – купайся", "Второй Спас – на зиму запасайся", "Третий Спас – на поле пашется".